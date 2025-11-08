Chuva forte, granizo e raios ameaçam todo território de Minas Gerais

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu dois alertas de Perigo (nível de aviso climático que antecede o mais crítico, Alerta) até domingo (09/11) para eventos de Tempestade e Chuvas Intensas abrangendo todo o estado - há municípios com áreas com dois alertas.

O alerta mais abrangente, para Tempestade (Perigo), afeta 677 municípios mineiros. Esse número representa 79,37% do total de cidades do estado.

Um segundo alerta, para Chuvas Intensas (Perigo), impacta 208 municípios em Minas Gerais, o equivalente a 24,38% do território estadual. A diferença entre os dois é que tempestades podem envolver a precipitação de granizo.

Os avisos têm validade até as 23h59 de amanhã. O alerta de Tempestade, iniciado às 07h47 de hoje (08/11), prevê chuva entre 30 e 60 mm/h (ou 50 e 100 mm/dia), ventos intensos de 60 a 100 km/h, com riscos de corte de energia, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O aviso de Chuvas Intensas, iniciado às 08h04, tem riscos similares de chuva e vento, com potencial para corte de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

Quais as regiões afetadas?

Para o alerta de Tempestade, 11 regiões mineiras estão entre as áreas afetadas:

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba,

Central Mineira, Zona da Mata,

Vale do Rio Doce, Oeste de Minas,

Sul/Sudoeste de Minas,

Campo das Vertentes,

Metropolitana de Belo Horizonte,

Norte,

Noroeste de Jequitinhonha.

No alerta de Chuvas Intensas, sete regiões mineiras são citadas:

Vale do Rio Doce,

Vale do Mucuri,

Norte,

Jequitinhonha,

Noroeste de Minas,

Central e

Metropolitana de Belo Horizonte.

Nos dois casos o INMET recomenda que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Aconselha-se também desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível.

Para ambos os casos, mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Orientações da Defesa Civil para chuvas intensas e acúmulo de umidade no solo

Identifique e mapeie áreas de risco em sua região

Informe as autoridades sobre locais vulneráveis

Organize-se em família, criando um plano de contingência que inclua rotas de fuga e pontos de encontro seguros

Mantenha documentos e objetos de valor em sacos plásticos em um local de fácil acesso

Remova lixo e entulho dos terrenos e quintais

Limpe ralos e calhas para que a água possa escoar livremente

Fique atento aos sinais de risco, como rachaduras em paredes, postes ou terrenos, e avise a Defesa Civil imediatamente

Cadastre-se para receber alertas por SMS (envie o CEP para 40199)

Não pare o carro perto de árvores ou postes

Nunca atravesse ruas alagadas ou enxurradas a pé ou de carro

Auxilie crianças, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção

Se for preciso, desligue aparelhos elétricos e o quadro de energia

Feche bem portas e janelas

Evite contato com a água e a lama de alagamentos, que podem estar contaminadas. Use luvas e botas ou sacos plásticos duplos nas mãos e nos pés

Lave e desinfete pisos, paredes e objetos que tiveram contato com a água da enchente

Não consuma água ou alimentos que possam ter sido contaminados



Alerta de Tempestade (Perigo) (677 municípios)

