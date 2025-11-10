Chuvas intensas podem atingir 89 cidades mineiras nas próximas horas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 89 municípios nas regiões Norte e Noroeste de Minas sob alerta amarelo de chuvas, válido até às 10h desta terça-feira (11/11). De acordo com a entidade, nessas localidades, os índices pluviométricos devem atingir de 20 a 30 mm por hora (ou até 50 mm ao dia) com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Confira as cidades incluídas no aviso:

Águas Vermelhas

Almenara

Arinos

Bandeira

Berizal

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Buritis

Cabeceira Grande

Cachoeira de Pajeú

Capitão Enéas

Catuti

Chapada Gaúcha

Comercinho

Cônego Marinho

Curral de Dentro

Divisa Alegre

Divisópolis

Dom Bosco

Espinosa

Formoso

Francisco Sá

Fruta de Leite

Gameleiras

Grão Mogol

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Indaiabira

Itacarambi

Jacinto

Jaíba

Janaúba

Januária

Japonvar

Jequitinhonha

Jordânia

Juvenília

Lontra

Luislândia

Mamonas

Manga

Mata Verde

Matias Cardoso

Mato Verde

Medina

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Montes Claros

Montezuma

Natalândia

Ninheira

Nova Porteirinha

Novorizonte

Padre Carvalho

Pai Pedro

Paracatu

Patis

Pedra Azul

Pedras de Maria da Cruz

Pintópolis

Porteirinha

Riachinho

Riacho dos Machados

Rio Pardo de Minas

Rubim

Salinas

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Fé de Minas

Santa Maria do Salto

Santo Antônio do Retiro

São Francisco

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Paraíso

São Romão

Serranópolis de Minas

Taiobeiras

Ubaí

Unaí

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Grande do Rio Pardo

Varzelândia

Verdelândia

Além de Minas Gerais, municípios nos Estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Rondônia, Bahia, Mato Grosso, Pará, Roraima, Sergipe, Goiás, Piauí e Tocantins também estão sob alerta amarelo, de acordo com o Inmet.

Cuidados

O alerta amarelo não é o mais severo entre os emitidos pelo órgão: nessa circunstância, os riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas são considerados "baixos" pelo órgão. Ainda assim, o Inmet adverte que as populações dos municípios atingidos tomem os seguintes cuidados:



Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e a placas de propaganda.

Evitar o uso aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Para mais informações, ligar para a Defesa Civil (telefone 199) ou para o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

