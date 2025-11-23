Chuva: árvore cai e bloqueia avenida de BH

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Uma árvore de médio porte caiu durante a forte chuva que atingiu Belo Horizonte neste domingo (23/11), bloqueando o trânsito na Avenida Álvares Cabral, esquina com Bias Fortes, no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul da capital.

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) foi acionado e está no local para cortar a árvore. Não houve vítimas ou danos.

Nesta manhã, a Defesa Civil emitiu um alerta de pancadas de chuva de até 50 mm e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso é válido até as 8h desta segunda-feira (24/11).

O que fazer durante chuva forte

A Defesa Civil recomenda que a população redobre a atenção e evite áreas de inundação ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores e, em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Caso se depare com cabos elétricos rompidos, não se aproxime e entre em contato com a Cemig (116) ou Defesa Civil (199) imediatamente. Ao notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise a Defesa Civil.

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp.

Para acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS gratuitamente, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência.