Chuvas intensas podem atingir 89 cidades mineiras nas próximas horas
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), municípios das regiões Norte e Noroeste de Minas estão em perigo potencial
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 89 municípios nas regiões Norte e Noroeste de Minas sob alerta amarelo de chuvas, válido até às 10h desta terça-feira (11/11). De acordo com a entidade, nessas localidades, os índices pluviométricos devem atingir de 20 a 30 mm por hora (ou até 50 mm ao dia) com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Confira as cidades incluídas no aviso:
- Águas Vermelhas
- Almenara
- Arinos
- Bandeira
- Berizal
- Bonfinópolis de Minas
- Bonito de Minas
- Brasilândia de Minas
- Brasília de Minas
- Buritis
- Cabeceira Grande
- Cachoeira de Pajeú
- Capitão Enéas
- Catuti
- Chapada Gaúcha
- Comercinho
- Cônego Marinho
- Curral de Dentro
- Divisa Alegre
- Divisópolis
- Dom Bosco
- Espinosa
- Formoso
- Francisco Sá
- Fruta de Leite
- Gameleiras
- Grão Mogol
- Ibiracatu
- Icaraí de Minas
- Indaiabira
- Itacarambi
- Jacinto
- Jaíba
- Janaúba
- Januária
- Japonvar
- Jequitinhonha
- Jordânia
- Juvenília
- Lontra
- Luislândia
- Mamonas
- Manga
- Mata Verde
- Matias Cardoso
- Mato Verde
- Medina
- Mirabela
- Miravânia
- Montalvânia
- Monte Azul
- Montes Claros
- Montezuma
- Natalândia
- Ninheira
- Nova Porteirinha
- Novorizonte
- Padre Carvalho
- Pai Pedro
- Paracatu
- Patis
- Pedra Azul
- Pedras de Maria da Cruz
- Pintópolis
- Porteirinha
- Riachinho
- Riacho dos Machados
- Rio Pardo de Minas
- Rubim
- Salinas
- Salto da Divisa
- Santa Cruz de Salinas
- Santa Fé de Minas
- Santa Maria do Salto
- Santo Antônio do Retiro
- São Francisco
- São João da Ponte
- São João das Missões
- São João do Paraíso
- São Romão
- Serranópolis de Minas
- Taiobeiras
- Ubaí
- Unaí
- Uruana de Minas
- Urucuia
- Vargem Grande do Rio Pardo
- Varzelândia
- Verdelândia
Além de Minas Gerais, municípios nos Estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Rondônia, Bahia, Mato Grosso, Pará, Roraima, Sergipe, Goiás, Piauí e Tocantins também estão sob alerta amarelo, de acordo com o Inmet.
Cuidados
O alerta amarelo não é o mais severo entre os emitidos pelo órgão: nessa circunstância, os riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas são considerados "baixos" pelo órgão. Ainda assim, o Inmet adverte que as populações dos municípios atingidos tomem os seguintes cuidados:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e a placas de propaganda.
- Evitar o uso aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Para mais informações, ligar para a Defesa Civil (telefone 199) ou para o Corpo de Bombeiros (telefone 193).
