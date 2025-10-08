Assine
EM SURTO

Mulher surta, destrói hotel e mata cachorro afogado na Grande BH

Caso aconteceu em um hotel da Cidade Industrial, em Contagem; autora foi encaminhada para um hospital e, em seguida, presa

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
08/10/2025 06:26

hotel em avenida da grande bh
Mulher se descontrola, destrói hotel na Grande BH e mata cachorro afogado crédito: Google Street View/Reprodução

Uma mulher, de 39 anos, provocou cenas de destruição na madrugada desta quarta-feira (8/10) em um hotel na Avenida General David Sarnoff, no Bairro Cidade Industrial, em Contagem, na Grande BH. Em surto, ela quebrou equipamentos, revirou o local e matou o próprio cachorro afogado dentro do banheiro do estabelecimento.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher havia chegado ao hotel com o marido e o animal de estimação, pedindo um quarto. Como não havia disponibilidade, solicitou usar o banheiro da recepção. Minutos depois, funcionários ouviram barulhos e a viram sair nua, quebrando tudo que via pela frente.

A recepcionista, de 26 anos, contou que a mulher jogou mercadorias do freezer, derrubou o equipamento, arrancou o micro-ondas, quebrou computadores, telefones e revirou armários. Em seguida, matou o cachorro afogado.

Ela foi levada ao hospital e, em seguida, presa e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil.

