REGIÃO METROPOLITANA

Prefeitura de Contagem confirma segunda morte em acidente com pedalinho

Conforme a Prefeitura de Contagem, uma mulher, de 20 anos, chegou a ser resgatada, mas morreu após uma parada cardiorespiratória

05/10/2025 22:30 - atualizado em 05/10/2025 22:34

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, havia quatro pessoas na embarcação
De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, havia quatro pessoas na embarcação crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

A Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, confirmou neste domingo (5/10) a segunda morte no acidente com um pedalinho, ocorrido nesse sábado (4/10). O meio de transporte virou na Lagoa Várzea das Flores, entre os municípios de Contagem e Betim, com quatro pessoas a bordo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), duas pessoas ficaram submersas quando o pedalinho virou.

Um homem morreu afogado, sendo retirado da água já sem vida. Uma mulher, de 20 anos, foi resgatada, mas fora da água sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Ela foi levada para o Hospital Municipal de Contagem com o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar sendo realizado.

No entanto, a prefeitura divulgou que a vítima chegou à unidade sem sinais vitais, e o óbito foi constatado pela equipe do Samu.

As outras duas pessoas a bordo, um homem e uma mulher, conseguiram sair da água.

betim contagem corpo-de-bombeiros grande-bh

