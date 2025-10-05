Assine
RESGATE ANIMAL

Gavião é resgatado dentro de apartamento em bairro de BH

A ave entrou na residência pela janela, mas apresentava dificuldade para se locomover e voar

Estado de Minas
Repórter
05/10/2025 20:34 - atualizado em 05/10/2025 20:36

Gavião foi mantido no banheiro do apartamento até a chegada dos bombeiros
Gavião foi mantido no banheiro do apartamento até a chegada dos bombeiros crédito: Divulgação/CBMMG

Um gavião foi resgatado dentro de um apartamento no Bairro Nova Floresta, na Região Nordeste de Belo Horizonte, neste domingo (5/10). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado pela moradora.

Conforme a ocorrência, a ave entrou no apartamento pela janela. Segundo a corporação, o animal apresentava dificuldade para andar e voar.

Ainda de acordo com os bombeiros, a moradora direcionou o gavião para dentro do banheiro até a chegada dos militares.

O resgate foi feito de forma segura pela equipe. Em foto divulgada pela corporação, o animal aparece nas mãos de uma agente, enrolado em uma toalha.

Os militares o levaram à Clínica Animal Center para passar por avaliação veterinária.

bh corpo-de-bombeiros gaviao

