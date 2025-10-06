Assine
HOMICÍDIO

Grande BH: entregador é assassinado a tiros, e dupla foge em motocicleta

Homem de 40 anos foi baleado na cabeça e no ombro enquanto trabalhava no Bairro Sapucaias, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/10/2025 06:27 - atualizado em 06/10/2025 07:05

rua de contagem
Crime aconteceu na Rua Vitória Régia, em Contagem crédito: Google Street View/Reprodução

Um entregador de 40 anos foi assassinado a tiros na noite desse domingo (5/10), no Bairro Sapucaias, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta se aproximaram da vítima, que estava na Rua Vitória Régia, e efetuaram os disparos. Ele foi atingido por quatro tiros na cabeça e três no ombro.

Vídeos enviados a PM flagraram o momento em que o garupa sobe na moto logo após o crime e foge levando uma mochila de entregas e os celulares da vítima.

A companheira do homem contou que ele trabalhava como entregador de gás e também fazia corridas por aplicativo. Ela disse ainda que o companheiro enfrentava depressão e havia feito publicações nas redes sociais com alusões à morte pouco antes do crime.

Ela informou aos militares que ele não tinha qualquer envolvimento com atividades ilícitas. A motivação do homicídio é investigada pela Polícia Civil.

