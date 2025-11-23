Volta do feriadão tem pontos de lentidão na chegada a BH; saiba quais

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Os motoristas que passam pelas rodovias mineiras na volta do feriado prolongado da Consciência Negra, neste domingo (23/11), devem ficar atentos. Em todo o estado, há registro de chuvas constantes e asfalto molhado. Na chegada a Belo Horizonte, a BR-381 possui pontos de lentidão. O mesmo acontece na BR-040, a partir do encontro com a BR-356.

De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho da BR-381 de Minas Gerais a São Paulo, até o início desta noite havia registro de lentidão em alguns pontos da rodovia. Em Carmópolis de Minas, no Centro-Oeste do estado, o trânsito está lento entre os quilômetros 585 e 583.

As retenções também foram registradas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Em São Joaquim de Bicas, os motoristas podem encontrar retenções do KM 512 até o KM 499, em Betim. A lentidão também acontece em Contagem, na Região Metropolitana de BH, entre os quilômetros 480 e 477.

Entre Caeté e Sabará, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito está bastante intenso, com formação de longas filas no sentido BH, devido ao excesso de veículos e a um acidente com vítima.

Já na BR-040, a reportagem do Estado de Minas flagrou lentidão de até 30 minutos na entrada da capital mineira. O trânsito carregado começou no encontro da rodovia com a BR-356. A fila de carros segue até próximo ao BH Shopping, na Região Oeste de BH.

Acidentes

Durante a tarde, dois acidentes foram registrados na Fernão Dias, com uma distância de cinco quilômetros entre um e outro próximo a Sabará, na Grande BH.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente com a carreta aconteceu no sentido Vitória (ES) e bloqueou parcialmente a pista, na altura do KM 420, próximo ao distrito de Ravena (MG). Não há informações sobre vítimas.

Cinco quilômetros à frente, na altura do KM 425, um carro capotou em uma área de vegetação, fora da pista, e duas pessoas tiveram que ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

O início desta tarde é marcado por chuvas fortes e trânsito intenso pela volta do feriado prolongado, o que pode ter sido a causa dos acidentes. No entanto, ainda não há informações sobre a dinâmica dos acidentes.

De acordo com a PRF, durante as precipitações os motoristas devem ficar atentos. Devido à falta de visibilidade na pista, a recomendação é que o motorista mantenha os faróis acesos, diminua a velocidade, aumente a distância com os demais carros e nunca pare sobre a via.

O que fazer na estrada durante a chuva?

Mantenha os faróis acesos;

Diminua a velocidade;

Aumente a distância com os demais carros;

Nunca pare sobre a via.

(Com informações de Giovanna de Souza e Maria Lúcia Passos)