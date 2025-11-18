BH: queda de árvore e de postes no Castelo deixa 250 imóveis sem energia
Ao cair, a árvore atingiu um Fiat Uno. Os fios dos postes caíram sobre um Voyage e sobre uma motocicleta pilotada por um policial, que ficou ferido
A queda de uma árvore e de dois postes na Rua Heráclito Mourão de Miranda, no Bairro Castelo, na Pampulha, na tarde desta terça-feira (18/11), deixou 250 imóveis da região sem energia, de acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). A previsão é de que ela seja restabelecida ainda nesta noite ou na madrugada desta quarta-feira (19/11).
Equipes da Cemig estão no local realizando os reparos necessários. Ao cair, a árvore atingiu um Fiat Uno. Os fios dos postes caíram sobre um Volkswagen Voyage e uma motocicleta pilotada por um policial militar, que ficou ferido, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).
Imagens mostram os dois sentidos da via, assim como a ciclovia, obstruídos pela árvore e pelos postes. É possível ver também a moto da Polícia Militar caída ao chão. A BHTrans informou que agentes atuam na ocorrência para controlar o trânsito e orientar os motoristas.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h30, e militares do 3º BBM atendem à ocorrência. De acordo com a corporação, o policial que conduzia a moto está com suspeita de fratura na perna direita e foi encaminhado ao Hospital da Polícia Militar.
Não foi informado se os motoristas ou possíveis passageiros dos automóveis ficaram feridos.
Quais as recomendações para a chuva?
-
Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
-
Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
-
Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
-
Atenção especial para áreas de encostas e morros.
-
Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para a CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
-
Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
-
Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.