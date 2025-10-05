Gavião é resgatado dentro de apartamento em bairro de BH
A ave entrou na residência pela janela, mas apresentava dificuldade para se locomover e voar
Um gavião foi resgatado dentro de um apartamento no Bairro Nova Floresta, na Região Nordeste de Belo Horizonte, neste domingo (5/10). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado pela moradora.
Conforme a ocorrência, a ave entrou no apartamento pela janela. Segundo a corporação, o animal apresentava dificuldade para andar e voar.
Ainda de acordo com os bombeiros, a moradora direcionou o gavião para dentro do banheiro até a chegada dos militares.
O resgate foi feito de forma segura pela equipe. Em foto divulgada pela corporação, o animal aparece nas mãos de uma agente, enrolado em uma toalha.
Os militares o levaram à Clínica Animal Center para passar por avaliação veterinária.