ALERTA AMARELO

Chuvas intensas podem atingir 89 cidades mineiras nas próximas horas

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), municípios das regiões Norte e Noroeste de Minas estão em perigo potencial

10/11/2025 23:16

A chuva ocorre quando gotículas de água em nuvens se juntam e crescem até ficarem grandes e pesadas o suficiente para cair. O processo é impulsionado pela colisão e fusão de partículas, geralmente em nuvens cumulus e nimbostratus.
Alerta válido até às 10 horas desta terça-feira inclui chuvas de até 50 milímetros em quase 90 cidades mineiras crédito: Enrique por Pixabay

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) colocou 89 municípios nas regiões Norte e Noroeste de Minas sob alerta amarelo de chuvas, válido até às 10h desta terça-feira (11/11). De acordo com a entidade, nessas localidades, os índices pluviométricos devem atingir de 20 a 30 mm por hora (ou até 50 mm ao dia) com ventos intensos de 40 a 60 km/h. Confira as cidades incluídas no aviso: 

  • Águas Vermelhas
  • Almenara
  • Arinos
  • Bandeira
  • Berizal
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Brasilândia de Minas
  • Brasília de Minas
  • Buritis
  • Cabeceira Grande
  • Cachoeira de Pajeú
  • Capitão Enéas
  • Catuti
  • Chapada Gaúcha
  • Comercinho
  • Cônego Marinho
  • Curral de Dentro
  • Divisa Alegre
  • Divisópolis
  • Dom Bosco
  • Espinosa
  • Formoso
  • Francisco Sá
  • Fruta de Leite
  • Gameleiras
  • Grão Mogol
  • Ibiracatu
  • Icaraí de Minas
  • Indaiabira
  • Itacarambi
  • Jacinto
  • Jaíba
  • Janaúba
  • Januária
  • Japonvar
  • Jequitinhonha
  • Jordânia
  • Juvenília
  • Lontra
  • Luislândia
  • Mamonas
  • Manga
  • Mata Verde
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Medina
  • Mirabela
  • Miravânia
  • Montalvânia
  • Monte Azul
  • Montes Claros
  • Montezuma
  • Natalândia
  • Ninheira
  • Nova Porteirinha
  • Novorizonte
  • Padre Carvalho
  • Pai Pedro
  • Paracatu
  • Patis
  • Pedra Azul
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pintópolis
  • Porteirinha
  • Riachinho
  • Riacho dos Machados
  • Rio Pardo de Minas
  • Rubim
  • Salinas
  • Salto da Divisa
  • Santa Cruz de Salinas
  • Santa Fé de Minas
  • Santa Maria do Salto
  • Santo Antônio do Retiro
  • São Francisco
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João do Paraíso
  • São Romão
  • Serranópolis de Minas
  • Taiobeiras
  • Ubaí
  • Unaí
  • Uruana de Minas
  • Urucuia
  • Vargem Grande do Rio Pardo
  • Varzelândia
  • Verdelândia

Além de Minas Gerais, municípios nos Estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Rondônia, Bahia, Mato Grosso, Pará, Roraima, Sergipe, Goiás, Piauí e Tocantins também estão sob alerta amarelo, de acordo com o Inmet. 

Cuidados

O alerta amarelo não é o mais severo entre os emitidos pelo órgão: nessa circunstância, os riscos de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas são considerados "baixos" pelo órgão. Ainda assim, o Inmet adverte que as populações dos municípios atingidos tomem os seguintes cuidados:

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e a placas de propaganda.
  • Evitar o uso aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Para mais informações, ligar para a Defesa Civil (telefone 199) ou para o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

