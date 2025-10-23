MG: menino pega trator escondido do pai, capota e morre afogado
Garoto de 12 anos caiu com o veículo em um declive, numa área de represa. Pai deu falta do trator e foi atrás dele
Um adolescente de 12 anos morreu na tarde dessa terça-feira (21/10) após pegar o trator sem autorização do pai e sofrer um acidente na Zona Rural de Bom Sucesso, região Centro-Oeste de Minas, a 206 quilômetros de BH.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o garoto pegou o veículo na fazenda e tombou em um declive em uma área de represa. Ele ficou preso embaixo da cabine e se afogou.
O pai localizou o veículo e identificou que o seu filho estava sob o trator. Os Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados, porém quando chegaram ao local o garoto já estava sem sinais vitais.
Uma retroescavadeira foi utilizada em apoio para auxiliar na liberação do corpo do adolescente.
*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos