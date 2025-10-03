Homem diz traficar há 2 dias e é preso com drogas em BH

Um homem de 21 anos foi preso por tráfico de drogas nessa quinta-feira (2/10) no Bairro Jardim Felicidade, Região Norte de Belo Horizonte. Ao ser detido, ele afirmou à Polícia Militar que vendia entorpecentes há dois dias.

Durante operação para conter a guerra de gangues na região, militares avistaram o suspeito com uma bolsa a tiracolo. O homem tentou fugir para um lote vago, mas foi alcançado.

Na bolsa, a PM encontrou 45 pedras de crack, 20 pinos de cocaína, 38 buchas de maconha, duas porções da mesma droga e R$ 756,50 em espécie.

O suspeito foi preso em flagrante e levado à Delegacia da Polícia Civil.

