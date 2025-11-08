Assine
TOMADO PELAS CHUVAS

Chuva forte, granizo e raios ameaçam todo território de Minas Gerais

Inmet: 208 cidades de Minas em alerta de 'Perigo' para chuvas intensas Aviso até domingo (09/11) e prevê chuva de até 100 mm/dia, ventos de 100 km/h

Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011)
08/11/2025 09:45

Minas Gerais está sob alertas de chuvas para todo o território, incluindo Belo Horizonte (foto), segundo o Inmet
Minas Gerais está sob alertas de chuvas para todo o território, incluindo Belo Horizonte (foto), segundo o Inmet crédito: Leandro Couri/EM/D.A.Press

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu dois alertas de Perigo (nível de aviso climático que antecede o mais crítico, Alerta) até domingo (09/11) para eventos de Tempestade e Chuvas Intensas abrangendo todo o estado - há municípios com áreas com dois alertas.

O alerta mais abrangente, para Tempestade (Perigo), afeta 677 municípios mineiros. Esse número representa 79,37% do total de cidades do estado.

Um segundo alerta, para Chuvas Intensas (Perigo), impacta 208 municípios em Minas Gerais, o equivalente a 24,38% do território estadual. A diferença entre os dois é que tempestades podem envolver a precipitação de granizo.

Os avisos têm validade até as 23h59 de amanhã. O alerta de Tempestade, iniciado às 07h47 de hoje (08/11), prevê chuva entre 30 e 60 mm/h (ou 50 e 100 mm/dia), ventos intensos de 60 a 100 km/h, com riscos de corte de energia, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

 

O aviso de Chuvas Intensas, iniciado às 08h04, tem riscos similares de chuva e vento, com potencial para corte de energia, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

Quais as regiões afetadas?

Para o alerta de Tempestade, 11 regiões mineiras estão entre as áreas afetadas:

  • Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba,
  • Central Mineira, Zona da Mata,
  • Vale do Rio Doce, Oeste de Minas,
  • Sul/Sudoeste de Minas,
  • Campo das Vertentes,
  • Metropolitana de Belo Horizonte,
  • Norte,
  • Noroeste de Jequitinhonha. 

No alerta de Chuvas Intensas, sete regiões mineiras são citadas:

  • Vale do Rio Doce,
  • Vale do Mucuri,
  • Norte,
  • Jequitinhonha,
  • Noroeste de Minas,
  • Central e
  • Metropolitana de Belo Horizonte. 

Nos dois casos o INMET recomenda que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Aconselha-se também desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível. 

Para ambos os casos, mais informações podem ser obtidas com a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).

Orientações da Defesa Civil para chuvas intensas e acúmulo de umidade no solo

  • Identifique e mapeie áreas de risco em sua região
  • Informe as autoridades sobre locais vulneráveis
  • Organize-se em família, criando um plano de contingência que inclua rotas de fuga e pontos de encontro seguros
  • Mantenha documentos e objetos de valor em sacos plásticos em um local de fácil acesso
  • Remova lixo e entulho dos terrenos e quintais
  • Limpe ralos e calhas para que a água possa escoar livremente
  • Fique atento aos sinais de risco, como rachaduras em paredes, postes ou terrenos, e avise a Defesa Civil imediatamente
  • Cadastre-se para receber alertas por SMS (envie o CEP para 40199)
  • Não pare o carro perto de árvores ou postes
  • Nunca atravesse ruas alagadas ou enxurradas a pé ou de carro
  • Auxilie crianças, idosos e pessoas com dificuldade de locomoção
  • Se for preciso, desligue aparelhos elétricos e o quadro de energia
  • Feche bem portas e janelas
  • Evite contato com a água e a lama de alagamentos, que podem estar contaminadas. Use luvas e botas ou sacos plásticos duplos nas mãos e nos pés
  • Lave e desinfete pisos, paredes e objetos que tiveram contato com a água da enchente
  • Não consuma água ou alimentos que possam ter sido contaminados


Alerta de Tempestade (Perigo) (677 municípios)

  • Abadia dos Dourados
  • Abaeté
  • Abre Campo
  • Acaiaca
  • Açucena
  • Água Comprida
  • Aguanil
  • Aimorés
  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Além Paraíba
  • Alfenas
  • Alfredo Vasconcelos
  • Alpercata
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Alto Caparaó
  • Alto Jequitibá
  • Alto Rio Doce
  • Alvarenga
  • Alvinópolis
  • Alvorada de Minas
  • Amparo do Serra
  • Andradas
  • Andrelândia
  • Antônio Carlos
  • Antônio Dias
  • Antônio Prado de Minas
  • Araçaí
  • Aracitaba
  • Araguari
  • Arantina
  • Araponga
  • Araporã
  • Arapuá
  • Araújos
  • Araxá
  • Arceburgo
  • Arcos
  • Areado
  • Argirita
  • Astolfo Dutra
  • Augusto de Lima
  • Baependi
  • Baldim
  • Bambuí
  • Bandeira do Sul
  • Barão de Cocais
  • Barão de Monte Alto
  • Barbacena
  • Barra Longa
  • Barroso
  • Bela Vista de Minas
  • Belmiro Braga
  • Belo Horizonte
  • Belo Oriente
  • Belo Vale
  • Betim
  • Bias Fortes
  • Bicas
  • Biquinhas
  • Boa Esperança
  • Bocaina de Minas
  • Bocaiúva
  • Bom Despacho
  • Bom Jardim de Minas
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Jesus do Amparo
  • Bom Jesus do Galho
  • Bom Repouso
  • Bom Sucesso
  • Bonfim
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brasilândia de Minas
  • Brás Pires
  • Braúnas
  • Brazópolis
  • Brumadinho
  • Bueno Brandão
  • Buenópolis
  • Bugre
  • Buritizeiro
  • Cabo Verde
  • Cachoeira da Prata
  • Cachoeira de Minas
  • Cachoeira Dourada
  • Caetanópolis
  • Caeté
  • Caiana
  • Cajuri
  • Caldas
  • Camacho
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campina Verde
  • Campo Belo
  • Campo do Meio
  • Campo Florido
  • Campos Altos
  • Campos Gerais
  • Canaã
  • Canápolis
  • Cana Verde
  • Candeias
  • Cantagalo
  • Caparaó
  • Capela Nova
  • Capetinga
  • Capim Branco
  • Capinópolis
  • Capitão Andrade
  • Capitólio
  • Caputira
  • Caranaíba
  • Carandaí
  • Carangola
  • Caratinga
  • Careaçu
  • Carmésia
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo da Mata
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Cajuru
  • Carmo do Paranaíba
  • Carmo do Rio Claro
  • Carmópolis de Minas
  • Carneirinho
  • Carrancas
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Casa Grande
  • Cascalho Rico
  • Cássia
  • Cataguases
  • Catas Altas
  • Catas Altas da Noruega
  • Caxambu
  • Cedro do Abaeté
  • Central de Minas
  • Centralina
  • Chácara
  • Chalé
  • Chiador
  • Cipotânea
  • Claraval
  • Cláudio
  • Coimbra
  • Coluna
  • Comendador Gomes
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição da Barra de Minas
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição das Pedras
  • Conceição de Ipanema
  • Conceição do Mato Dentro
  • Conceição do Pará
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Confins
  • Congonhal
  • Congonhas
  • Congonhas do Norte
  • Conquista
  • Conselheiro Lafaiete
  • Conselheiro Pena
  • Consolação
  • Contagem
  • Coqueiral
  • Cordisburgo
