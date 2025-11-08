Chuva forte, granizo e raios ameaçam todo território de Minas Gerais
Inmet: 208 cidades de Minas em alerta de 'Perigo' para chuvas intensas Aviso até domingo (09/11) e prevê chuva de até 100 mm/dia, ventos de 100 km/h
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu dois alertas de Perigo (nível de aviso climático que antecede o mais crítico, Alerta) até domingo (09/11) para eventos de Tempestade e Chuvas Intensas abrangendo todo o estado - há municípios com áreas com dois alertas.
O alerta mais abrangente, para Tempestade (Perigo), afeta 677 municípios mineiros. Esse número representa 79,37% do total de cidades do estado.
Um segundo alerta, para Chuvas Intensas (Perigo), impacta 208 municípios em Minas Gerais, o equivalente a 24,38% do território estadual. A diferença entre os dois é que tempestades podem envolver a precipitação de granizo.
Os avisos têm validade até as 23h59 de amanhã. O alerta de Tempestade, iniciado às 07h47 de hoje (08/11), prevê chuva entre 30 e 60 mm/h (ou 50 e 100 mm/dia), ventos intensos de 60 a 100 km/h, com riscos de corte de energia, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
O aviso de Chuvas Intensas, iniciado às 08h04, tem riscos similares de chuva e vento, com potencial para corte de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.
Quais as regiões afetadas?
Para o alerta de Tempestade, 11 regiões mineiras estão entre as áreas afetadas:
- Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba,
- Central Mineira, Zona da Mata,
- Vale do Rio Doce, Oeste de Minas,
- Sul/Sudoeste de Minas,
- Campo das Vertentes,
- Metropolitana de Belo Horizonte,
- Norte,
- Noroeste de Jequitinhonha.
No alerta de Chuvas Intensas, sete regiões mineiras são citadas:
- Vale do Rio Doce,
- Vale do Mucuri,
- Norte,
- Jequitinhonha,
- Noroeste de Minas,
- Central e
- Metropolitana de Belo Horizonte.
Nos dois casos o INMET recomenda que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Aconselha-se também desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível.
Para ambos os casos, mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).
Orientações da Defesa Civil para chuvas intensas e acúmulo de umidade no solo
- Identifique e mapeie áreas de risco em sua região
- Informe as autoridades sobre locais vulneráveis
- Organize-se em família, criando um plano de contingência que inclua rotas de fuga e pontos de encontro seguros
- Mantenha documentos e objetos de valor em sacos plásticos em um local de fácil acesso
- Remova lixo e entulho dos terrenos e quintais
- Limpe ralos e calhas para que a água possa escoar livremente
- Fique atento aos sinais de risco, como rachaduras em paredes, postes ou terrenos, e avise a Defesa Civil imediatamente
- Cadastre-se para receber alertas por SMS (envie o CEP para 40199)
- Não pare o carro perto de árvores ou postes
- Nunca atravesse ruas alagadas ou enxurradas a pé ou de carro
- Auxilie crianças, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção
- Se for preciso, desligue aparelhos elétricos e o quadro de energia
- Feche bem portas e janelas
- Evite contato com a água e a lama de alagamentos, que podem estar contaminadas. Use luvas e botas ou sacos plásticos duplos nas mãos e nos pés
- Lave e desinfete pisos, paredes e objetos que tiveram contato com a água da enchente
- Não consuma água ou alimentos que possam ter sido contaminados
Alerta de Tempestade (Perigo) (677 municípios)
Alerta de Chuvas Intensas (Perigo) (208 municípios)
Fonte: Inmet