Dupla é presa com arsenal de armas e munições em Minas

Duas pessoas foram presas nessa quarta-feira (1º) por armazenarem 15 armas de fogo em Patrocínio (MG), na Região do Alto Paranaíba. A operação da Polícia Militar também apreendeu grande quantidade de munições de diversos calibres.

De acordo com a PM, a ação foi desencadeada após informações sobre comércio ilegal de armas na cidade. Entre o arsenal apreendido estavam pistolas calibres .22, .40, 9mm, .45 e .380, uma submetralhadora de fabricação caseira, uma espingarda calibre 12, um rifle calibre .22 e revólveres calibre .38.

No local, os militares encontraram ainda 295 munições calibre .22, 20 de calibre .25 auto, 10 de calibre .380, 400 de calibre 9mm, 485 de calibre .38 e 144 de calibre .45.

Foram apreendidos também insumos para recarga, como pólvora, espoletas, cartuchos, projéteis, além de uma estação de recarga, lunetas e silenciadores de ruído.

A operação contou com equipes da Companhia Tático Móvel e da seção de inteligência da Polícia Militar, responsáveis pelas diligências que levaram às prisões.