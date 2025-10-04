MG: caminhão com areia desce ribanceira e motorista fica ferido

O motorista de um caminhão teve um traumatismo cranioencefálico (TCE) depois que o veículo que dirigia caiu em uma ribanceira em meio a um descarregamento de areia.

O acidente aconteceu no bairro Graminha, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, na noite dessa sexta-feira (3/10). Testemunhas relataram a equipes do Corpo de Bombeiros que o veículo perdeu o controle e desceu a ribanceira durante o trabalho.

Quando os militares chegaram ao local, o motorista já havia sido retirado da cabine por populares. Ele apresentava escoriações, TCE e suspeita de fratura na região do tórax.

O homem foi imobilizado e encaminhado, por uma uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), para atendimento médico. Não há informações sobre o atual estado de saúde dele.

Os bombeiros fizeram buscas ao redor do caminhão, mas nenhuma outra vítima foi localizada. A Polícia Militar acompanhou a ocorrência e ficou responsável pelas demais providências.