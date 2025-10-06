Período chuvoso: BH retoma encontros de grupo gestor de riscos

Com a aproximação do período de chuva, a Prefeitura de Belo Horizonte retomou as reuniões do Grupo Gestor de Riscos, Desastres e Eventos Climáticos Extremos. O encontro aconteceu nesta segunda-feira (6/10) e contou com a participação do prefeito Álvaro Damião (União Brasil). A época das chuvas acontece de outubro a março do ano seguinte.

De acordo com o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Elcione Menezes Alves, as atividades do grupo de trabalho vão seguir até março, com o fim do período chuvoso. Os encontros semanais contam com a presença de representantes de diversos órgãos com poder de decisão o que, para Alves, permite respostas rápidas e eficazes diante de situações críticas provocadas pelas chuvas ou outros eventos climáticos extremos. “A agilidade garante a eficiência dos resultados e, principalmente, a segurança da população”.

O acompanhamento dos eventos climáticos da cidade é feito diariamente no Centro de Operações da Prefeitura (COP-BH), onde há mais de 4,8 mil câmeras de monitoramento, em tempo real, de ocorrências relacionadas às chuvas, como alagamentos, enxurradas, inundações e quedas de árvores.

Além disso, conforme a PBH, ao longo de todo o ano, uma série de medidas de mitigação são adotadas para preparar a cidade para o período chuvoso. Entre elas estão obras, limpeza de córregos e esgotos, retirada de resíduos das calhas. De janeiro a setembro, a Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana (Suzurb) fez quase 100 mil limpezas de dispositivos de drenagem.

“É neste período que o prefeito menos dorme. A imprevisibilidade das chuvas exige atenção constante e o sono que eu perco é o mesmo que todos nós vamos perder juntos, porque queremos cuidar das pessoas e da nossa cidade. Eu sei o que é ver a casa inundada, perder tudo, sentir o desespero de uma mãe tentando proteger os filhos. Por isso, antecipar riscos e agir preventivamente é fundamental. Temos obras em andamento e equipes preparadas para atuar 24 horas. Nossa prioridade é salvar vidas e, em seguida, preservar o patrimônio dos cidadãos e os equipamentos públicos”, afirmou Álvaro Damião.

Morte em BH

A única morte do último período chuvoso, de 2024 e 2025, na capital mineira foi registrada em 12 de abril. Raphaela Vitória de Oliveira Moura, de 14 anos, foi arrastada junto com a prima por uma enxurrada durante um temporal que atingiu a Região do Barreiro em 24 de março. Desde então ela esteve internada no Hospital João XXIII, na Região Hospitalar da capital.

Raphaela e a prima, Geovanna Emanuelly Rodrigues Souza, de 15, caminhavam de mão dadas pela Avenida Bráulio Gomes Nogueira, no Bairro Tirol, por volta das 12h, em direção a um ponto para pegar a van escolar. As duas escorregaram ao tentar atravessar a rua, sendo levadas pela correnteza por 50 metros, até ficarem presas embaixo de um caminhão.

Geovanna conseguiu gritar por socorro e foi resgatada por motociclistas. Já a prima não conseguiu se desvencilhar do veículo e acabou ficando submersa, sem respirar, por mais de cinco minutos. Ela conseguiu ser socorrida e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Diamante. Em seguida ela foi transferida em estado grave para o pronto socorro do João XXIII, onde 19 dias depois faleceu.

Recomendações durante a chuva

Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;

Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;

Procure estacionar em um local seguro e coberto;

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.