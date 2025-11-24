Turista mineiro morre afogado em praia da Bahia
Natural de Santa Maria do Suaçuí (MG), o mineiro estava a passeio no litoral baiano com a esposa, que também se afogou, mas foi resgatada
compartilheSIGA
Um turista mineiro identificado como Edevaldo Rodrigues de Souza, de 37 anos, morreu afogado no sábado (22/11) depois de ser arrastado por uma correnteza na praia do Tororão, em Prado, no sul da Bahia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo informações preliminares, a esposa dele, de 37 anos, também se afogou, mas foi resgatada por banhistas. O casal, natural de Santa Maria do Suaçuí (MG), estava a passeio na cidade.
Leia Mais
A mulher recebeu atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia
O corpo de Edevaldo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju (BA), onde passou por necropsia, e foi liberado nesse domingo (23/11). Não há informações sobre velório e sepultamento.