  • Cordislândia
  • Corinto
  • Coroaci
  • Coromandel
  • Coronel Fabriciano
  • Coronel Pacheco
  • Coronel Xavier Chaves
  • Córrego Danta
  • Córrego do Bom Jesus
  • Córrego Fundo
  • Córrego Novo
  • Couto de Magalhães de Minas
  • Cristais
  • Cristiano Otoni
  • Cristina
  • Crucilândia
  • Cruzeiro da Fortaleza
  • Cruzília
  • Cuparaque
  • Curvelo
  • Datas
  • Delfim Moreira
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Descoberto
  • Desterro de Entre Rios
  • Desterro do Melo
  • Diamantina
  • Diogo de Vasconcelos
  • Dionísio
  • Divinésia
  • Divino
  • Divino das Laranjeiras
  • Divinolândia de Minas
  • Divinópolis
  • Divisa Nova
  • Dom Cavati
  • Dom Joaquim
  • Dom Silvério
  • Dom Viçoso
  • Dona Eusébia
  • Dores de Campos
  • Dores de Guanhães
  • Dores do Indaiá
  • Dores do Turvo
  • Doresópolis
  • Douradoquara
  • Durandé
  • Elói Mendes
  • Engenheiro Caldas
  • Entre Folhas
  • Entre Rios de Minas
  • Ervália
  • Esmeraldas
  • Espera Feliz
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Estrela Dalva
  • Estrela do Indaiá
  • Estrela do Sul
  • Eugenópolis
  • Ewbank da Câmara
  • Extrema
  • Fama
  • Faria Lemos
  • Felício dos Santos
  • Felixlândia
  • Fernandes Tourinho
  • Ferros
  • Fervedouro
  • Florestal
  • Formiga
  • Fortaleza de Minas
  • Fortuna de Minas
  • Francisco Dumont
  • Frei Inocêncio
  • Fronteira
  • Frutal
  • Funilândia
  • Galiléia
  • Goiabeira
  • Goianá
  • Gonçalves
  • Gonzaga
  • Gouveia
  • Governador Valadares
  • Grupiara
  • Guanhães
  • Guapé
  • Guaraciaba
  • Guaranésia
  • Guarani
  • Guarará
  • Guarda-Mor
  • Guaxupé
  • Guidoval
  • Guimarânia
  • Guiricema
  • Gurinhatã
  • Heliodora
  • Iapu
  • Ibertioga
  • Ibiá
  • Ibiraci
  • Ibirité
  • Ibitiúra de Minas
  • Ibituruna
  • Igarapé
  • Igaratinga
  • Iguatama
  • Ijaci
  • Ilicínea
  • Imbé de Minas
  • Inconfidentes
  • Indianópolis
  • Ingaí
  • Inhapim
  • Inhaúma
  • Inimutaba
  • Ipaba
  • Ipanema
  • Ipatinga
  • Ipiaçu
  • Ipuiúna
  • Iraí de Minas
  • Itabira
  • Itabirito
  • Itaguara
  • Itajubá
  • Itamarati de Minas
  • Itambé do Mato Dentro
  • Itamogi
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itanhomi
  • Itapagipe
  • Itapecerica
  • Itapeva
  • Itatiaiuçu
  • Itaú de Minas
  • Itaúna
  • Itaverava
  • Itueta
  • Ituiutaba
  • Itumirim
  • Iturama
  • Itutinga
  • Jaboticatubas
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Jaguaraçu
  • Japaraíba
  • Jeceaba
  • Jequeri
  • Jequitibá
  • Jesuânia
  • Joanésia
  • João Monlevade
  • João Pinheiro
  • Joaquim Felício
  • Juatuba
  • Juiz de Fora
  • Juruaia
  • Lagamar
  • Lagoa da Prata
  • Lagoa Dourada
  • Lagoa Formosa
  • Lagoa Grande
  • Lagoa Santa
  • Lajinha
  • Lambari
  • Lamim
  • Laranjal
  • Lassance
  • Lavras
  • Leandro Ferreira
  • Leopoldina
  • Liberdade
  • Lima Duarte
  • Limeira do Oeste
  • Luisburgo
  • Luminárias
  • Luz
  • Machado
  • Madre de Deus de Minas
  • Manhuaçu
  • Manhumirim
