Gavião é resgatado dentro de apartamento em bairro de BH

Um gavião foi resgatado dentro de um apartamento no Bairro Nova Floresta, na Região Nordeste de Belo Horizonte, neste domingo (5/10). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado pela moradora.

Conforme a ocorrência, a ave entrou no apartamento pela janela. Segundo a corporação, o animal apresentava dificuldade para andar e voar.

Ainda de acordo com os bombeiros, a moradora direcionou o gavião para dentro do banheiro até a chegada dos militares.

O resgate foi feito de forma segura pela equipe. Em foto divulgada pela corporação, o animal aparece nas mãos de uma agente, enrolado em uma toalha.

Os militares o levaram à Clínica Animal Center para passar por avaliação veterinária.