Abadia dos Dourados

Abaeté

Abre Campo

Acaiaca

Açucena

Água Comprida

Aguanil

Aimorés

Aiuruoca

Alagoa

Albertina

Além Paraíba

Alfenas

Alfredo Vasconcelos

Alpercata

Alpinópolis

Alterosa

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alto Rio Doce

Alvarenga

Alvinópolis

Alvorada de Minas

Amparo do Serra

Andradas

Andrelândia

Antônio Carlos

Antônio Dias

Antônio Prado de Minas

Araçaí

Aracitaba

Araguari

Arantina

Araponga

Araporã

Arapuá

Araújos

Araxá

Arceburgo

Arcos

Areado

Argirita

Astolfo Dutra

Augusto de Lima

Baependi

Baldim

Bambuí

Bandeira do Sul

Barão de Cocais

Barão de Monte Alto

Barbacena

Barra Longa

Barroso

Bela Vista de Minas

Belmiro Braga

Belo Horizonte

Belo Oriente

Belo Vale

Betim

Bias Fortes

Bicas

Biquinhas

Boa Esperança

Bocaina de Minas

Bocaiúva

Bom Despacho

Bom Jardim de Minas

Bom Jesus da Penha

Bom Jesus do Amparo

Bom Jesus do Galho

Bom Repouso

Bom Sucesso

Bonfim

Borda da Mata

Botelhos

Brasilândia de Minas

Brás Pires

Braúnas

Brazópolis

Brumadinho

Bueno Brandão

Buenópolis

Bugre

Buritizeiro

Cabo Verde

Cachoeira da Prata

Cachoeira de Minas

Cachoeira Dourada

Caetanópolis

Caeté

Caiana

Cajuri

Caldas

Camacho

Camanducaia

Cambuí

Cambuquira

Campanha

Campestre

Campina Verde

Campo Belo

Campo do Meio

Campo Florido

Campos Altos

Campos Gerais

Canaã

Canápolis

Cana Verde

Candeias

Cantagalo

Caparaó

Capela Nova

Capetinga

Capim Branco

Capinópolis

Capitão Andrade

Capitólio

Caputira

Caranaíba

Carandaí

Carangola

Caratinga

Careaçu

Carmésia

Carmo da Cachoeira

Carmo da Mata

Carmo de Minas

Carmo do Cajuru

Carmo do Paranaíba

Carmo do Rio Claro

Carmópolis de Minas

Carneirinho

Carrancas

Carvalhópolis

Carvalhos

Casa Grande

Cascalho Rico

Cássia

Cataguases

Catas Altas

Catas Altas da Noruega

Caxambu

Cedro do Abaeté

Central de Minas

Centralina

Chácara

Chalé

Chiador

Cipotânea

Claraval

Cláudio

Coimbra

Coluna

Comendador Gomes

Conceição da Aparecida

Conceição da Barra de Minas

Conceição das Alagoas

Conceição das Pedras

Conceição de Ipanema

Conceição do Mato Dentro

Conceição do Pará

Conceição do Rio Verde

Conceição dos Ouros

Confins

Congonhal

Congonhas

Congonhas do Norte

Conquista

Conselheiro Lafaiete

Conselheiro Pena

Consolação

Contagem

Coqueiral

Cordisburgo

Cordislândia

Corinto

Coroaci

Coromandel

Coronel Fabriciano

Coronel Pacheco

Coronel Xavier Chaves

Córrego Danta

Córrego do Bom Jesus

Córrego Fundo

Córrego Novo

Couto de Magalhães de Minas

Cristais

Cristiano Otoni

Cristina

Crucilândia

Cruzeiro da Fortaleza

Cruzília

Cuparaque

Curvelo

Datas

Delfim Moreira

Delfinópolis

Delta

Descoberto

Desterro de Entre Rios

Desterro do Melo

Diamantina

Diogo de Vasconcelos

Dionísio

Divinésia

Divino

Divino das Laranjeiras

Divinolândia de Minas

Divinópolis

Divisa Nova

Dom Cavati

Dom Joaquim

Dom Silvério

Dom Viçoso

Dona Eusébia

Dores de Campos

Dores de Guanhães

Dores do Indaiá

Dores do Turvo

Doresópolis

Douradoquara

Durandé

Elói Mendes

Engenheiro Caldas

Entre Folhas

Entre Rios de Minas

Ervália

Esmeraldas

Espera Feliz

Espírito Santo do Dourado

Estiva

Estrela Dalva

Estrela do Indaiá

Estrela do Sul

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Extrema

Fama

Faria Lemos

Felício dos Santos

Felixlândia

Fernandes Tourinho

Ferros

Fervedouro

Florestal

Formiga

Fortaleza de Minas

Fortuna de Minas

Francisco Dumont

Frei Inocêncio

Fronteira

Frutal

Funilândia

Galiléia

Goiabeira

Goianá

Gonçalves

Gonzaga

Gouveia

Governador Valadares

Grupiara

Guanhães

Guapé

Guaraciaba

Guaranésia

Guarani

Guarará

Guarda-Mor

Guaxupé

Guidoval

Guimarânia

Guiricema

Gurinhatã

Heliodora

Iapu

Ibertioga

Ibiá

Ibiraci

Ibirité

Ibitiúra de Minas

Ibituruna

Igarapé

Igaratinga

Iguatama

Ijaci

Ilicínea

Imbé de Minas

Inconfidentes

Indianópolis

Ingaí

Inhapim

Inhaúma

Inimutaba

Ipaba

Ipanema

Ipatinga

Ipiaçu

Ipuiúna

Iraí de Minas

Itabira

Itabirito

Itaguara

Itajubá

Itamarati de Minas

Itambé do Mato Dentro

Itamogi

Itamonte

Itanhandu

Itanhomi

Itapagipe

Itapecerica

Itapeva

Itatiaiuçu

Itaú de Minas

Itaúna

Itaverava

Itueta

Ituiutaba

Itumirim

Iturama

Itutinga

Jaboticatubas

Jacuí

Jacutinga

Jaguaraçu

Japaraíba

Jeceaba

Jequeri

Jequitibá

Jesuânia

Joanésia

João Monlevade

João Pinheiro

Joaquim Felício

Juatuba

Juiz de Fora

Juruaia

Lagamar

Lagoa da Prata

Lagoa Dourada

Lagoa Formosa

Lagoa Grande

Lagoa Santa

Lajinha

Lambari

Lamim

Laranjal

Lassance

Lavras

Leandro Ferreira

Leopoldina

Liberdade

Lima Duarte

Limeira do Oeste

Luisburgo

Luminárias

Luz

Machado

Madre de Deus de Minas

Manhuaçu

Manhumirim

Maravilhas

Mar de Espanha

Maria da Fé

Mariana

Marilac

Mário Campos

Maripá de Minas

Marliéria

Marmelópolis

Martinho Campos

Martins Soares

Materlândia

Mateus Leme

Mathias Lobato

Matias Barbosa

Matipó

Matozinhos

Matutina

Medeiros

Mercês

Mesquita

Minduri

Miradouro

Miraí

Moeda

Moema

Monjolos

Monsenhor Paulo

Monte Alegre de Minas

Monte Belo

Monte Carmelo

Monte Santo de Minas

Monte Sião

Morada Nova de Minas

Morro da Garça

Morro do Pilar

Munhoz

Muriaé

Mutum

Muzambinho

Nacip Raydan

Naque

Natércia

Nazareno

Nepomuceno

Nova Era

Nova Lima

Nova Ponte

Nova Resende

Nova Serrana

Nova União

Olaria

Olímpio Noronha

Oliveira

Oliveira Fortes

Onça de Pitangui

Oratórios

Orizânia

Ouro Branco

Ouro Fino

Ouro Preto

Paineiras

Pains

Paiva

Palma

Papagaios

Paracatu

Pará de Minas

Paraguaçu

Paraisópolis

Paraopeba

Passabém

Passa Quatro

Passa Tempo

Passa Vinte

Passos

Patos de Minas

Patrocínio

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Paulistas

Peçanha

Pedra Bonita

Pedra do Anta

Pedra do Indaiá

Pedra Dourada

Pedralva

Pedrinópolis

Pedro Leopoldo

Pedro Teixeira

Pequeri

Pequi

Perdigão

Perdizes

Perdões

Periquito

Piau

Piedade de Caratinga

Piedade de Ponte Nova

Piedade do Rio Grande

Piedade dos Gerais

Pimenta

Pingo d'Água

Piracema

Pirajuba

Piranga

Piranguçu

Piranguinho

Pirapetinga

Pirapora

Piraúba

Pitangui

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Poços de Caldas

Pocrane

Pompéu

Ponte Nova

Porto Firme

Pouso Alegre

Pouso Alto

Prados

Prata

Pratápolis

Pratinha

Presidente Bernardes

Presidente Juscelino

Presidente Kubitschek

Presidente Olegário

Prudente de Morais

Quartel Geral

Queluzito

