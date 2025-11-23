Assine
overlay
Início Gerais
CUIDADO

Sob alerta de tempestade, BH soma chuva perto do previsto para novembro

Pelo menos três regiões da capital se aproximam de 80% da chuva esperada para o mês. BH e outras 332 cidades mineiras estão em alerta para tempestade

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
23/11/2025 17:12

compartilhe

SIGA
x
Chuva em BH, registrada na esquina entre Av. Francisco Sales com av. Brasil
Chuva em BH, registrada na esquina entre Av. Francisco Sales com av. Brasil crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A. Press

Chuvas fortes atingem Belo Horizonte (MG) na tarde deste domingo (23/11). De acordo com a Defesa Civil municipal, as regionais Noroeste, Oeste e Pampulha registraram cerca de 10% de toda a chuva esperada para novembro. A cidade está em alerta para tempestade até a manhã de segunda-feira (24), juntamente com outras 332 do estado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Considerando uma média climatológica de 236 mm para o mês, as regionais completam, com os novos volumes registrados, 60%, 78,4% e 71,9%, respectivamente, do volume esperado para os 30 dias do mês.

Leia Mais

Segundo o órgão municipal, a chuva teve início na capital pela região de Venda Nova por volta de 11h e, desde então, se espalhou pela cidade. Por volta de 15h, a Região Oeste registra chuva forte; a Centro-Sul, moderada; e as demais regiões da capital, chuva fraca. A Região Norte não tem registro de chuva neste momento. 

Confira o acumulado de chuvas do mês na cidade, até 13h30 de hoje

  • Barreiro: 180,5 (76,5%)
  • Centro Sul: 168,0 (71,2%)
  • Hipercentro: 77,2 (32,7%)
  • Leste: 146,8 (62,2%)
  • Nordeste: 141,6 (60,0%)
  • Noroeste: 215,0 (91,1%)
  • Norte: 117,6 (49,8v
  • Oeste: 185,0 (78,4%)
  • Pampulha: 169,6 (71,9%)
  • Venda Nova: 148,4 (62,9%)

Perigo potencial

A capital mineira está incluída em um alerta de perigo potencial para tempestades, válido até 10h de segunda-feira (23/11). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Belo Horizonte é uma das 333 cidades mineiras que podem ter até 50 mm de chuva ao dia, ventos de até 60 km/h e queda de granizo.

Além da Região Metropolitana, as chuvas fortes devem atingir as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Norte, Noroeste e Vale do Jequitinhonha. 

Segundo o órgão, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Em caso de vento forte, a orientação é que a população não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda, uma vez que há leve risco de queda e descargas elétricas. Para além disso, deve-se evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados a tomadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Confira as cidades mineiras incluídas no alerta