  • Maravilhas
  • Mar de Espanha
  • Maria da Fé
  • Mariana
  • Marilac
  • Mário Campos
  • Maripá de Minas
  • Marliéria
  • Marmelópolis
  • Martinho Campos
  • Martins Soares
  • Materlândia
  • Mateus Leme
  • Mathias Lobato
  • Matias Barbosa
  • Matipó
  • Matozinhos
  • Matutina
  • Medeiros
  • Mercês
  • Mesquita
  • Minduri
  • Miradouro
  • Miraí
  • Moeda
  • Moema
  • Monjolos
  • Monsenhor Paulo
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Belo
  • Monte Carmelo
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Morada Nova de Minas
  • Morro da Garça
  • Morro do Pilar
  • Munhoz
  • Muriaé
  • Mutum
  • Muzambinho
  • Nacip Raydan
  • Naque
  • Natércia
  • Nazareno
  • Nepomuceno
  • Nova Era
  • Nova Lima
  • Nova Ponte
  • Nova Resende
  • Nova Serrana
  • Nova União
  • Olaria
  • Olímpio Noronha
  • Oliveira
  • Oliveira Fortes
  • Onça de Pitangui
  • Oratórios
  • Orizânia
  • Ouro Branco
  • Ouro Fino
  • Ouro Preto
  • Paineiras
  • Pains
  • Paiva
  • Palma
  • Papagaios
  • Paracatu
  • Pará de Minas
  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
  • Paraopeba
  • Passabém
  • Passa Quatro
  • Passa Tempo
  • Passa Vinte
  • Passos
  • Patos de Minas
  • Patrocínio
  • Patrocínio do Muriaé
  • Paula Cândido
  • Paulistas
  • Peçanha
  • Pedra Bonita
  • Pedra do Anta
  • Pedra do Indaiá
  • Pedra Dourada
  • Pedralva
  • Pedrinópolis
  • Pedro Leopoldo
  • Pedro Teixeira
  • Pequeri
  • Pequi
  • Perdigão
  • Perdizes
  • Perdões
  • Periquito
  • Piau
  • Piedade de Caratinga
  • Piedade de Ponte Nova
  • Piedade do Rio Grande
  • Piedade dos Gerais
  • Pimenta
  • Pingo d'Água
  • Piracema
  • Pirajuba
  • Piranga
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Pirapetinga
  • Pirapora
  • Piraúba
  • Pitangui
  • Piumhi
  • Planura
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pocrane
  • Pompéu
  • Ponte Nova
  • Porto Firme
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Prados
  • Prata
  • Pratápolis
  • Pratinha
  • Presidente Bernardes
  • Presidente Juscelino
  • Presidente Kubitschek
  • Presidente Olegário
  • Prudente de Morais
  • Quartel Geral
  • Queluzito
  • Raposos
  • Raul Soares
  • Recreio
  • Reduto
  • Resende Costa
  • Resplendor
  • Ressaquinha
  • Ribeirão das Neves
  • Ribeirão Vermelho
  • Rio Acima
  • Rio Casca
  • Rio Doce
  • Rio Espera
  • Rio Manso
  • Rio Novo
  • Rio Paranaíba
  • Rio Piracicaba
  • Rio Pomba
  • Rio Preto
  • Rio Vermelho
  • Ritápolis
  • Rochedo de Minas
  • Rodeiro
  • Romaria
  • Rosário da Limeira
  • Sabará
  • Sabinópolis
  • Sacramento
  • Santa Bárbara
  • Santa Bárbara do Leste
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santa Bárbara do Tugúrio
  • Santa Cruz de Minas
  • Santa Cruz do Escalvado
  • Santa Efigênia de Minas
  • Santa Juliana
  • Santa Luzia
  • Santa Margarida
  • Santa Maria de Itabira
  • Santana da Vargem
  • Santana de Cataguases
  • Santana de Pirapama
  • Santana do Deserto
