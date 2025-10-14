Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Poste cai e interdita uma das principais avenidas de BH

Acidente agrava congestionamentos na Avenida Cristiano Machado, que já sofre com lentidão por causa das obras das trincheiras

Quéren Hapuque*
Quéren Hapuque*
Repórter
14/10/2025 10:25

A previsão é que a via seja liberada ainda pela manhã desta terça (14/10)
A previsão é que a via seja liberada ainda pela manhã desta terça (14/10) crédito: Reprodução/BhTrans

Um poste caiu na madrugada desta terça-feira (14/10) na Avenida Cristiano Machado, na altura da Pizzaria Guarani, na Região Norte de Belo Horizonte. Segundo a BHTrans, a estrutura foi atingida por um veículo que bateu contra o poste e fugiu do local.

 

A queda levou à interdição parcial da avenida, no sentido Lagoa Santa, e complicou ainda mais o trânsito de uma das principais vias de ligações entre o Centro da capital e o Vetor Norte. O tráfego nesta região da Avenida Cristiano Machado já tem sido impactado pelas obras das trincheiras, realizadas pela Prefeitura de Belo Horizonte.   

A BHTrans orienta que motoristas evitem o trecho e utilizem rotas alternativas,

  • Alternativas indicadas: Avenidas Antônio Carlos e Pedro I;

  • Para quem já estiver na Cristiano Machado, o desvio sugerido é:

  • Rua Joaquim Clemente Rua Sucupira/Campo Verde Rua Lúcia retorno à Av. Cristiano Machado.

De acordo com a BHTrans, a retirada do poste deve ocorrer ainda nesta manhã, com apoio da Cemig que realizou o isolamento da área afetada para garantir a segurança. Outra equipe técnica especializada foi mobilizada para executar os reparos e substituir o poste danificado.

Ainda segundo a companhia, 527 clientes estão com o fornecimento de energia interrompido em decorrência do acidente. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos e o serviço restabelecido ao longo do dia.

Matéria em atualização

bh bhtrans cemig minas-gerais

