Homem diz traficar há 2 dias e é preso com drogas em BH

Operação para conter guerra de gangues encontrou suspeito de 21 anos. Ele foi detido com crack, cocaína, maconha e dinheiro

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
03/10/2025 09:28

drogas e dinheiro sobre a mesa
Entre a apreensão, estava drogas e dinheiro vivo crédito: PMMG/Divulgação

Um homem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas nessa quinta-feira (2/10) no Bairro Jardim Felicidade, Região Norte de Belo Horizonte. Ao ser detido, ele afirmou à Polícia Militar que vendia entorpecentes há dois dias.

Durante operação para conter a guerra de gangues na região, militares avistaram o suspeito com uma bolsa a tiracolo. O homem tentou fugir para um lote vago, mas foi alcançado.

Na bolsa, a PM encontrou 45 pedras de crack, 20 pinos de cocaína, 38 buchas de maconha, duas porções da mesma droga e R$ 756,50 em espécie.

O suspeito foi preso em flagrante e levado à Delegacia da Polícia Civil.

