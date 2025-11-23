Sob alerta de tempestade, BH soma chuva perto do previsto para novembro
Pelo menos três regiões da capital se aproximam de 80% da chuva esperada para o mês. BH e outras 332 cidades mineiras estão em alerta para tempestade
compartilheSIGA
Chuvas fortes atingem Belo Horizonte (MG) na tarde deste domingo (23/11). De acordo com a Defesa Civil municipal, as regionais Noroeste, Oeste e Pampulha registraram cerca de 10% de toda a chuva esperada para novembro. A cidade está em alerta para tempestade até a manhã de segunda-feira (24), juntamente com outras 332 do estado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Considerando uma média climatológica de 236 mm para o mês, as regionais completam, com os novos volumes registrados, 60%, 78,4% e 71,9%, respectivamente, do volume esperado para os 30 dias do mês.
Leia Mais
Segundo o órgão municipal, a chuva teve início na capital pela região de Venda Nova por volta de 11h e, desde então, se espalhou pela cidade. Por volta de 15h, a Região Oeste registra chuva forte; a Centro-Sul, moderada; e as demais regiões da capital, chuva fraca. A Região Norte não tem registro de chuva neste momento.
Confira o acumulado de chuvas do mês na cidade, até 13h30 de hoje
- Barreiro: 180,5 (76,5%)
- Centro Sul: 168,0 (71,2%)
- Hipercentro: 77,2 (32,7%)
- Leste: 146,8 (62,2%)
- Nordeste: 141,6 (60,0%)
- Noroeste: 215,0 (91,1%)
- Norte: 117,6 (49,8v
- Oeste: 185,0 (78,4%)
- Pampulha: 169,6 (71,9%)
- Venda Nova: 148,4 (62,9%)
Perigo potencial
A capital mineira está incluída em um alerta de perigo potencial para tempestades, válido até 10h de segunda-feira (23/11). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Belo Horizonte é uma das 333 cidades mineiras que podem ter até 50 mm de chuva ao dia, ventos de até 60 km/h e queda de granizo.
Além da Região Metropolitana, as chuvas fortes devem atingir as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Central, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste, Norte, Noroeste e Vale do Jequitinhonha.
Segundo o órgão, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Em caso de vento forte, a orientação é que a população não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda, uma vez que há leve risco de queda e descargas elétricas. Para além disso, deve-se evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados a tomadas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Confira as cidades mineiras incluídas no alerta
- Abadia dos Dourados
- Abaeté
- Abre Campo
- Acaiaca
- Açucena
- Água Comprida
- Alto Caparaó
- Alto Jequitibá
- Alvinópolis
- Alvorada de Minas
- Amparo do Serra
- Antônio Dias
- Araçaí
- Araguari
- Araponga
- Araporã
- Arapuá
- Araújos
- Araxá
- Arcos
- Augusto de Lima
- Baldim
- Bambuí
- Barão de Cocais
- Barra Longa
- Bela Vista de Minas
- Belo Horizonte
- Belo Oriente
- Belo Vale
- Betim
- Biquinhas
- Bocaiúva
- Bom Despacho
- Bom Jesus do Amparo
- Bom Jesus do Galho
- Bonfim
- Brasilândia de Minas
- Braúnas
- Brumadinho
- Buenópolis
- Bugre
- Buritizeiro
- Cachoeira da Prata
- Cachoeira Dourada
- Caetanópolis
- Caeté
- Caiana
- Campina Verde
- Campo Florido
- Campos Altos
- Canaã
- Canápolis
- Caparaó
- Capim Branco
- Capinópolis
- Caputira
- Carangola
- Caratinga
- Carmésia
- Carmo do Cajuru
- Carmo do Paranaíba
- Carneirinho
- Cascalho Rico
- Catas Altas
- Cedro do Abaeté
- Centralina
- Chalé
- Comendador Gomes
- Conceição das Alagoas
- Conceição de Ipanema
- Conceição do Mato Dentro
- Conceição do Pará
- Confins
- Congonhas do Norte
- Conquista
- Contagem
- Cordisburgo
- Corinto
- Coromandel
- Coronel Fabriciano
- Córrego Danta
- Córrego Novo
- Couto de Magalhães de Minas
