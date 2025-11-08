Assine
overlay
Início Gerais
DESASTRE EM TRECHO CRÍTICO

Violência aumenta na BR-381, em acidente com morte e grávida ferida

Carreta caiu em ribanceira perto do posto Graal, em João Monlevade (MG). Via segue a tendência de aumento de violência em 2025

Publicidade
Carregando...
Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran
08/11/2025 12:04 - atualizado em 08/11/2025 12:08

compartilhe

SIGA
x
Ação dos bombeiros conseguiu libertar uma grávida de quatro meses que estava com a perna presa na cabina da carreta acidentada. Violência aumentou
Ação dos bombeiros conseguiu libertar uma grávida de quatro meses que estava com a perna presa na cabina da carreta acidentada. Violência aumentou crédito: CBMMG

A morte de um motorista e o sofrimento de uma grávida presa às ferragens se somaram ao agravamento dos mortos (triplicou) e feridos (46% maior) em desastres na BR-381, a Rodovia da Morte, especialmente em João Monlevade (MG), entre 2025 e 2024.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Por volta de 5h deste sábado (08/11), um homem que conduzia uma carreta morreu e a passageira, uma mulher grávida de quatro meses, sobreviveu, mas encarcerada na lataria do veículo.

Leia Mais

O veículo pesado de transporte de cargas saiu da pista e caiu de uma ribanceira na altura do Bairro Tanquinho, próximo ao posto Graal, no sentido Belo Horizonte.

O local do desastre é um trecho crítico da Rodovia da Morte, como é conhecida a BR-381 no segmento entre Belo Horizonte e Governador Valadares.

Como foi o socorro? 

Três viaturas do Corpo de Bombeiros participaram do socorro. O trabalho concentrou-se primeiro na estabilização da cena e, em seguida, no resgate da passageira. A morte do motorista foi constatada no local. “A vítima do sexo feminino, que está grávida de quatro meses, ficou com a perna esquerda presa a partes metálicas do veículo”, informou o CBMMG.

Para libertar a gestante, foi preciso usar ferramentas específicas de desencarceramento, incluindo equipamentos hidráulicos e serras para cortar e afastar as ferragens.. A mulher foi, então, atendida e transportada pela Unidade de Suporte Avançado (USA) da concessionária Nova 381, que administra o trecho, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O desastre de hoje segue uma tendência preocupante de aumento da violência no segmento da BR-381 em João Monlevade.

Dados da PRF mostram que, entre janeiro e setembro de 2025 a BR-381 registrou 64 acidentes com 82 feridos e 6 mortos em João Monlevade. A maioria se deu por ausência de reação do condutor (14), excesso de velocidade (8) e acessar a via sem observar a presença de outros veículos (8). No mesmo período de 2024 foram 46 sinistros, dois mortos e 56 feridos.

Nos últimos seis meses, o trecho entre João Monlevade e São Gonçalo do Rio Abaixo tem registrado diversos acidentes graves, como colisões e tombamentos de carreta (incluindo uma que bloqueou a via em junho de 2025), reforçando a periculosidade da região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


 Alerta na BR-381

  • Acidente: motorista do caminhão morreu após o veículo cair em ribanceira
  • Resgate: passageira grávida de quatro meses foi desencarcerada com vida
  • Local do acidente: rodovia BR-381, no trecho de João Monlevade
  • Causas de sinistros: ausência de reação, excesso de velocidade e acesso indevido à via
  • Estatística: o trecho registrou o triplo de mortes em 2025 (seis) em relação a 2024 (duas), 46% mais feridos e 39% mais acidentes
  • Prevenção: redobrar a atenção e respeitar os limites de velocidade, especialmente em rodovias de alto risco como a BR-381

Tópicos relacionados:

br-381 joao-monlevade minas-gerais prf rodovia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay