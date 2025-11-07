Assine
VENTANIA E TEMPORAL

Ciclone extratropical vai atingir Minas Gerais?

Evento climático é formado no Sul do Brasil e promete trazer ventos e nebulosidade em diversas regiões do país; confira a previsão do tempo em Minas

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Repórter
07/11/2025 11:49 - atualizado em 07/11/2025 11:57

BH está incluída em alerta de 'perigo potencial' do Inmet para chuvas intensas
Ciclone extratropical é formado no Sul do Brasil e promete trazer ventos e nebulosidade em diversas regiões do país crédito: Tulio Santos /EM/ D.A.Press

Um ciclone extratropical está se formando no Sul do Brasil e promete causar ventos de 100 quilômetros por hora em algumas regiões, considerados como ventania intensa pela Escala Beaufort, que mede a potência dos ventos. A condição climática vai do Paraguai ao Rio Grande do Sul e pode causar temporais em Minas Gerais neste final de semana.

De acordo com o instituto de meteorologia Climatempo, o ciclone extratropical ocorre em decorrência de um deslocamento de um centro de baixa pressão que vem do Paraguai e vai em direção à costa dos estados do Sul e será acompanhado por uma nova frente fria. Em Minas Gerais, a previsão é de chuva moderada no norte do estado e pancadas isoladas em outras áreas mineiras.

"Há uma circulação marítima que está trazendo toda a nebulosidade em boa parte do estado de Minas Gerais, mas o tempo vai mudar durante a tarde de sábado. Há uma frente fria vinda do Sul do Brasil que vai trazer nebulosidade e chuva na Zona da Mata, na região centro-oeste do estado, leste, norte e central de Minas. Então, podemos esperar uma mudança nas condições do tempo com uma ligeira queda das temperaturas, principalmente no domingo e na segunda-feira", explica o meteorologista Ruibran do Reis.

No restante do país

A Região Sudeste, como um todo, será atingida. Entre o fim da tarde e o início da noite desta sexta-feira (7/11), as instabilidades serão intensificadas e favorecem chuvas fortes em São Paulo, com chance de temporais localizados. No Rio de Janeiro e Espírito Santo, o tempo fica mais estável, mas ainda com chuva fraca e isolada em pontos do litoral.

O sistema deixa o tempo instável, com rajadas de vento entre 60 e 90 km/h no Rio Grande do Sul e pode ultrapassar 100 km/h no litoral norte e nordeste gaúcho. Conforme a meteorologia, as chuvas começam na madrugada de sábado (8/11), com intensidade moderada a forte e risco de temporais.

As áreas em alerta máximo são as regiões norte, oeste e interior do Rio Grande do Sul, oeste e sul de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, com acumulados de chuva elevados, risco de alagamentos, quedas de energia e transtornos nas estradas. À noite, as instabilidades se concentram na metade norte gaúcha, enquanto nas demais áreas a chuva enfraquece gradualmente.

Como fica o tempo em Minas no final de semana?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o final de semana será marcado pelo aumento da instabilidade em Minas Gerais, com a previsão de chuvas mais generalizadas, especialmente nas regiões Sul, Oeste e Zona da Mata.

Sábado (8/11)

Minas Gerais: o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. As chuvas também são esperadas, de forma isolada, no Noroeste, Central Mineira e Metropolitana. As temperaturas permanecerão elevadas, com máxima de 37°C e mínima de 14°C.

Belo Horizonte: a capital terá céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas ficam estáveis em relação à sexta, com máxima de 29°C e mínima de 18°C.

Domingo (9/11)

Minas Gerais: a instabilidade continua, com céu nublado a parcialmente nublado e pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. As demais regiões também têm previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima prevista no estado é de 36°C e a mínima de 11°C.

Belo Horizonte: o domingo segue com céu parcialmente nublado a nublado e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima deve ter um ligeiro declínio, atingindo 27°C, com a mínima estável em 18°C.

Alerta de chuva

Quarenta e seis cidades de Minas Gerais podem enfrentar chuva intensa até às 10h de sábado (8/11), segundo o Inmet. As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²).

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

De acordo com o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Quais cidades de Minas estão sob alerta?

  • Águas Vermelhas
  • Arinos
  • Bonito de Minas
  • Buritis
  • Cabeceira Grande
  • Catuti
  • Chapada Gaúcha
  • Cônego Marinho
  • Espinosa
  • Formoso
  • Gameleiras
  • Ibiracatu
  • Indaiabira
  • Itacarambi
  • Jaíba
  • Janaúba
  • Januária
  • Japonvar
  • Juvenília
  • Lontra
  • Mamonas
  • Manga
  • Matias Cardoso
  • Mato Verde
  • Miravânia
  • Montalvânia
  • Monte Azul
  • Montezuma
  • Ninheira
  • Nova Porteirinha
  • Pai Pedro
  • Pedras de Maria da Cruz
  • Pintópolis
  • Porteirinha
  • Rio Pardo de Minas
  • Santo Antônio do Retiro
  • São Francisco
  • São João da Ponte
  • São João das Missões
  • São João do Paraíso
  • Unaí
  • Uruana de Minas
  • Urucuia
  • Vargem Grande do Rio Pardo
  • Varzelândia
  • Verdelândia

