Pode chover 30% do esperado para o mês em BH até domingo (09/11)

Belo Horizonte registra chuvas significativas neste sábado (08/11), e pode acumular até 70 milímetros (mm) até as 7h de domingo (09/11), com ventos de 60 km/h e raios, segundo a Defesa Civil de BH.

O volume corresponde a quase 30% do esperado para todo o mês de novembro, que é de 236 mm, segundo a defesa Civil de BH.

Para se ter ideia dessa importância, se toda essa chuva fosse acumulada na área de uma quadra de futebol de salão, reservaria 56 mil litros (112 caixas d'água de 500 l), o suficiente para abastecer uma família de quatro pessoas por um mês.

Belo Horizonte amanheceu com temperatura mínima de 17,2 °C e a previsão é de máxima de 26 °C, segundo a Defesa Civil da capital.

A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 60% à tarde. A expectativa é de alerta para chuva forte, com volume esperado de 70 mm, raios e rajadas de vento significativas a qualquer hora do dia.

Entre as temperaturas mínimas registradas pelas estações da Defesa Civil na madrugada, a mais baixa ocorreu na regional Oeste, com 17,2 °C à 1h, onde a sensação térmica chegou a 12,2 °C.

Em seguida, a Centro-Sul marcou 18,0 °C (1h20) e o Barreiro registrou 18,5 °C (0h50). As mais altas da madrugada foram na Pampulha, com 19 °C (4h), e Venda Nova, que teve 19,3 °C (4h20).

A regional Venda Nova teve o registro mais elevado, com 19,3 °C às 4h20, seguida pela Pampulha, com 19 °C às 4h (sensação de 20,9 °C). O Barreiro marcou 18,5 °C (0h50) e a Centro-Sul, 18,0 °C (1h20).

A temperatura mais baixa foi aferida na regional Oeste, com 17,2 °C à 1h; a sensação térmica despencou para 12,2 °C.

Nas últimas 8 horas (até 6h de sábado), choveu em todas as regionais, com os maiores volumes em Venda Nova (14,4 mm) e Pampulha (14,0 mm), representando 6,1% e 5,9% da média histórica do mês, respectivamente. No acumulado mensal de novembro, o Barreiro lidera com 60,1 mm, o que já corresponde a 25,5% do total esperado para os 30 dias.

As regionais com os maiores índices pluviométricos nas últimas 8 horas (até 6h de 08/11) foram Venda Nova (14,4 mm), Pampulha (14,0 mm) e Nordeste (12,2 mm). Centro-Sul (11,3 mm) e Norte (10,8 mm) completam a lista das cinco que mais registraram chuvas no período.

A média climatológica de chuvas para novembro em Belo Horizonte é de 236,0 mm, segundo a Defesa Civil. No acumulado deste mês (até 6h de 08/11), as regionais que mais se aproximam da média são Barreiro, com 60,1 mm (25,5% do total); Venda Nova, com 55,7 mm (23,6%); e Centro-Sul, com 52,5 mm (22,2%). Pampulha e Noroeste aparecem empatadas tecnicamente, ambas com 52,4 mm (22,2%).

Balanço das chuvas em BH

Acumulado nas últimas 8h (até 6h de 08/11)

Barreiro: 6 mm (2,5%)

Centro Sul: 11,3 mm (4,8%)

Hipercentro: 2,2 mm (0,9%)

Leste: 8,8 mm (3,7%)

Nordeste: 12,2 mm (5,2%)

Noroeste: 10,0 mm (4,2%)

Norte: 10,8 mm (4,6%)

Oeste: 8,6 mm (3,6%)

Pampulha: 14 mm (5,9%)

Venda Nova: 14,4 mm (6,1%)

Acumulado do mês (até 6h de 08/11)

Média histórica de novembro: 236,0 mm

Barreiro: 60,1 mm (25,5%)

Centro Sul: 52,5 mm (22,2%)

Hipercentro: 22,2 mm (9,4%)

Leste: 49,4 mm (20,9%)

Nordeste: 44,8 mm (19,0%)

Noroeste: 52,4 mm (22,2%)

Norte: 37,6 mm (15,9%)

Oeste: 52,0 mm (22,0%)

Pampulha: 52,4 mm (22,2%)

Venda Nova: 55,7 mm (23,6%)

Cuidados e Alertas da Defesa Civil

Redobre a sua atenção, evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores

Atenção especial para áreas de encostas e morros

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos, ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199)

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil

Em caso de raios não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos



Canal público da Defesa Civil no WhatsApp

SMS: envie uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 (serviço gratuito)

Redes sociais: acompanhe pelo Instagram, Facebook, X e pelo canal público do Telegram no endereço defesacivilbh

Fonte: Defesa Civil de BH