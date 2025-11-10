Tempo em BH: sensação térmica negativa nesta segunda (10/11); e vai chover?
Belo Horizonte chegou a ter sensação térmica negativa na madrugada; confira se vai chover e a previsão do tempo completa para a capital e Minas Gerais
compartilheSIGA
Belo Horizonte começa a semana com tempo parcialmente nublado e a ameaça de chuva. Nesta segunda-feira (10/11), a previsão aponta para a possibilidade de pancadas de chuva, raios isolados e rajadas de vento ocasionais na capital mineira, um cenário típico da estação de transição.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a Defesa Civil municipal, a mínima registrada foi de 14,4°C, às 6h, na estação Cercadinho, na Região Oeste. A sensação térmica no mesmo local foi de -3,3°C, às 2h. As temperaturas podem subir e marcar os 27°C ao longo do dia.
Leia Mais
A umidade relativa do ar mínima deve ficar em torno de 50% durante a tarde, indicando condições de conforto mais favoráveis do que nos dias anteriores, mas ainda exigindo atenção em relação às chuvas.
Mínimas por regional em BH em 10/11
- Barreiro: 16,5 °C, às 5h20.
- Centro-Sul: 15,0 °C, às 5h35.
- Oeste: 14,4 °C, com sensação térmica de -0,4 °C às 6h.
- Pampulha: 17,0 °C com sensação térmica de 17,2 °C às 4h.
- Venda Nova: 17,4 °C às 4h10.
O que fazer em caso de chuva?
Com a previsão de pancadas de chuva e raios, além da possibilidade de rajadas de vento, a Defesa Civil de BH reitera a importância de adotar medidas preventivas para a segurança individual e patrimonial.
Recomendações:
- Atenção a alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo que de carro, e não se exponha à água de inundações devido aos riscos de contaminação e choque elétrico.
- Proteção contra raios: durante a ocorrência de raios, não se abrigue sob árvores ou próximo a estruturas metálicas e desligue aparelhos elétricos da tomada para evitar danos.
- Cuidado com o vento: em caso de rajadas de vento, evite estacionar veículos próximos a árvores ou painéis publicitários que possam cair.
- Prevenção domiciliar: mantenha calhas e ralos livres de obstruções para garantir o escoamento eficiente da água.
- Emergência: em caso de risco de deslizamento, desabamento ou qualquer outra emergência, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia
Como fica o tempo em Minas?
A segunda-feira (10/11) será marcada por instabilidade mais intensa em algumas faixas do estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O calor ainda se fará presente em Minas Gerais, com a temperatura máxima no estado podendo chegar a 35°C. Confira a previsão por regiões:
- Noroeste: céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
- Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce: Céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
- Central e Metropolitana: céu parcialmente nublado com chance de chuva isolada.
- Triângulo e Alto Paranaíba: céu parcialmente nublado, mas com possibilidade de chuva isolada.
- Outras regiões: céu parcialmente nublado.