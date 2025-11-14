BH está sob alerta de chuva nesta sexta-feira (14/11)
Segundo a Defesa Civil municipal, está previsto chuva de até 20 mm, e os ventos em torno de 40 km/h
Belo Horizonte está sob alerta de pancadas de chuva, acompanhadas por raios e rajadas de vento. O aviso foi dado pela Defesa Civil municipal no final da tarde desta sexta-feira (14/11). O órgão ainda emitiu recomendações em caso de perigo.
Conforme a previsão, a capital mineira pode registrar chuva de até 20 mm, com raios. Os ventos ainda podem chegar a 40 km/h. O comunicado é válido até às 8h deste sábado (15/11).
A capital tem média pluviométrica de 236 milímetros (mm) para o mês de novembro. Até está sexta, as regionais contabilizaram, no máximo, 91,3 mm, como a Região Barreiro.
Em Minas, 216 cidades também estão sob alerta de chuva intensa, até as 10h deste sábado (15/11). O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.
Quais as recomendações para a chuva?
- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.