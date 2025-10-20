Ventos de mais de 80 km/h derrubam árvores e deixam moradores de BH sem luz

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

A ventania que atingiu Belo Horizonte na madrugada desta segunda-feira (20/10) causou prejuízos aos moradores da cidade. De acordo com a Defesa Civil, as rajadas de vento chegaram a 84,6 km/h, às 3h, na estação Cercadinho, na Região Oeste. Embora a estação esteja localizada em uma área de mata e, por isso, registra sensações térmicas baixas e ventos mais fortes, os vendavais também foram sentidos nas regiões Centro-Sul, Pampulha e Barreiro. Na primeira, a madrugada foi marcada por queda de árvores e queda de energia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), pelo menos oito árvores caíram entre a noite de ontem e esta madrugada.

Cinco ocorrências para queda de árvore na Região Centro-Sul, nos bairros Serra – em dois locais –, Gutierrez, Savassi e Cruzeiro;

Uma ocorrência no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste;

uma no bairro Nova Suíssa, na Região Oeste;

e uma no Bairro Floresta, na Região Leste.

Devido a queda de árvore na Rua Levindo Lopes, na Savassi, próximo ao Minas Tênis Clube, moradores ficaram sem energia elétrica.

Os bombeiros informaram que foram acionados para a ocorrência às 20h35 de ontem, depois que uma árvore de grande porte caiu e arrebentou a fiação elétrica. Parte da copa ficou entrelaçada e apoiada de forma suspensa em direção à fachada de um edifício, com risco de queda em cima da garagem do imóvel. Um carro foi atingido, sem vítimas, e foi retirado do local pelo próprio dono. A Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais (Cemig) foi acionada para realizar a desenergização e reparo da rede.

À noite, o trânsito também foi bloqueado e havia risco de eletrocussão - morte por choque elétrico -, devido aos fios soltos. Os militares cortaram a árvore e aguardam um caminhão para retirar troncos, galhos e folhas. A Cemig religou a energia dos 106 clientes afetados às 9h45.

No Bairro Santo Antônio, também localizado na Região Centro-Sul, onde também ventou forte durante toda a noite, moradores relataram queda de energia na noite de domingo e oscilação de tensão até a manhã desta segunda. A Cemig informou que não localizou o registro, mas uma equipe foi deslocada para o bairro para verificar se algum equipamento foi danificado.



'Parecia um terremoto'

Árvore caiu sobre uma casa e uma quadra no Bairro Serra, em Belo Horizonte Jair Amaral/EM/D.A.Press

Um morador da Rua Gravataí, no Bairro Serra, onde houve a queda de uma das árvores em BH, comparou o susto que tomou com um terremoto. De acordo com Renner Cesar Calazans, o tronco atingiu uma quadra e a casa dele. O impacto destruiu parte do telhado e da lateral da residência, comprometendo a estrutura do imóvel, sendo necessário sair do local.

“Eu estava com minha companheira. No momento ventava muito e, do nada, a árvore caiu e fez aquele estrondo, parecia um terremoto. O barulho foi tão forte que, se eu tivesse problema de coração, teria morrido de susto”, relatou. Ele afirmou que teve apenas ferimentos superficiais, já que a árvore caiu mais para o lado da cozinha. “Os tijolos caíram na nossa cama, mas, por sorte, nenhum nos atingiu”, completou.

Ventania em BH é comum?

A força dos ventos na Região Oeste chegou ao nível 9 da escala Beaufort, que vai até 12, quando os ventos ultrapassam 118 km/h e ganham a energia de destruição típica de um furacão (veja escala completa mais abaixo). O nível 9 é de forte vendaval, em que os ventos variam de 75 a 88 km/h. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as rajadas de vento vieram acompanhadas de uma massa de ar frio que atua no Brasil e derrubou as temperaturas na capital mineira.

“É relativamente comum quando tem um avanço de uma frente fria e depois tem uma massa de ar mais frio. Nessa transição entre massas de ar, que é essa parte da frente fria, tem uma variação maior da pressão atmosférica e tem essa condição de ventos mais intensos. Geralmente a gente tem esses ventos mais intensos quando tem um avanço de uma frente fria”, explica o meteorologista Lizandro Gemiacki.

O especialista explica, ainda, que os ventos mais intensos são mais observados nas partes mais altas da cidade. A estação Cercadinho, por exemplo, é uma unidade de conservação ambiental localizada na região mais elevada de BH. A altitude da região varia de 936 a 1.276 metros (m), com média de 1.109m. Essa condição dá ao local um clima mais ameno em comparação a áreas mais baixas da cidade. Em razão da posição topográfica, a estação também registra os ventos mais intensos da cidade.

A expectativa, segundo a meteorologia, é que ao longo da semana a massa de ar mais fria e mais estável diminua a condição de rajadas de vento. Portanto, há pouca chance de observarmos novos episódios como o desta madrugada.

Maiores velocidades do vento registradas em BH em 20/10

Oeste – 84,6 km/h às 3h

Pampulha – 42,8 km/h às 0h

Barreiro – 24,8 km/h às 4h35

Centro-Sul – 6,1 km/h às 1h55

