VENDAVAL

Ventos de mais de 80 km/h derrubam árvores e deixam moradores de BH sem luz

Capital registrou ventos com capacidade de 71,6% de um furacão na madrugada desta segunda-feira (20/10); Corpo de Bombeiros registrou oito quedas de árvore

Melissa Souza
Repórter
20/10/2025 10:56 - atualizado em 20/10/2025 12:09

Árvore de grande porte cai na Rua Levindo Lopes, na Savassi, em BH, na noite desse domingo (19/10)
Árvore de grande porte cai na Rua Levindo Lopes, na Savassi, em BH, na noite desse domingo (19/10) crédito: Jair Amaral/EM/DA Press

A ventania que atingiu Belo Horizonte na madrugada desta segunda-feira (20/10) causou prejuízos aos moradores da cidade. De acordo com a Defesa Civil, as rajadas de vento chegaram a 84,6 km/h, às 3h, na estação Cercadinho, na Região Oeste. Embora a estação esteja localizada em uma área de mata e, por isso, registra sensações térmicas baixas e ventos mais fortes, os vendavais também foram sentidos nas regiões Centro-Sul, Pampulha e Barreiro. Na primeira, a madrugada foi marcada por queda de árvores e queda de energia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), pelo menos oito árvores caíram entre a noite de ontem e esta madrugada.

  • Cinco ocorrências para queda de árvore na Região Centro-Sul, nos bairros Serra – em dois locais –, Gutierrez, Savassi e Cruzeiro;
  • Uma ocorrência no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste;
  • uma no bairro Nova Suíssa, na Região Oeste;
  • e uma no Bairro Floresta, na Região Leste.

Devido a queda de árvore na Rua Levindo Lopes, na Savassi, próximo ao Minas Tênis Clube, moradores ficaram sem energia elétrica.

Os bombeiros informaram que foram acionados para a ocorrência às 20h35 de ontem, depois que uma árvore de grande porte caiu e arrebentou a fiação elétrica. Parte da copa ficou entrelaçada e apoiada de forma suspensa em direção à fachada de um edifício, com risco de queda em cima da garagem do imóvel. Um carro foi atingido, sem vítimas, e foi retirado do local pelo próprio dono. A Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para realizar a desenergização e reparo da rede. 

À noite, o trânsito também foi bloqueado e havia risco de eletrocussão - morte por choque elétrico -, devido aos fios soltos. Os militares cortaram a árvore e aguardam um caminhão para retirar troncos, galhos e folhas. A Cemig religou a energia dos 106 clientes afetados às 9h45.

No Bairro Santo Antônio, também localizado na Região Centro-Sul, onde também ventou forte durante toda a noite, moradores relataram queda de energia na noite de domingo e oscilação de tensão até a manhã desta segunda. A Cemig informou que não localizou o registro, mas uma equipe foi deslocada para o bairro para verificar se algum equipamento foi danificado.

'Parecia um terremoto'

Árvore caiu sobre uma casa e uma quadra no Bairro Serra, em Belo Horizonte
Árvore caiu sobre uma casa e uma quadra no Bairro Serra, em Belo Horizonte Jair Amaral/EM/D.A.Press

Um morador da Rua Gravataí, no Bairro Serra, onde houve a queda de uma das árvores em BH, comparou o susto que tomou com um terremoto. De acordo com Renner Cesar Calazans, o tronco atingiu uma quadra e a casa dele. O impacto destruiu parte do telhado e da lateral da residência, comprometendo a estrutura do imóvel, sendo necessário sair do local.

“Eu estava com minha companheira. No momento ventava muito e, do nada, a árvore caiu e fez aquele estrondo, parecia um terremoto. O barulho foi tão forte que, se eu tivesse problema de coração, teria morrido de susto”, relatou. Ele afirmou que teve apenas ferimentos superficiais, já que a árvore caiu mais para o lado da cozinha. “Os tijolos caíram na nossa cama, mas, por sorte, nenhum nos atingiu”, completou.

