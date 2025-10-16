Bombeiros encontram corpo de homem que se afogou na Lagoa Várzea das Flores

O corpo de Rainer Talles Nunes da Silva, de 30 anos, desaparecido na Lagoa de Várzea das Flores, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi encontrado no início da tarde desta quinta-feira (16/10). Ele havia entrado na água na quarta-feira (15/10) e não foi mais visto desde então.

Testemunhas informaram que a vítima entrou na água, começou a nadar e se afogou. O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizou buscas no local até o anoitecer e teve que interromper a procura devido aos possíveis riscos aos militares em exercício.

Outra guarnição retornou ao local na manhã desta quinta-feira para reiniciar as buscas pela vítima. O corpo foi encontrado pela corporação no início da tarde, no mesmo ponto em que havia desaparecido, a cinco metros de profundidade.

Familiares e amigos da vítima chegaram ao local, mas optaram por não conceder entrevistas.

Várzea das Flores

No fim de setembro, um pedalinho com quatro pessoas virou na mesma lagoa, em Betim, e lançou os passageiros na água. Duas pessoas conseguiram se salvar. Um rapaz e uma moça morreram.

A mulher sofreu uma parada cardiorrespiratória fora da água, foi levada ao hospital, mas chegou à unidade sem sinais vitais. O rapaz morreu no local.