Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

MG: menino pega trator escondido do pai, capota e morre afogado

Garoto de 12 anos caiu com o veículo em um declive, numa área de represa. Pai deu falta do trator e foi atrás dele

Publicidade
Carregando...
RS
Rafael Silva*
RS
Rafael Silva*
Repórter
23/10/2025 16:08

compartilhe

SIGA
x
Trator com as quatros rodas para cima, com um baú vermelho atrás
Menino de 12 anos morre afogado em acidente com trator em Bom Sucesso crédito: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Um adolescente de 12 anos morreu na tarde dessa terça-feira (21/10) após pegar o trator sem autorização do pai e sofrer um acidente na Zona Rural de Bom Sucesso, região Centro-Oeste de Minas, a 206 quilômetros de BH. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o garoto pegou o veículo na fazenda e tombou em um declive em uma área de represa. Ele ficou preso embaixo da cabine e se afogou. 

O pai localizou o veículo e identificou que o seu filho estava sob o trator. Os Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados, porém quando chegaram ao local o garoto já estava sem sinais vitais. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma retroescavadeira foi utilizada em apoio para auxiliar na liberação do corpo do adolescente.   

 *Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

Tópicos relacionados:

corpo-de-bombeiros minas-gerais trator

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay