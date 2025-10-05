Assine
TENTOU SOCORRO

BH: jovem é baleado na cabeça e socorrido, mas morre na UPA Barreiro

Vizinhos conseguiram levá-lo à Unidade de Pronto-Atendimento, mas ele morreu. O crime aconteceu no bairro Jardim do Vale, na Região do Barreiro, nesse sábado

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
05/10/2025 08:50

Vítima foi socorrida à UPA Barreiro, mas morreu durante atendimento médico
Vítima foi socorrida à UPA Barreiro, mas morreu durante atendimento médico crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A Press

Um jovem de 18 anos foi baleado com um tiro na cabeça na casa onde morava no bairro Jardim do Vale, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG), na noite desse sábado (4/10). Ele conseguiu ajuda de vizinhos, mas morreu durante atendimento médico na UPA Barreiro

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vizinha que o socorreu relatou que tomava banho quando ouviu barulhos e gritos. Ela saiu de casa e viu o jovem, que morava no imóvel da frente, caído, encostado no portão, com sangramento na cabeça. 

Neste momento, ela chamou os familiares e todos o levaram à UPA, localizada no bairro Diamante. Segundo ela, a vítima morava com o irmão, que não estava em casa na hora. 

A médica da Unidade constatou uma perfuração de entrada e outra de saída na cabeça do jovem, que morreu no local.

A perícia da Polícia Civil encontrou um revólver com seis cartuchos e a numeração raspada próximo de onde o jovem estava caído. O objeto foi recolhido para análises.

Moradores da região informaram que o Beco das Flores, onde o jovem foi encontrado, é conhecido por intenso tráfico de drogas. Recentemente, conforme os relatos, vêm ocorrendo muitos desentendimentos entre pessoas envolvidas no tráfico.

No entanto, até o momento, a autoria e a motivação do assassinato não foram definidas. O caso segue sob investigação da 3ª Delegacia de Polícia do Barreiro.

