AVISO METEOROLÓGICO

Minas tem 93 cidades em 'perigo' para tempestades e ventos de até 100 km/h

Há possibilidade de alagamentos, queda de granizo, risco de interrupção de energia elétrica, entre outras intercorrências, diz Inmet. Confira a lista de cidades

Estado de Minas
Repórter
Repórter
09/11/2025 20:11

Apesar do alerta, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos
Válido até as 6h desta segunda-feira (10/11), o aviso meteorológico, classificado como "perigo", prevê ventos intensos entre 60 e 100 km/h crédito: depositphotos.com / zanuckcalilus

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade na tarde deste domingo (9/11) com previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h (ou 100 mm/dia) para 93 cidades em Minas Gerais.

Válido até as 6h desta segunda-feira (10/11), o aviso meteorológico, classificado como “perigo”, prevê ainda ventos intensos entre 60 e 100 km/h, além da possibilidade de alagamentos, queda de granizo, risco de interrupção de energia elétrica, danos a plantações e queda de árvores (confira a lista de cidades abaixo).

Leia Mais

A quantidade de chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 50 mm, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.  

Confira algumas orientações

  • Evite áreas de inundação
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
  • Caso perceba rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Relação de cidades em alerta

  1. Águas Vermelhas
  2. Arinos
  3. Berizal
  4. Bonfinópolis de Minas
  5. Bonito de Minas
  6. Botumirim
  7. Brasilândia de Minas
  8. Brasília de Minas
  9. Buritis
  10. Buritizeiro
  11. Cabeceira Grande
  12. Cachoeira de Pajeú
  13. Campo Azul
  14. Capitão Enéas
  15. Catuti
  16. Chapada Gaúcha
  17. Comercinho
  18. Cônego Marinho
  19. Coração de Jesus
  20. Coronel Murta
  21. Cristália
  22. Curral de Dentro
  23. Divisa Alegre
  24. Dom Bosco
  25. Espinosa
  26. Formoso
  27. Francisco Sá
  28. Fruta de Leite
  29. Gameleiras
  30. Grão Mogol
  31. Ibiracatu
  32. Icaraí de Minas
  33. Indaiabira
  34. Itacambira
  35. Itacarambi
  36. Itinga
  37. Jaíba
  38. Janaúba
  39. Januária
  40. Japonvar
  41. Josenópolis
  42. Juvenília
  43. Lontra
  44. Luislândia
  45. Mamonas
  46. Manga
  47. Matias Cardoso
  48. Mato Verde
  49. Medina
  50. Mirabela
  51. Miravânia
  52. Montalvânia
  53. Monte Azul
  54. Montes Claros
  55. Montezuma
  56. Natalândia
  57. Ninheira
  58. Nova Porteirinha
  59. Novorizonte
  60. Padre Carvalho
  61. Pai Pedro
  62. Paracatu
  63. Patis
  64. Pedra Azul
  65. Pedras de Maria da Cruz
  66. Pintópolis
  67. Ponto Chique
  68. Porteirinha
  69. Riachinho
  70. Riacho dos Machados
  71. Rio Pardo de Minas
  72. Rubelita
  73. Salinas
  74. Santa Cruz de Salinas
  75. Santa Fé de Minas
  76. Santo Antônio do Retiro
  77. São Francisco
  78. São João da Lagoa
  79. São João da Ponte
  80. São João das Missões
  81. São João do Pacuí
  82. São João do Paraíso
  83. São Romão
  84. Serranópolis de Minas
  85. Taiobeiras
  86. Ubaí
  87. Unaí
  88. Uruana de Minas
  89. Urucuia
  90. Vargem Grande do Rio Pardo
  91. Varzelândia
  92. Verdelândia
  93. Virgem da Lapa

