Poste cai e interdita uma das principais avenidas de BH
Acidente agrava congestionamentos na Avenida Cristiano Machado, que já sofre com lentidão por causa das obras das trincheiras
Um poste caiu na madrugada desta terça-feira (14/10) na Avenida Cristiano Machado, na altura da Pizzaria Guarani, na Região Norte de Belo Horizonte. Segundo a BHTrans, a estrutura foi atingida por um veículo que bateu contra o poste e fugiu do local.
A queda levou à interdição parcial da avenida, no sentido Lagoa Santa, e complicou ainda mais o trânsito de uma das principais vias de ligações entre o Centro da capital e o Vetor Norte. O tráfego nesta região da Avenida Cristiano Machado já tem sido impactado pelas obras das trincheiras, realizadas pela Prefeitura de Belo Horizonte.
A BHTrans orienta que motoristas evitem o trecho e utilizem rotas alternativas,
Alternativas indicadas: Avenidas Antônio Carlos e Pedro I;
Para quem já estiver na Cristiano Machado, o desvio sugerido é:
Rua Joaquim Clemente Rua Sucupira/Campo Verde Rua Lúcia retorno à Av. Cristiano Machado.
De acordo com a BHTrans, a retirada do poste deve ocorrer ainda nesta manhã, com apoio da Cemig que realizou o isolamento da área afetada para garantir a segurança. Outra equipe técnica especializada foi mobilizada para executar os reparos e substituir o poste danificado.
Ainda segundo a companhia, 527 clientes estão com o fornecimento de energia interrompido em decorrência do acidente. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos e o serviço restabelecido ao longo do dia.
Matéria em atualização