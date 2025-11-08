Violência aumenta na BR-381, em acidente com morte e grávida ferida

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

A morte de um motorista e o sofrimento de uma grávida presa às ferragens se somaram ao agravamento dos mortos (triplicou) e feridos (46% maior) em desastres na BR-381, a Rodovia da Morte, especialmente em João Monlevade (MG), entre 2025 e 2024.

Por volta de 5h deste sábado (08/11), um homem que conduzia uma carreta morreu e a passageira, uma mulher grávida de quatro meses, sobreviveu, mas encarcerada na lataria do veículo.

O veículo pesado de transporte de cargas saiu da pista e caiu de uma ribanceira na altura do Bairro Tanquinho, próximo ao posto Graal, no sentido Belo Horizonte.

O local do desastre é um trecho crítico da Rodovia da Morte, como é conhecida a BR-381 no segmento entre Belo Horizonte e Governador Valadares.

Como foi o socorro?

Três viaturas do Corpo de Bombeiros participaram do socorro. O trabalho concentrou-se primeiro na estabilização da cena e, em seguida, no resgate da passageira. A morte do motorista foi constatada no local. “A vítima do sexo feminino, que está grávida de quatro meses, ficou com a perna esquerda presa a partes metálicas do veículo”, informou o CBMMG.

Para libertar a gestante, foi preciso usar ferramentas específicas de desencarceramento, incluindo equipamentos hidráulicos e serras para cortar e afastar as ferragens.. A mulher foi, então, atendida e transportada pela Unidade de Suporte Avançado (USA) da concessionária Nova 381, que administra o trecho, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O desastre de hoje segue uma tendência preocupante de aumento da violência no segmento da BR-381 em João Monlevade.

Dados da PRF mostram que, entre janeiro e setembro de 2025 a BR-381 registrou 64 acidentes com 82 feridos e 6 mortos em João Monlevade. A maioria se deu por ausência de reação do condutor (14), excesso de velocidade (8) e acessar a via sem observar a presença de outros veículos (8). No mesmo período de 2024 foram 46 sinistros, dois mortos e 56 feridos.

Nos últimos seis meses, o trecho entre João Monlevade e São Gonçalo do Rio Abaixo tem registrado diversos acidentes graves, como colisões e tombamentos de carreta (incluindo uma que bloqueou a via em junho de 2025), reforçando a periculosidade da região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Alerta na BR-381