- Cruzeiro da Fortaleza
- Curvelo
- Datas
- Delta
- Diamantina
- Diogo de Vasconcelos
- Dionísio
- Divino
- Divinolândia de Minas
- Divinópolis
- Dom Cavati
- Dom Joaquim
- Dom Silvério
- Dores de Guanhães
- Dores do Indaiá
- Douradoquara
- Durandé
- Entre Folhas
- Esmeraldas
- Espera Feliz
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Faria Lemos
- Felício dos Santos
- Felixlândia
- Ferros
- Fervedouro
- Florestal
- Fortuna de Minas
- Francisco Dumont
- Fronteira
- Frutal
- Funilândia
- Gonzaga
- Gouveia
- Grupiara
- Guanhães
- Guaraciaba
- Guarda-Mor
- Guimarânia
- Gurinhatã
- Iapu
- Ibiá
- Ibirité
- Igarapé
- Igaratinga
- Iguatama
- Imbé de Minas
- Indianópolis
- Inhapim
- Inhaúma
- Inimutaba
- Ipaba
- Ipanema
- Ipatinga
- Ipiaçu
- Iraí de Minas
- Itabira
- Itabirito
- Itaguara
- Itambé do Mato Dentro
- Itapagipe
- Itatiaiuçu
- Itaúna
- Ituiutaba
- Iturama
- Jaboticatubas
- Jaguaraçu
- Japaraíba
- Jequeri
- Jequitaí
- Jequitibá
- Joanésia
- João Monlevade
- João Pinheiro
- Joaquim Felício
- Juatuba
- Lagamar
- Lagoa da Prata
- Lagoa Formosa
- Lagoa Grande
- Lagoa Santa
- Lajinha
- Lassance
- Leandro Ferreira
- Limeira do Oeste
- Luisburgo
- Luz
- Manhuaçu
- Manhumirim
- Maravilhas
- Mariana
- Mário Campos
- Marliéria
- Martinho Campos
- Martins Soares
- Materlândia
- Mateus Leme
- Matipó
- Matozinhos
- Matutina
- Medeiros
- Mesquita
- Moeda
- Moema
- Monjolos
- Monte Alegre de Minas
- Monte Carmelo
- Morada Nova de Minas
- Morro da Garça
- Morro do Pilar
- Mutum
- Naque
- Nova Era
- Nova Lima
- Nova Ponte
- Nova Serrana
- Nova União
- Olhos-d'Água
- Onça de Pitangui
- Oratórios
- Orizânia
- Ouro Branco
- Ouro Preto
- Paineiras
- Papagaios
- Paracatu
- Pará de Minas
- Paraopeba
- Passabém
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Pedra Bonita
- Pedra do Anta
- Pedra Dourada
- Pedrinópolis
- Pedro Leopoldo
- Pequi
- Perdigão
- Perdizes
- Periquito
- Piedade de Caratinga
- Piedade de Ponte Nova
- Pingo d'Água
- Pirajuba
- Piranga
- Pirapora
- Pitangui
- Planura
- Pompéu
- Ponte Nova
- Prata
- Pratinha
- Presidente Juscelino
- Presidente Kubitschek
- Presidente Olegário
- Prudente de Morais
- Quartel Geral
- Raposos
- Raul Soares
- Reduto
- Ribeirão das Neves
- Rio Acima
- Rio Casca
- Rio Doce
- Rio Manso
- Rio Paranaíba
- Rio Piracicaba
- Rio Vermelho
- Romaria
- Sabará
- Sabinópolis
- Sacramento
- Santa Bárbara
- Santa Bárbara do Leste
- Santa Cruz do Escalvado
- Santa Juliana
- Santa Luzia
- Santa Margarida
- Santa Maria de Itabira
- Santana de Pirapama
- Santana do Manhuaçu
- Santana do Paraíso
- Santana do Riacho
- Santa Rita de Minas
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Grama
- Santo Antônio do Itambé
- Santo Antônio do Monte
- Santo Antônio do Rio Abaixo
- Santo Hipólito
- São Domingos das Dores
- São Domingos do Prata
- São Francisco de Sales
- São Francisco do Glória
- São Gonçalo do Abaeté
- São Gonçalo do Pará
- São Gonçalo do Rio Abaixo
- São Gonçalo do Rio Preto
- São Gotardo
- São João do Manhuaçu
- São João do Oriente
- São João Evangelista
- São Joaquim de Bicas
- São José da Lapa
- São José da Varginha
- São José do Goiabal
- São José do Mantimento
- São Pedro dos Ferros
- São Roque de Minas
- São Sebastião do Anta
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Rio Preto
- Sarzedo
- Sem-Peixe
- Senhora do Porto
- Sericita
- Serra Azul de Minas
- Serra da Saudade
- Serra do Salitre
- Serro
- Sete Lagoas
- Simonésia
- Sobrália
- Taparuba
- Tapira
- Tapiraí
- Taquaraçu de Minas
- Tarumirim
- Teixeiras
- Timóteo
- Tiros
- Tombos
- Três Marias
- Tupaciguara
- Ubaporanga
- Uberaba
- Uberlândia
- Unaí
- União de Minas
- Urucânia
- Vargem Alegre
- Varjão de Minas
- Várzea da Palma
- Vazante
- Veríssimo
- Vermelho Novo
- Vespasiano
- Virginópolis