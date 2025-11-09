Minas tem 93 cidades em 'perigo' para tempestades e ventos de até 100 km/h
Há possibilidade de alagamentos, queda de granizo, risco de interrupção de energia elétrica, entre outras intercorrências, diz Inmet. Confira a lista de cidades
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade na tarde deste domingo (9/11) com previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h (ou 100 mm/dia) para 93 cidades em Minas Gerais.
Válido até as 6h desta segunda-feira (10/11), o aviso meteorológico, classificado como “perigo”, prevê ainda ventos intensos entre 60 e 100 km/h, além da possibilidade de alagamentos, queda de granizo, risco de interrupção de energia elétrica, danos a plantações e queda de árvores (confira a lista de cidades abaixo).
A quantidade de chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²). Por exemplo, se chover 50 mm, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
Confira algumas orientações
- Evite áreas de inundação
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
- Caso perceba rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Relação de cidades em alerta
