Com chuva forte, ruas ficam alagadas em BH

A chuva que atingiu Belo Horizonte (MG) na tarde deste domingo (23/11) causou alagamentos em pelo menos dois pontos da cidade. Desde o início da manhã, a capital registra chuva em todas as regionais.

Imagens feitas pela equipe do Estado de Minas mostram a água invadindo a calçada e carros com dificuldade de transitar pela Rua Sapucaí, Região Centro-Sul de BH. Outro ponto de alagamento está no trecho entre a Via do Minério e o Anel Rodoviário, na altura da saída do bairro Bonsucesso, na Região do Barreiro, causando lentidão no trânsito.

Ainda nesta manhã, a Defesa Civil emitiu um alerta de pancadas de chuva de até 50mm e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O aviso é válido até as 8h de segunda-feira (24).