  • Santana do Garambéu
  • Santana do Jacaré
  • Santana do Manhuaçu
  • Santana do Paraíso
  • Santana do Riacho
  • Santana dos Montes
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita de Ibitipoca
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santa Rita de Minas
  • Santa Rita do Itueto
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santa Rosa da Serra
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Amparo
  • Santo Antônio do Aventureiro
  • Santo Antônio do Grama
  • Santo Antônio do Itambé
  • Santo Antônio do Monte
  • Santo Antônio do Rio Abaixo
  • Santo Hipólito
  • Santos Dumont
  • São Bento Abade
  • São Brás do Suaçuí
  • São Domingos das Dores
  • São Domingos do Prata
  • São Francisco de Paula
  • São Francisco de Sales
  • São Francisco do Glória
  • São Geraldo
  • São Geraldo da Piedade
  • São Geraldo do Baixio
  • São Gonçalo do Abaeté
  • São Gonçalo do Pará
  • São Gonçalo do Rio Abaixo
  • São Gonçalo do Rio Preto
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São Gotardo
  • São João Batista do Glória
  • São João da Mata
  • São João del Rei
  • São João do Manhuaçu
  • São João do Oriente
  • São João Evangelista
  • São João Nepomuceno
  • São Joaquim de Bicas
  • São José da Barra
  • São José da Lapa
  • São José da Varginha
  • São José do Alegre
  • São José do Goiabal
  • São José do Jacuri
  • São José do Mantimento
  • São Lourenço
  • São Miguel do Anta
  • São Pedro da União
  • São Pedro dos Ferros
  • São Pedro do Suaçuí
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião da Vargem Alegre
  • São Sebastião do Anta
  • São Sebastião do Oeste
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Preto
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
  • São Tiago
  • São Tomás de Aquino
  • São Vicente de Minas
  • Sapucaí-Mirim
  • Sardoá
  • Sarzedo
  • Sem-Peixe
  • Senador Amaral
  • Senador Cortes
  • Senador Firmino
  • Senador José Bento
  • Senhora de Oliveira
  • Senhora do Porto
  • Senhora dos Remédios
  • Sericita
  • Seritinga
  • Serra Azul de Minas
  • Serra da Saudade
  • Serra do Salitre
  • Serrania
  • Serranos
  • Serro
  • Sete Lagoas
  • Silveirânia
  • Silvianópolis
  • Simão Pereira
  • Simonésia
  • Sobrália
  • Soledade de Minas
  • Tabuleiro
  • Taparuba
  • Tapira
  • Tapiraí
  • Taquaraçu de Minas
  • Tarumirim
  • Teixeiras
  • Timóteo
  • Tiradentes
  • Tiros
  • Tocantins
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Tombos
  • Três Corações
  • Três Marias
  • Três Pontas
  • Tumiritinga
  • Tupaciguara
  • Turvolândia
  • Ubá
  • Ubaporanga
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • Unaí
  • União de Minas
  • Urucânia
  • Vargem Alegre
  • Vargem Bonita
  • Varginha
  • Varjão de Minas
  • Várzea da Palma
  • Vazante
  • Veríssimo
  • Vermelho Novo
  • Vespasiano
  • Viçosa
  • Vieiras
  • Virgínia
  • Virginópolis
  • Virgolândia
  • Visconde do Rio Branco
  • Volta Grande
  • Wenceslau Braz


