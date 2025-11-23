Com chuva forte, ruas ficam alagadas em BH
A cidade está sob alerta de pancadas de chuva de até 50mm e rajadas de vento
compartilheSIGA
A chuva que atingiu Belo Horizonte (MG) na tarde deste domingo (23/11) causou alagamentos em pelo menos dois pontos da cidade. Desde o início da manhã, a capital registra chuva em todas as regionais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Imagens feitas pela equipe do Estado de Minas mostram a água invadindo a calçada e carros com dificuldade de transitar pela Rua Sapucaí, Região Centro-Sul de BH. Outro ponto de alagamento está no trecho entre a Via do Minério e o Anel Rodoviário, na altura da saída do bairro Bonsucesso, na Região do Barreiro, causando lentidão no trânsito.
- BH: queda de árvore e de postes no Castelo deixa 250 imóveis sem energia
- Frente fria e risco geológico: a chuva veio para ficar em Minas?
- Chuva deixa feridos, provoca alagamentos e corta energia em cidade de MG
Ainda nesta manhã, a Defesa Civil emitiu um alerta de pancadas de chuva de até 50mm e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso é válido até as 8h de segunda-feira (24).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Matéria em atualização