Prefeitura de Contagem confirma segunda morte em acidente com pedalinho

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

A Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, confirmou neste domingo (5/10) a segunda morte no acidente com um pedalinho, ocorrido nesse sábado (4/10). O meio de transporte virou na Lagoa Várzea das Flores, entre os municípios de Contagem e Betim, com quatro pessoas a bordo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), duas pessoas ficaram submersas quando o pedalinho virou.

Um homem morreu afogado, sendo retirado da água já sem vida. Uma mulher, de 20 anos, foi resgatada, mas fora da água sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Ela foi levada para o Hospital Municipal de Contagem com o protocolo de ressuscitação cardiopulmonar sendo realizado.

No entanto, a prefeitura divulgou que a vítima chegou à unidade sem sinais vitais, e o óbito foi constatado pela equipe do Samu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As outras duas pessoas a bordo, um homem e uma mulher, conseguiram sair da água.