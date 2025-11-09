Assine
INTERIOR DE MINAS

Casa pega fogo e moradores são socorridos com queimaduras de 2º grau em MG

Ao chegar no local, em Barbacena, a equipe se deparou com fogo intenso em um dos cômodos e os moradores já estavam do lado de fora recebendo cuidados do Samu

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
09/11/2025 19:08

Incêndio ficou confinado em um dos cômodos, mas toda a casa foi atingida pela fumaça e fuligem
Incêndio ficou confinado em um dos cômodos, mas toda a casa foi atingida pela fumaça e fuligem crédito: CBMMG

Um homem e uma mulher ficaram feridos após um incêndio atingir a casa em que eles moram em Barbacena (MG), no Campo das Vertentes. Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, as vítimas tiveram queimaduras de segundo grau.

Ao chegar no local, a equipe se deparou com fogo intenso em um dos cômodos e os moradores já estavam do lado de fora do imóvel recebendo cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As equipes trabalharam com duas linhas de mangueira, realizando ataque coordenado até a extinção completa das chamas. Por fim, foi realizada a atividade de rescaldo, que consiste em eliminar todos os focos remanescentes, como brasas e fumaça, a fim de evitar a reignição do fogo.

“O incêndio ficou confinado em um dos cômodos, mas toda a casa foi atingida pela fumaça e fuligem. A causa do incêndio não pôde ser determinada no momento, permanecendo sob apuração das autoridades competentes”, informou a corporação em comunicado.

A assessoria do Corpo de Bombeiros não soube informar as idades das vítimas nem o motivo de elas não conseguirem sair do imóvel antes de serem atingidas pelas chamas. A corporação orientou entrar em contato com o Samu para mais informações.

A reportagem ligou para o Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgência Centro-Sul, que atende o município, mas a ligação não foi atendida.

Tópicos relacionados:

barbacena campo-das-vertentes cbmmg incendio minas-gerais