Alerta de Chuvas Intensas (Perigo) (208 municípios)

  • Água Boa
  • Águas Formosas
  • Águas Vermelhas
  • Almenara
  • Angelândia
  • Araçuaí
  • Aricanduva
  • Arinos
  • Ataléia
  • Bandeira
  • Berilo
  • Berizal
  • Bertópolis
  • Bocaiúva
  • Bonfinópolis de Minas
  • Bonito de Minas
  • Botumirim
  • Brasilândia de Minas
  • Brasília de Minas
  • Buenópolis
  • Buritis
  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Cachoeira de Pajeú
  • Campanário
  • Campo Azul
  • Capelinha
  • Capitão Enéas
  • Caraí
  • Carbonita
  • Carlos Chagas
  • Catuji
  • Catuti
  • Central de Minas
  • Chapada do Norte
  • Chapada Gaúcha
  • Claro dos Poções
  • Coluna
  • Comercinho
  • Cônego Marinho
  • Conselheiro Pena
  • Coração de Jesus
  • Coronel Murta
  • Couto de Magalhães de Minas
  • Crisólita
  • Cristália
  • Cuparaque
  • Curral de Dentro
  • Diamantina
  • Divino das Laranjeiras
  • Divisa Alegre
  • Divisópolis
  • Dom Bosco
  • Engenheiro Navarro
  • Espinosa
  • Felício dos Santos
  • Felisburgo
  • Formoso
  • Francisco Badaró
  • Francisco Dumont
  • Franciscópolis
  • Francisco Sá
  • Frei Gaspar
  • Frei Inocêncio
  • Frei Lagonegro
  • Fronteira dos Vales
  • Fruta de Leite
  • Gameleiras
  • Glaucilândia
  • Governador Valadares
  • Grão Mogol
  • Guaraciama
  • Ibiaí
  • Ibiracatu
  • Icaraí de Minas
  • Indaiabira
  • Itabirinha
  • Itacambira
  • Itacarambi
  • Itaipé
  • Itamarandiba
  • Itambacuri
  • Itaobim
  • Itinga
  • Jacinto
  • Jaíba
  • Jampruca
  • Janaúba
  • Januária
  • Japonvar
  • Jenipapo de Minas
  • Jequitaí
  • Jequitinhonha
  • Joaíma
  • João Pinheiro
  • Joaquim Felício
  • Jordânia
  • José Gonçalves de Minas
  • Josenópolis
  • José Raydan
  • Juramento
  • Juvenília
  • Ladainha
  • Lagoa dos Patos
  • Lassance
  • Leme do Prado
  • Lontra
  • Luislândia
  • Machacalis
  • Malacacheta
  • Mamonas
  • Manga
  • Mantena
  • Marilac
  • Mata Verde
  • Mathias Lobato
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Medina
  • Mendes Pimentel
  • Minas Novas
  • Mirabela
  • Miravânia
  • Montalvânia
  • Monte Azul
  • Monte Formoso
  • Montes Claros
  • Montezuma
  • Nacip Raydan
  • Nanuque
  • Natalândia
  • Ninheira
  • Nova Belém
  • Nova Módica
  • Nova Porteirinha
  • Novo Cruzeiro
  • Novo Oriente de Minas
  • Novorizonte
  • Olhos-d'Água
  • Ouro Verde de Minas
  • Padre Carvalho
  • Padre Paraíso
  • Pai Pedro
  • Palmópolis
  • Paracatu
  • Patis
  • Pavão
  • Peçanha
  • Pedra Azul
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pescador
  • Pintópolis
  • Pirapora
  • Ponto Chique
  • Ponto dos Volantes
  • Porteirinha
  • Poté
  • Resplendor
  • Riachinho
  • Riacho dos Machados
  • Rio do Prado
  • Rio Pardo de Minas
  • Rio Vermelho
  • Rubelita
  • Rubim
  • Salinas
  • Salto da Divisa
  • Santa Cruz de Salinas
  • Santa Fé de Minas
  • Santa Helena de Minas
  • Santa Maria do Salto
  • Santa Maria do Suaçuí
  • Santo Antônio do Jacinto
  • Santo Antônio do Retiro
  • São Félix de Minas
  • São Francisco
  • São Gonçalo do Rio Preto
  • São João da Lagoa
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João do Manteninha
  • São João do Pacuí
  • São João do Paraíso
  • São José da Safira
  • São José do Divino
  • São José do Jacuri
  • São Pedro do Suaçuí
  • São Romão
  • São Sebastião do Maranhão
  • Senador Modestino Gonçalves
  • Serra dos Aimorés
  • Serranópolis de Minas
  • Setubinha
  • Taiobeiras
  • Teófilo Otoni
  • Turmalina
  • Ubaí
  • Umburatiba
  • Unaí
  • Uruana de Minas
  • Urucuia
  • Vargem Grande do Rio Pardo
  • Várzea da Palma
  • Varzelândia
  • Verdelândia
  • Veredinha
  • Virgem da Lapa
  • Virgolândia

Fonte: Inmet

