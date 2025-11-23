Sob alerta de tempestade, BH soma chuva perto do previsto para novembro

Chuvas fortes atingem Belo Horizonte (MG) na tarde deste domingo (23/11). De acordo com a Defesa Civil municipal, as regionais Noroeste, Oeste e Pampulha registraram cerca de 10% de toda a chuva esperada para novembro. A cidade está em alerta para tempestade até a manhã de segunda-feira (24), juntamente com outras 332 do estado.

Considerando uma média climatológica de 236 mm para o mês, as regionais completam, com os novos volumes registrados, 60%, 78,4% e 71,9%, respectivamente, do volume esperado para os 30 dias do mês.

Segundo o órgão municipal, a chuva teve início na capital pela região de Venda Nova por volta de 11h e, desde então, se espalhou pela cidade. Por volta de 15h, a Região Oeste registra chuva forte; a Centro-Sul, moderada; e as demais regiões da capital, chuva fraca. A Região Norte não tem registro de chuva neste momento.

Confira o acumulado de chuvas do mês na cidade, até 13h30 de hoje

Barreiro: 180,5 (76,5%)

180,5 (76,5%) Centro Sul: 168,0 (71,2%)

168,0 (71,2%) Hipercentro : 77,2 (32,7%)

: 77,2 (32,7%) Leste: 146,8 (62,2%)

146,8 (62,2%) Nordeste : 141,6 (60,0%)

: 141,6 (60,0%) Noroeste: 215,0 (91,1%)

215,0 (91,1%) Norte: 117,6 (49,8v

117,6 (49,8v Oeste: 185,0 (78,4%)

185,0 (78,4%) Pampulha: 169,6 (71,9%)

169,6 (71,9%) Venda Nova: 148,4 (62,9%)

Perigo potencial

A capital mineira está incluída em um alerta de perigo potencial para tempestades, válido até 10h de segunda-feira (23/11). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Belo Horizonte é uma das 333 cidades mineiras que podem ter até 50 mm de chuva ao dia, ventos de até 60 km/h e queda de granizo.

Além da Região Metropolitana, as chuvas fortes devem atingir as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Norte, Noroeste e Vale do Jequitinhonha.

Segundo o órgão, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Em caso de vento forte, a orientação é que a população não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda, uma vez que há leve risco de queda e descargas elétricas. Para além disso, deve-se evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados a tomadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Confira as cidades mineiras incluídas no alerta