  • Abadia dos Dourados
  • Abaeté
  • Abre Campo
  • Acaiaca
  • Açucena
  • Água Comprida
  • Alto Caparaó
  • Alto Jequitibá
  • Alvinópolis
  • Alvorada de Minas
  • Amparo do Serra
  • Antônio Dias
  • Araçaí
  • Araguari
  • Araponga
  • Araporã
  • Arapuá
  • Araújos
  • Araxá
  • Arcos
  • Augusto de Lima
  • Baldim
  • Bambuí
  • Barão de Cocais
  • Barra Longa
  • Bela Vista de Minas
  • Belo Horizonte
  • Belo Oriente
  • Belo Vale
  • Betim
  • Biquinhas
  • Bocaiúva
  • Bom Despacho
  • Bom Jesus do Amparo
  • Bom Jesus do Galho
  • Bonfim
  • Brasilândia de Minas
  • Braúnas
  • Brumadinho
  • Buenópolis
  • Bugre
  • Buritizeiro
  • Cachoeira da Prata
  • Cachoeira Dourada
  • Caetanópolis
  • Caeté
  • Caiana
  • Campina Verde
  • Campo Florido
  • Campos Altos
  • Canaã
  • Canápolis
  • Caparaó
  • Capim Branco
  • Capinópolis
  • Caputira
  • Carangola
  • Caratinga
  • Carmésia
  • Carmo do Cajuru
  • Carmo do Paranaíba
  • Carneirinho
  • Cascalho Rico
  • Catas Altas
  • Cedro do Abaeté
  • Centralina
  • Chalé
  • Comendador Gomes
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição de Ipanema
  • Conceição do Mato Dentro
  • Conceição do Pará
  • Confins
  • Congonhas do Norte
  • Conquista
  • Contagem
  • Cordisburgo
  • Corinto
  • Coromandel
  • Coronel Fabriciano
  • Córrego Danta
  • Córrego Novo
  • Couto de Magalhães de Minas
  • Cruzeiro da Fortaleza
  • Curvelo
  • Datas
  • Delta
  • Diamantina
  • Diogo de Vasconcelos
  • Dionísio
  • Divino
  • Divinolândia de Minas
  • Divinópolis
  • Dom Cavati
  • Dom Joaquim
  • Dom Silvério
  • Dores de Guanhães
  • Dores do Indaiá
  • Douradoquara
  • Durandé
  • Entre Folhas
  • Esmeraldas
  • Espera Feliz
  • Estrela do Indaiá
  • Estrela do Sul
  • Faria Lemos
  • Felício dos Santos
  • Felixlândia
  • Ferros
  • Fervedouro
  • Florestal
  • Fortuna de Minas
  • Francisco Dumont
  • Fronteira
  • Frutal
  • Funilândia
  • Gonzaga
  • Gouveia
  • Grupiara
  • Guanhães
  • Guaraciaba
  • Guarda-Mor
  • Guimarânia
  • Gurinhatã
  • Iapu
  • Ibiá
  • Ibirité
  • Igarapé
  • Igaratinga
  • Iguatama
  • Imbé de Minas
  • Indianópolis
  • Inhapim
  • Inhaúma
  • Inimutaba
  • Ipaba
  • Ipanema
  • Ipatinga
  • Ipiaçu
  • Iraí de Minas
  • Itabira
  • Itabirito
  • Itaguara
  • Itambé do Mato Dentro
  • Itapagipe
  • Itatiaiuçu
  • Itaúna
  • Ituiutaba
  • Iturama
  • Jaboticatubas
  • Jaguaraçu
  • Japaraíba
  • Jequeri
  • Jequitaí
  • Jequitibá
  • Joanésia
  • João Monlevade
  • João Pinheiro
  • Joaquim Felício
  • Juatuba
  • Lagamar
  • Lagoa da Prata
  • Lagoa Formosa
  • Lagoa Grande
  • Lagoa Santa
  • Lajinha
  • Lassance
  • Leandro Ferreira
  • Limeira do Oeste
  • Luisburgo
  • Luz
  • Manhuaçu
  • Manhumirim
  • Maravilhas
  • Mariana
  • Mário Campos
  • Marliéria
  • Martinho Campos
  • Martins Soares
  • Materlândia
  • Mateus Leme
  • Matipó
  • Matozinhos
  • Matutina
  • Medeiros
  • Mesquita
  • Moeda
  • Moema
  • Monjolos
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Carmelo
  • Morada Nova de Minas
  • Morro da Garça
  • Morro do Pilar
  • Mutum
  • Naque
  • Nova Era
  • Nova Lima
  • Nova Ponte
  • Nova Serrana
  • Nova União
  • Olhos-d'Água
  • Onça de Pitangui
  • Oratórios
  • Orizânia
  • Ouro Branco
  • Ouro Preto
  • Paineiras
  • Papagaios
  • Paracatu
  • Pará de Minas
  • Paraopeba
  • Passabém
  • Patos de Minas
  • Patrocínio
  • Pedra Bonita
  • Pedra do Anta
  • Pedra Dourada
  • Pedrinópolis
  • Pedro Leopoldo
  • Pequi
  • Perdigão
  • Perdizes
  • Periquito
  • Piedade de Caratinga
  • Piedade de Ponte Nova
  • Pingo d'Água
  • Pirajuba
  • Piranga
  • Pirapora
  • Pitangui
  • Planura
  • Pompéu
  • Ponte Nova
  • Prata
  • Pratinha
  • Presidente Juscelino
  • Presidente Kubitschek
  • Presidente Olegário
  • Prudente de Morais
  • Quartel Geral
  • Raposos
  • Raul Soares
  • Reduto
  • Ribeirão das Neves
  • Rio Acima
  • Rio Casca
  • Rio Doce
  • Rio Manso
  • Rio Paranaíba
  • Rio Piracicaba
  • Rio Vermelho
  • Romaria
  • Sabará
  • Sabinópolis
  • Sacramento
  • Santa Bárbara
  • Santa Bárbara do Leste
  • Santa Cruz do Escalvado
  • Santa Juliana
  • Santa Luzia
  • Santa Margarida
  • Santa Maria de Itabira
  • Santana de Pirapama
  • Santana do Manhuaçu
  • Santana do Paraíso
  • Santana do Riacho
  • Santa Rita de Minas
  • Santa Rosa da Serra
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Grama
  • Santo Antônio do Itambé
  • Santo Antônio do Monte
  • Santo Antônio do Rio Abaixo
  • Santo Hipólito
  • São Domingos das Dores
  • São Domingos do Prata
  • São Francisco de Sales
  • São Francisco do Glória
  • São Gonçalo do Abaeté
  • São Gonçalo do Pará
  • São Gonçalo do Rio Abaixo
  • São Gonçalo do Rio Preto
  • São Gotardo
  • São João do Manhuaçu
  • São João do Oriente
  • São João Evangelista
  • São Joaquim de Bicas
  • São José da Lapa
  • São José da Varginha
  • São José do Goiabal
  • São José do Mantimento
  • São Pedro dos Ferros
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião do Anta
  • São Sebastião do Oeste
  • São Sebastião do Rio Preto
  • Sarzedo
  • Sem-Peixe
  • Senhora do Porto
  • Sericita
  • Serra Azul de Minas
  • Serra da Saudade
  • Serra do Salitre
  • Serro
  • Sete Lagoas
  • Simonésia
  • Sobrália
  • Taparuba
  • Tapira
  • Tapiraí
  • Taquaraçu de Minas
  • Tarumirim
  • Teixeiras
  • Timóteo
  • Tiros
  • Tombos
  • Três Marias
  • Tupaciguara
  • Ubaporanga
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • Unaí
  • União de Minas
  • Urucânia
  • Vargem Alegre
  • Varjão de Minas
  • Várzea da Palma
  • Vazante
  • Veríssimo
  • Vermelho Novo
  • Vespasiano
  • Virginópolis

Tópicos relacionados:

bh chuva clima defesa-civil meteorologia previsao-do-tempo tempestade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay