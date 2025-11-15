Chuva deixa feridos, provoca alagamentos e corta energia em cidade de MG

A forte chuva que atingiu Divinópolis na tarde deste sábado (15/11) provocou diversos estragos pela cidade e deixou ao menos cinco pessoas feridas.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, foram registradas ocorrências de alagamentos, quedas de árvores, danos em residências, vias interditadas e falta de energia em vários pontos.

Alagamentos e vias interditadas

Os alagamentos atingiram o Serviço Municipal do Luto, a Rua Rio de Janeiro (saída para a rodovia) e áreas do Bairro Esplanada, como a Praça dos Ferroviários e parte da escola estadual.

Devido aos riscos, a Defesa Civil interditou diversas ruas: São João del-Rei, Caratinga, Paraná, Amazonas, Benjamin de Oliveira (Esplanada) e Januário de Souza com Francisco Sales Marques (Belvedere II).

Alguns semáforos ficaram sem energia, e os motoristas foram orientados a redobrar a atenção.

Residências atingidas

No Bairro Esplanada, casas tiveram telhas arrancadas e registraram entrada de água.



Já nos bairros Antônio Fonseca e Nossa Senhora das Graças, residências foram atingidas por terra, e os próprios moradores iniciaram a limpeza.

Quedas de árvores e carros danificados

As quedas de árvores foram registradas nos bairros São José, Bela Vista, Belvedere e Esplanada.

Carros também foram atingidos no Esplanada e no Belvedere, conforme levantamento da Defesa Civil.

Pontos sem energia

A Praça do Santuário e parte do bairro Porto Velho seguem sem energia após o temporal.

Atendimento no Serviço Municipal do Luto

O Luto Municipal está sem atendimento presencial devido ao alagamento. A população deve solicitar atendimento pelo telefone ou WhatsApp: (37) 99193-1029. Uma equipe da Prefeitura irá até o local informado.

Feridos em queda de árvore no Belvedere

A chuva também provocou estragos no Divinópolis Clube. Árvores caíram, estruturar foram arrancadas e mesas e cadeiras arrastadas com a força do vento. Quatro pessoas ficaram feridas, conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Entre as vítimas estavam:

Homem, de 48 anos: consciente, com dor lombar — encaminhado para o Hospital Santa Lúcia pela USA.

Homem, de 32 anos: consciente, com corte na perna esquerda — também encaminhado para o Hospital Santa Lúcia.

Homem, de 32 anos: consciente, com dor no tornozelo esquerdo — levado para a UPA Divinópolis pela USB.

Mulher, de 55 anos: consciente, com dor no tornozelo esquerdo — também encaminhada para a UPA Divinópolis.

O Corpo de Bombeiros também atuou na ocorrência.

Orientações à população

A Defesa Civil reforça cuidados essenciais durante e após as chuvas:



• Evitar atravessar áreas alagadas

• Atenção a sinais de deslizamento ou rachaduras em muros

• Desligar aparelhos elétricos em áreas com risco de inundação

• Proteger documentos e itens importantes

• Em caso de enxurradas, buscar imediatamente locais altos e seguros

A Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas e pode ser acionada pelo telefone (37) 98825-2279 para situações de risco ou emergências.