Ciclone extratropical vai atingir Minas Gerais?

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um ciclone extratropical está se formando no Sul do Brasil e promete causar ventos de 100 quilômetros por hora em algumas regiões, considerados como ventania intensa pela Escala Beaufort, que mede a potência dos ventos. A condição climática vai do Paraguai ao Rio Grande do Sul e pode causar temporais em Minas Gerais neste final de semana.

De acordo com o instituto de meteorologia Climatempo, o ciclone extratropical ocorre em decorrência de um deslocamento de um centro de baixa pressão que vem do Paraguai e vai em direção à costa dos estados do Sul e será acompanhado por uma nova frente fria. Em Minas Gerais, a previsão é de chuva moderada no norte do estado e pancadas isoladas em outras áreas mineiras.

"Há uma circulação marítima que está trazendo toda a nebulosidade em boa parte do estado de Minas Gerais, mas o tempo vai mudar durante a tarde de sábado. Há uma frente fria vinda do Sul do Brasil que vai trazer nebulosidade e chuva na Zona da Mata, na região centro-oeste do estado, leste, norte e central de Minas. Então, podemos esperar uma mudança nas condições do tempo com uma ligeira queda das temperaturas, principalmente no domingo e na segunda-feira", explica o meteorologista Ruibran do Reis.

No restante do país

A Região Sudeste, como um todo, será atingida. Entre o fim da tarde e o início da noite desta sexta-feira (7/11), as instabilidades serão intensificadas e favorecem chuvas fortes em São Paulo, com chance de temporais localizados. No Rio de Janeiro e Espírito Santo, o tempo fica mais estável, mas ainda com chuva fraca e isolada em pontos do litoral.

O sistema deixa o tempo instável, com rajadas de vento entre 60 e 90 km/h no Rio Grande do Sul e pode ultrapassar 100 km/h no litoral norte e nordeste gaúcho. Conforme a meteorologia, as chuvas começam na madrugada de sábado (8/11), com intensidade moderada a forte e risco de temporais.

As áreas em alerta máximo são as regiões norte, oeste e interior do Rio Grande do Sul, oeste e sul de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, com acumulados de chuva elevados, risco de alagamentos, quedas de energia e transtornos nas estradas. À noite, as instabilidades se concentram na metade norte gaúcha, enquanto nas demais áreas a chuva enfraquece gradualmente.

Como fica o tempo em Minas no final de semana?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o final de semana será marcado pelo aumento da instabilidade em Minas Gerais, com a previsão de chuvas mais generalizadas, especialmente nas regiões Sul, Oeste e Zona da Mata.

Sábado (8/11)

Minas Gerais: o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. As chuvas também são esperadas, de forma isolada, no Noroeste, Central Mineira e Metropolitana. As temperaturas permanecerão elevadas, com máxima de 37°C e mínima de 14°C.

Belo Horizonte: a capital terá céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas ficam estáveis em relação à sexta, com máxima de 29°C e mínima de 18°C.

Domingo (9/11)

Minas Gerais: a instabilidade continua, com céu nublado a parcialmente nublado e pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. As demais regiões também têm previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima prevista no estado é de 36°C e a mínima de 11°C.

Belo Horizonte: o domingo segue com céu parcialmente nublado a nublado e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima deve ter um ligeiro declínio, atingindo 27°C, com a mínima estável em 18°C.

Alerta de chuva

Quarenta e seis cidades de Minas Gerais podem enfrentar chuva intensa até às 10h de sábado (8/11), segundo o Inmet. As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²).

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

De acordo com o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Quais cidades de Minas estão sob alerta?