Chuva em Minas: chega a 30 o número de cidades em situação de emergência
Número de munícipios em emergência no período chuvoso atual em Minas Gerais é quatro vezes maior do que os registrados no ano passado, segundo a Defesa Civil
compartilheSIGA
O número de cidades em situação de emergência em decorrência das chuvas aumentou 130% em seis dias, segundo o boletim da Defesa Civil do estado divulgado nesta quarta-feira (12/11). Na última quinta (6/11), 13 municípios estavam em situação de anormalidade. Agora, o quantitativo chega a 31, quatro vezes maior do que o do mesmo período do ano passado - apenas sete.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, há 556 desalojados - pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes.
Já o número de desabrigados - quando as pessoas precisam de abrigo público - até está quarta, é de 82. No mesmo período de 2024, havia 129 desalojados e 60 desabrigados. No período chuvoso de 2025 a 2026, não houve mortes registradas.
- Chuva de granizo vira atração, mas causa estragos; saiba como ela se forma
- Chuva de granizo atinge o Sul de Minas e moradores registram estragos
As cidades em situação de emergência contabilizadas são:
- Manhuaçu
- Camanducaia
- Canápolis
- Pavão
- Senador Firmino
- Ouro Verde de Minas
- Delfinópolis
- Unaí
- Sacramento
- Cedro do Abaeté
- Luz
- Prata
- Itaúna
- Laranjal
- Montes Claros
- São Francisco de Sales
- Rio Doce
- Capitão Enéas
- Araguari
- Cássia
- Novo Cruzeiro
- Leopoldina
- Bom Despacho
- Ilicínea
- Fama
- Iguatama
- Frutal
- Ouro Branco
- Guapé
- Conceição da Barra de Minas
Alerta de chuva
Treze cidades de Minas Gerais podem enfrentar chuva intensa e queda de granizo até às 10h de quinta-feira (13/11), segundo o Inmet. As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²).
- O que fazer em BH em um dia chuvoso: 5 roteiros culturais na capital
- Período chuvoso: BH retoma encontros de grupo gestor de riscos
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia
De acordo com o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Cidades de MG sob alerta
- Araporã
- Cachoeira Dourada
- Campina Verde
- Canápolis
- Capinópolis
- Centralina
- Gurinhatã
- Ipiaçu
- Ituiutaba
- Limeira do Oeste
- Santa Vitória
- Tupaciguara
- União de Minas