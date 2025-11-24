Turista mineiro morre afogado em praia da Bahia

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um turista mineiro identificado como Edevaldo Rodrigues de Souza, de 37 anos, morreu afogado no sábado (22/11) depois de ser arrastado por uma correnteza na praia do Tororão, em Prado, no sul da Bahia.

Segundo informações preliminares, a esposa dele, de 37 anos, também se afogou, mas foi resgatada por banhistas. O casal, natural de Santa Maria do Suaçuí (MG), estava a passeio na cidade.

A mulher recebeu atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O corpo de Edevaldo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itamaraju (BA), onde passou por necropsia, e foi liberado nesse domingo (23/11). Não há informações sobre velório e sepultamento.

