Batida entre carro e ônibus na BR-040 provoca morte de motorista

A colisão frontal entre um carro e um ônibus provocou a morte do condutor, de 55 anos, do veículo de passeio. O acidente ocorreu na madrugada deste sábado (4/10) na BR-040, altura do Km 468, em Sete Lagoas, Região Central de Minas Gerais, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

A corporação informou que o motorista do carro ficou preso às ferragens e teve óbito constatado ainda dentro do veículo pela equipe médica da concessionária Via Cristais, que atuava na cena. As equipes do Corpo de Bombeiros realizaram os procedimentos de desencarceramento da vítima.

Ainda segundo o CBMMG, não houve vítimas entre o motorista do ônibus e os passageiros — cuja quantidade não foi informada. A dinâmica do acidente não foi detalhada.