Ventania em BH é comum?

A força dos ventos na Região Oeste chegou ao nível 9 da escala Beaufort, que vai até 12, quando os ventos ultrapassam 118 km/h e ganham a energia de destruição típica de um furacão (veja escala completa mais abaixo). O nível 9 é de forte vendaval, em que os ventos variam de 75 a 88 km/h. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as rajadas de vento vieram acompanhadas de uma massa de ar frio que atua no Brasil e derrubou as temperaturas na capital mineira.

“É relativamente comum quando tem um avanço de uma frente fria e depois tem uma massa de ar mais frio. Nessa transição entre massas de ar, que é essa parte da frente fria, tem uma variação maior da pressão atmosférica e tem essa condição de ventos mais intensos. Geralmente a gente tem esses ventos mais intensos quando tem um avanço de uma frente fria”, explica o meteorologista Lizandro Gemiacki.

O especialista explica, ainda, que os ventos mais intensos são mais observados nas partes mais altas da cidade. A estação Cercadinho, por exemplo, é uma unidade de conservação ambiental localizada na região mais elevada de BH. A altitude da região varia de 936 a 1.276 metros (m), com média de 1.109m. Essa condição dá ao local um clima mais ameno em comparação a áreas mais baixas da cidade. Em razão da posição topográfica, a estação também registra os ventos mais intensos da cidade.

A expectativa, segundo a meteorologia, é que ao longo da semana a massa de ar mais fria e mais estável diminua a condição de rajadas de vento. Portanto, há pouca chance de observarmos novos episódios como o desta madrugada.

Árvore de grande porte caiu sobre uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, e quebrou o telhado da residência, deixando o morador desalojado-Jair Amaral/EM/DA Press
Árvore de grande porte caiu sobre uma casa na Rua Gravataí, no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de BH, e quebrou o telhado da residência, deixando o morador desalojado Jair Amaral/EM/DA Press
O morador Renner Cesar Calazans terá que se mudar, devido a queda de árvore que atingiu sua casa-Jair Amaral/EM/DA Press
O morador Renner Cesar Calazans terá que se mudar, devido a queda de árvore que atingiu sua casa Jair Amaral/EM/DA Press
Árvore de grande porte derrubou a fiação da Rua Levindo Lopes, na Savassi, em BH, e deixou moradores sem energia por cerca de 13 horas-Jair Amaral/EM/DA Press
Árvore de grande porte derrubou a fiação da Rua Levindo Lopes, na Savassi, em BH, e deixou moradores sem energia por cerca de 13 horas Jair Amaral/EM/DA Press
Maiores velocidades do vento registradas em BH em 20/10

  • Oeste – 84,6 km/h às 3h
  • Pampulha – 42,8 km/h às 0h
  • Barreiro – 24,8 km/h às 4h35
  • Centro-Sul – 6,1 km/h às 1h55

Escala Beaufort

  • Grau 0 – Calmaria Velocidade: Abaixo de 1 km/h
  • Grau 1 – Vento fraco Velocidade: 1 a 5 km/h
  • Grau 2 – Brisa leve Velocidade: 6 a 11 km/h
  • Grau 3 – Brisa suave Velocidade: 12 a 19 km/h
  • Grau 4 – Brisa moderada Velocidade: 20 a 28 km/h
  • Grau 5 – Brisa fresca Velocidade: 29 a 38 km/h
  • Grau 6 – Vento forte Velocidade: 39 a 49 km/h
  • Grau 7 – Vento moderado Velocidade: 50 a 61 km/h
  • Grau 8 – Ventania forte Velocidade: 62 a 74 km/h
  • Grau 9 – Forte vendaval Velocidade: 75 a 88 km/h
  • Grau 10 – Ventania intensa Velocidade: 89 a 102 km/h
  • Grau 11 – Tempestade Velocidade: 103 a 118 km/h
  • Grau 12 – Furacão Velocidade: Acima de 118 km/h

