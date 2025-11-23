Assine
ATENÇÃO

Com chuva forte, ruas ficam alagadas em BH

A cidade está sob alerta de pancadas de chuva de até 50mm e rajadas de vento

Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024.
23/11/2025 15:13 - atualizado em 23/11/2025 15:18

Carros passam com dificuldade da rua Sapucaí, Região Centro-Sul de BH
Carros passam com dificuldade da rua Sapucaí, Região Centro-Sul de BH crédito: Ramon Lisboa/EM/D.A Press

A chuva que atingiu Belo Horizonte (MG) na tarde deste domingo (23/11) causou alagamentos em pelo menos dois pontos da cidade. Desde o início da manhã, a capital registra chuva em todas as regionais

Imagens feitas pela equipe do Estado de Minas mostram a água invadindo a calçada e carros com dificuldade de transitar pela Rua Sapucaí, Região Centro-Sul de BH. Outro ponto de alagamento está no trecho entre a Via do Minério e o Anel Rodoviário, na altura da saída do bairro Bonsucesso, na Região do Barreiro, causando lentidão no trânsito. 

Ainda nesta manhã, a Defesa Civil emitiu um alerta de pancadas de chuva de até 50mm e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso é válido até as 8h de segunda-feira (24).

Matéria em atualização

alagamento chuva

