MG: jovens que exibiam armas nas redes sociais são presos por tráfico

Um adolescente de 16 anos foi apreendido e um jovem de 20 foi preso em uma operação da Polícia Militar em Teófilo Otoni (MG), no Vale do Mucuri, na noite dessa quinta-feira (2/10). Ambos exibiam armas em postagens nas redes sociais e foram presos com drogas e munições.

Vídeos compartilhados pela Polícia Militar mostram os jovens “à vontade” com as armas. Em um dos vídeos, um dos jovens é visto dançando com uma arma presa à cintura de uma bermuda. No outro, o suspeito mostra uma arma em um espelho.

De acordo com o 19º Batalhão da PM, a operação visava combater um intenso tráfico de drogas alvo de denúncias no distrito de Mucuri. Durante a ação, foram apreendidas uma submetralhadora com munições, uma garrucha, duas espingardas artesanais e diversas munições.

A operação também apreendeu porções de crack, cocaína e maconha, um rádio comunicador, um caderno com anotações e R$ 1.595 em espécie. Os celulares dos jovens também foram recolhidos para investigações.

O adolescente foi apreendido e o jovem, preso. Ambos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil.

Afinal, o que foi apreendido?