CRIME NO VALE DO MUCURI

MG: jovens que exibiam armas nas redes sociais são presos por tráfico

Jovens foram presos em ação contra o tráfico em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, na noite dessa quinta-feira (2/10)

Giovanna de Souza
03/10/2025 16:20

Os jovens postavam vídeos
Os jovens postavam vídeos crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um adolescente de 16 anos foi apreendido e um jovem de 20 foi preso em uma operação da Polícia Militar em Teófilo Otoni (MG), no Vale do Mucuri, na noite dessa quinta-feira (2/10). Ambos exibiam armas em postagens nas redes sociais e foram presos com drogas e munições.

Vídeos compartilhados pela Polícia Militar mostram os jovens “à vontade” com as armas. Em um dos vídeos, um dos jovens é visto dançando com uma arma presa à cintura de uma bermuda. No outro, o suspeito mostra uma arma em um espelho.

De acordo com o 19º Batalhão da PM, a operação visava combater um intenso tráfico de drogas alvo de denúncias no distrito de Mucuri. Durante a ação, foram apreendidas uma submetralhadora com munições, uma garrucha, duas espingardas artesanais e diversas munições.

A operação também apreendeu porções de crack, cocaína e maconha, um rádio comunicador, um caderno com anotações e R$ 1.595 em espécie. Os celulares dos jovens também foram recolhidos para investigações.

O adolescente foi apreendido e o jovem, preso. Ambos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil. 

Afinal, o que foi apreendido?

  • Uma submetralhadora de calibre 9mm

  • 15 cartuchos 9mm intactos

  • Uma arma de fogo tipo garrucha calibre 22

  • Duas armas de fogo tipo polveira - espingarda polveira

  • 14 cartuchos calibre 380

  • Um cartucho calibre 32

  • 133 pedras de crack

  • 34 buchas de maconha

  • 112 microtubos de cocaína 

  • Um rádio de comunicação

  • Um caderno com anotações

  • R$ 1.595,00

  • Dois aparelhos celulares

