PM apreende 500kg de maconha avaliados em R$ 900 mil na MGC-497

Dois homens, de 34 e 55 anos, foram presos em flagrante enquanto transportavam a droga em um veículo de passeio

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
03/10/2025 18:38 - atualizado em 03/10/2025 18:38

PM apreende 500kg de maconha avaliados em R$ 900 mil, MGC-497

Uma operação de rotina da Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de aproximadamente meia tonelada de maconha nesta sexta-feira (3), na rodovia MGC-497, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A droga foi avaliada em R$ 900 mil.

Dois homens, de 34 e 55 anos, foram presos em flagrante enquanto transportavam a droga em um veículo de passeio. O carro foi abordado após ser flagrado em alta velocidade. Durante a fiscalização, os policiais perceberam um forte cheiro de maconha vindo do interior do veículo, o que motivou uma busca mais detalhada.

A droga foi encontrada no porta-malas. Conforme relato dos suspeitos, eles teriam saído de Perobal, no Paraná, com destino à cidade de Araguari, em Minas Gerais. Ambos confessaram que receberiam R$ 5 mil em dinheiro pelo transporte.

Os presos, juntamente com o veículo e a droga apreendida, foram encaminhados à sede da Polícia Federal em Uberlândia, onde o caso será investigado.