Raposos

Raul Soares

Recreio

Reduto

Resende Costa

Resplendor

Ressaquinha

Ribeirão das Neves

Ribeirão Vermelho

Rio Acima

Rio Casca

Rio Doce

Rio Espera

Rio Manso

Rio Novo

Rio Paranaíba

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Rio Preto

Rio Vermelho

Ritápolis

Rochedo de Minas

Rodeiro

Romaria

Rosário da Limeira

Sabará

Sabinópolis

Sacramento

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Leste

Santa Bárbara do Monte Verde

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz de Minas

Santa Cruz do Escalvado

Santa Efigênia de Minas

Santa Juliana

Santa Luzia

Santa Margarida

Santa Maria de Itabira

Santana da Vargem

Santana de Cataguases

Santana de Pirapama

Santana do Deserto

Santana do Garambéu

Santana do Jacaré

Santana do Manhuaçu

Santana do Paraíso

Santana do Riacho

Santana dos Montes

Santa Rita de Caldas

Santa Rita de Ibitipoca

Santa Rita de Jacutinga

Santa Rita de Minas

Santa Rita do Itueto

Santa Rita do Sapucaí

Santa Rosa da Serra

Santa Vitória

Santo Antônio do Amparo

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Grama

Santo Antônio do Itambé

Santo Antônio do Monte

Santo Antônio do Rio Abaixo

Santo Hipólito

Santos Dumont

São Bento Abade

São Brás do Suaçuí

São Domingos das Dores

São Domingos do Prata

São Francisco de Paula

São Francisco de Sales

São Francisco do Glória

São Geraldo

São Geraldo da Piedade

São Geraldo do Baixio

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gonçalo do Rio Abaixo

São Gonçalo do Rio Preto

São Gonçalo do Sapucaí

São Gotardo

São João Batista do Glória

São João da Mata

São João del Rei

São João do Manhuaçu

São João do Oriente

São João Evangelista

São João Nepomuceno

São Joaquim de Bicas

São José da Barra

São José da Lapa

São José da Varginha

São José do Alegre

São José do Goiabal

São José do Jacuri

São José do Mantimento

São Lourenço

São Miguel do Anta

São Pedro da União

São Pedro dos Ferros

São Pedro do Suaçuí

São Roque de Minas

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Anta

São Sebastião do Oeste

São Sebastião do Paraíso

São Sebastião do Rio Preto

São Sebastião do Rio Verde

São Thomé das Letras

São Tiago

São Tomás de Aquino

São Vicente de Minas

Sapucaí-Mirim

Sardoá

Sarzedo

Sem-Peixe

Senador Amaral

Senador Cortes

Senador Firmino

Senador José Bento

Senhora de Oliveira

Senhora do Porto

Senhora dos Remédios

Sericita

Seritinga

Serra Azul de Minas

Serra da Saudade

Serra do Salitre

Serrania

Serranos

Serro

Sete Lagoas

Silveirânia

Silvianópolis

Simão Pereira

Simonésia

Sobrália

Soledade de Minas

Tabuleiro

Taparuba

Tapira

Tapiraí

Taquaraçu de Minas

Tarumirim

Teixeiras

Timóteo

Tiradentes

Tiros

Tocantins

Tocos do Moji

Toledo

Tombos

Três Corações

Três Marias

Três Pontas

Tumiritinga

Tupaciguara

Turvolândia

Ubá

Ubaporanga

Uberaba

Uberlândia

Unaí

União de Minas

Urucânia

Vargem Alegre

Vargem Bonita

Varginha

Varjão de Minas

Várzea da Palma

Vazante

Veríssimo

Vermelho Novo

Vespasiano

Viçosa

Vieiras

Virgínia

Virginópolis

Virgolândia

Visconde do Rio Branco

Volta Grande

Wenceslau Braz



Alerta de Chuvas Intensas (Perigo) (208 municípios)

Água Boa

Águas Formosas

Águas Vermelhas

Almenara

Angelândia

Araçuaí

Aricanduva

Arinos

Ataléia

Bandeira

Berilo

Berizal

Bertópolis

Bocaiúva

Bonfinópolis de Minas

Bonito de Minas

Botumirim

Brasilândia de Minas

Brasília de Minas

Buenópolis

Buritis

Buritizeiro

Cabeceira Grande

Cachoeira de Pajeú

Campanário

Campo Azul

Capelinha

Capitão Enéas

Caraí

Carbonita

Carlos Chagas

Catuji

Catuti

Central de Minas

Chapada do Norte

Chapada Gaúcha

Claro dos Poções

Coluna

Comercinho

Cônego Marinho

Conselheiro Pena

Coração de Jesus

Coronel Murta

Couto de Magalhães de Minas

Crisólita

Cristália

Cuparaque

Curral de Dentro

Diamantina

Divino das Laranjeiras

Divisa Alegre

Divisópolis

Dom Bosco

Engenheiro Navarro

Espinosa

Felício dos Santos

Felisburgo

Formoso

Francisco Badaró

Francisco Dumont

Franciscópolis

Francisco Sá

Frei Gaspar

Frei Inocêncio

Frei Lagonegro

Fronteira dos Vales

Fruta de Leite

Gameleiras

Glaucilândia

Governador Valadares

Grão Mogol

Guaraciama

Ibiaí

Ibiracatu

Icaraí de Minas

Indaiabira

Itabirinha

Itacambira

Itacarambi

Itaipé

Itamarandiba

Itambacuri

Itaobim

Itinga

Jacinto

Jaíba

Jampruca

Janaúba

Januária

Japonvar

Jenipapo de Minas

Jequitaí

Jequitinhonha

Joaíma

João Pinheiro

Joaquim Felício

Jordânia

José Gonçalves de Minas

Josenópolis

José Raydan

Juramento

Juvenília

Ladainha

Lagoa dos Patos

Lassance

Leme do Prado

Lontra

Luislândia

Machacalis

Malacacheta

Mamonas

Manga

Mantena

Marilac

Mata Verde

Mathias Lobato

Matias Cardoso

Mato Verde

Medina

Mendes Pimentel

Minas Novas

Mirabela

Miravânia

Montalvânia

Monte Azul

Monte Formoso

Montes Claros

Montezuma

Nacip Raydan

Nanuque

Natalândia

Ninheira

Nova Belém

Nova Módica

Nova Porteirinha

Novo Cruzeiro

Novo Oriente de Minas

Novorizonte

Olhos-d'Água

Ouro Verde de Minas

Padre Carvalho

Padre Paraíso

Pai Pedro

Palmópolis

Paracatu

Patis

Pavão

Peçanha

Pedra Azul

Pedras de Maria da Cruz

Pescador

Pintópolis

Pirapora

Ponto Chique

Ponto dos Volantes

Porteirinha

Poté

Resplendor

Riachinho

Riacho dos Machados

Rio do Prado

Rio Pardo de Minas

Rio Vermelho

Rubelita

Rubim

Salinas

Salto da Divisa

Santa Cruz de Salinas

Santa Fé de Minas

Santa Helena de Minas

Santa Maria do Salto

Santa Maria do Suaçuí

Santo Antônio do Jacinto

Santo Antônio do Retiro

São Félix de Minas

São Francisco

São Gonçalo do Rio Preto

São João da Lagoa

São João da Ponte

São João das Missões

São João do Manteninha

São João do Pacuí

São João do Paraíso

São José da Safira

São José do Divino

São José do Jacuri

São Pedro do Suaçuí

São Romão

São Sebastião do Maranhão

Senador Modestino Gonçalves

Serra dos Aimorés

Serranópolis de Minas

Setubinha

Taiobeiras

Teófilo Otoni

Turmalina

Ubaí

Umburatiba

Unaí

Uruana de Minas

Urucuia

Vargem Grande do Rio Pardo

Várzea da Palma

Varzelândia

Verdelândia

Veredinha

Virgem da Lapa

Virgolândia

Fonte: Inmet