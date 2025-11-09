Trio suspeito de ataque a bancos no Sul de Minas é preso pela Rotam
Operação apreendeu arsenal com armas de uso restrito, munição de fuzil, drone e veículos clonados
Em resposta aos ataques a agências bancárias que subjugaram a cidade de Ijaci, no Sul de Minas na última quarta-feira (5/11), uma operação do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) resultou na prisão de três suspeitos em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, nesse sábado (8/11).
Com eles, foi apreendido um arsenal incluindo uma pistola calibre .40, um revólver calibre .38 e quatro veículos clonados. Também foram encontradas munições de calibres .40, .38, 5.56 e .12, além de um drone, um binóculo e roupas que teriam sido usadas no crime.
A pistola calibre .40 apreendida é uma arma de alto poder de parada, tradicionalmente de uso restrito das forças policiais. O revólver calibre .38 é mais antigo, mais comum no crime. A apreensão de munições 5.56 (fuzil) e .12 (espingarda) indica o armamento pesado empregado em ações do "Novo Cangaço".
A análise do material sugere alto nível de organização. A presença de um drone e binóculos indica vigilância prévia dos alvos, enquanto os quatro veículos clonados são essenciais para a fuga. Peritos sugerem que os presos são operadores centrais nos ataques.
Os suspeitos são acusados de envolvimento no ataque ocorrido em Ijaci na madrugada da última quarta-feira (5/11), por volta das 2h35. Na ocasião, câmeras de segurança na Rua Vigilato Vilas Boas registraram ao menos cinco indivíduos fortemente armados.
Como foi o ataque da quadrilha?
O grupo se dividiu para atacar simultaneamente as agências do Sicoob e do Bradesco, localizadas na mesma via. Durante cerca de 15 minutos de terror, os criminosos usaram barras de aço e explosivos para destruir os caixas eletrônicos, principalmente no Sicoob, espalhando cédulas queimadas e destroços.
Durante a fuga do ataque em Ijaci, os criminosos abandonaram mochilas contendo munições de fuzil 5.56, cartuchos de espingarda calibre 12 e de armamento ponto 40, material que coincide com o encontrado na operação de captura em Divinópolis.
A ação desse sábado foi desencadeada após trabalho investigativo. "O sistema de inteligência da polícia militar conseguiu ampliar informações dando conta de que indivíduos suspeitos da prática de explosão a caixa eletrônica ocorrida em Ijaci estariam almisiados na cidade de Divinópolis", disse o comandante da operação, tenente Renan Ottoni, do Batalhão Rotam.
Segundo o oficial, a resposta foi imediata. "Diante disso, guarnições Rotan deslocaram até o local e conseguiram efetuar a prisão de três indivíduos além da apreensão de armas de fogo, quatro veículos clonados, munições, drone, binóculo óculo além da vestimenta utilizada na prática delitiva", informou o tenente Ottoni.
O comandante da operação pela PMMG também enfatizou a postura da corporação diante deste tipo de crime: "Não será admitida a prática desse crime no território de Minas Gerais. A Polícia Militar, através do Batalão Rotam, está pronta para combater a criminalidade organizada e violenta no território mineiro".
Material apreendido com o trio
- Suspeitos: três presos em Divinópolis
- Armas: uma pistola calibre .40 e um revólver calibre .38
- Munições: cartuchos de calibres .40, .38, 5.56 (fuzil) e .12 (espingarda)
- Veículos: quatro carros clonados
- Equipamentos táticos: um drone e um binóculo
- Outros: roupas utilizadas na prática criminosa
Crime e castigo
- Ataque em Ijaci: na madrugada de 5/11, ao menos cinco homens explodiram agências do Sicoob e Bradesco
- Modo de ação: o grupo usou barras de aço e explosivos, aterrorizando a cidade por 15 minutos
- Fuga e pistas: os criminosos fugiram abandonando mochilas com munições de fuzil e espingarda
- Investigação: o serviço de inteligência da PMMG rastreou os suspeitos até um esconderijo em Divinópolis
- Prisão: em 08/11, a Rotam cercou o local, prendeu três homens e apreendeu o arsenal