ESTRAGOS CAUSADOS PELA CHUVA

Chuva em Minas: chega a 30 o número de cidades em situação de emergência

Número de munícipios em emergência no período chuvoso atual em Minas Gerais é quatro vezes maior do que os registrados no ano passado, segundo a Defesa Civil

Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
12/11/2025 16:16

A Defesa Civil de BH informou que a previsão para hoje (18) é de céu claro a parcialmente nublado e com pancadas de chuva no final da tarde
O comunicado do INMET alerta sobre chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos entre 60 e 100 km/h. crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press

O número de cidades em situação de emergência em decorrência das chuvas aumentou 130% em seis dias, segundo o boletim da Defesa Civil do estado divulgado nesta quarta-feira (12/11). Na última quinta (6/11), 13 municípios estavam em situação de anormalidade. Agora, o quantitativo chega a 31, quatro vezes maior do que o do mesmo período do ano passado - apenas sete.

Ainda de acordo com o balanço do órgão estadual, há 556 desalojados - pessoas que, por causa dos efeitos da chuva, precisaram desocupar suas casas e se deslocaram para casa de amigos ou parentes.

Já o número de desabrigados - quando as pessoas precisam de abrigo público - até está quarta, é de 82. No mesmo período de 2024, havia 129 desalojados e 60 desabrigados. No período chuvoso de 2025 a 2026, não houve mortes registradas.

As cidades em situação de emergência contabilizadas são:

  • Manhuaçu
  • Camanducaia
  • Canápolis
  • Pavão
  • Senador Firmino
  • Ouro Verde de Minas
  • Delfinópolis
  • Unaí
  • Sacramento
  • Cedro do Abaeté
  • Luz
  • Prata
  • Itaúna
  • Laranjal
  • Montes Claros
  • São Francisco de Sales
  • Rio Doce
  • Capitão Enéas
  • Araguari
  • Cássia
  • Novo Cruzeiro
  • Leopoldina
  • Bom Despacho
  • Ilicínea
  • Fama
  • Iguatama
  • Frutal
  • Ouro Branco
  • Guapé
  • Conceição da Barra de Minas

Alerta de chuva

Treze cidades de Minas Gerais podem enfrentar chuva intensa e queda de granizo até às 10h de quinta-feira (13/11), segundo o Inmet. As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²).

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

De acordo com o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Cidades de MG sob alerta

  • Araporã
  • Cachoeira Dourada
  • Campina Verde
  • Canápolis
  • Capinópolis
  • Centralina
  • Gurinhatã
  • Ipiaçu
  • Ituiutaba
  • Limeira do Oeste
  • Santa Vitória
  • Tupaciguara
  • União de Minas

