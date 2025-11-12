Previsão do tempo indica clima estável em BH nesta quarta-feira (12/11)

A quarta-feira (12/11) será mais fresca para o belo-horizontino, segundo a previsão da Defesa Civil da capital. O dia começa com temperaturas amenas e predomínio de céu claro a parcialmente nublado. A mínima registrada foi de 13,4°C e a máxima deve chegar aos 28°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 35% à tarde. A previsão é que o clima deve permanecer agradável pela manhã, esquentar ao longo do dia e voltar a esfriar à noite.

Nas diferentes regiões da cidade, as temperaturas mínimas variaram pouco nesta quarta-feira: 14,9°C no Barreiro às 5h40; 14,4°C no Centro-Sul às 5h45; 13,4°C na região Oeste, com sensação térmica de 5,4°C às 6h; 16,0°C na Pampulha, com sensação de 15,8°C; e 16,5°C em Venda Nova às 5h25.

Como fica o tempo em Minas?

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima no restante de Minas Gerais será estável, com predomínio de céu claro a parcialmente nublado em grande parte do estado. Com o afastamento do centro de alta pressão pós-frontal para o alto mar, o transporte de umidade do oceano para o interior do continente enfraquece, reduzindo a nebulosidade e favorecendo a elevação das temperaturas.

Há pequena possibilidade de chuva isolada apenas no Triângulo Mineiro, devido à influência de áreas de instabilidade que atuam sobre o Mato Grosso do Sul e o oeste de São Paulo.