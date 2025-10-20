Árvore cai e interdita rua na Região Centro-Sul de BH

Uma árvore grande caiu e interditou a Rua Levindo Lopes, no bairro Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite desse domingo (19/10).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a árvore atingiu a rede elétrica, rompendo cabos e deixando parte do bairro sem energia. A copa da árvore ficou entrelaçada na fiação e parcialmente apoiada sobre a fachada de um prédio, com risco de desabamento sobre a garagem.

Um Hyundai Creta estacionado no local foi atingido pelos galhos, mas ninguém se feriu. Os bombeiros conseguiram liberar o veículo, removido então pelo proprietário. A Cemig foi acionada para desenergizar a área e realizar os reparos. A via permanece interditada por causa dos fios soltos e da instabilidade da árvore, com risco de eletrocussão (morte por descarga elétrica).

O trabalho de remoção continua na manhã de hoje. Um caminhão munck será utilizado para estabilizar a estrutura e permitir o corte seguro dos galhos. Os bombeiros seguem em apoio à Cemig, que atua no local.

Ventos fortes e consequências em BH

De ontem para hoje, Belo Horizonte registrou ventos muito fortes durante a madrugada. Segundo a Defesa Civil, a maior marca ficou na Região Oeste, com 84,6 km/h às 3h, seguido da Pampulha, com 42,8 km/h à 0h e Barreiro, com 24,8 km/h, às 4h35.



De acordo com os Bombeiros, a guarnição foi chamada para queda de árvores oito vezes no período da noite desse domingo (19/10) até a madrugada desta segunda-feira (20/10). As chamadas foram para os seguintes bairros: Serra (2x), Gutierrez, Carlos Prates, Cruzeiro, Floresta, Nova Suissa e Savassi.