APREENSÃO

MG: jovem que cumpria pena em BH é preso traficando no interior

Adolescente de 17 anos tinha dois pés de maconha em casa e uma garrucha. Ele foi encontrado em João Monlevade (MG), no Vale do Rio Doce

Giovanna de Souza
04/10/2025 08:36

Adolescente foi encontrado com dinheiro e drogas. Pés de maconha também foram apreendidos
Adolescente foi encontrado com dinheiro e drogas. Pés de maconha também foram apreendidos crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um adolescente de 17 anos foi preso em João Monlevade (MG), na Região do Vale do Rio Doce, com pés de maconha, uma arma de fogo e munições. Ele já era procurado pela Polícia Militar por ter fugido de Unidade Socioeducativa que cumpria pena por outro crime em Belo Horizonte (MG), a cerca de 115 quilômetros de distância.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem havia sido alvo de várias denúncias por estar envolvido no tráfico de drogas do bairro Estrela Dalva. Ele foi encontrado no campo de futebol e, com ele, foram encontradas porções de droga e dinheiro vivo.

As buscas seguiram até a casa onde morava o adolescente, e os militares encontraram dois pés de maconha, uma garrucha municiada e munições de outro calibre. Dois telefones do jovem também foram recolhidos para análises.

O jovem foi apreendido e foi cumprido um mandado de apreensão contra ele, uma vez que ele havia fugido de local onde cumpria pena pelo crime de homicídio. Ele passou pela Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe e será encaminhado de volta à capital mineira.

Afinal, o que foi apreendido?

  • Uma garrucha de calibre 32;

  • Duas munições de calibre 32;

  • Uma munição de calibre 9mm;

  • Dois pés de maconha;

  • Três porções de maconha;

  • Cinco pedras de crack;

  • R$ 519,00 em moeda corrente;

  • Dois celulares.

