Carro de luxo bate em poste e provoca queda de energia no Belvedere

Um acidente na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (1/7), deixou vários moradores do Bairro Belvedere sem energia elétrica. Um Audi Q3 bateu em um poste na esquina das ruas Desembargador Jorge Fontana e Rodrigo Otávio Coutinho.

De acordo com moradores, a queda de energia ocorreu por volta de 21h45. A Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) informou que enviou uma equipe ao local e o fornecimento de energia foi restabelecido às 1h13 de quarta-feira (2).

Em nota, a Cemig também informou que uma equipe pesada deve retornar ao local do acidente na quarta-feira para trocar o poste atingido no acidente.

Segundo testemunhas, o motorista do veículo deixou o local andando após o acidente e aparentemente não se feriu.

Um boletim de ocorrência registrou o acidente. Conforme o documento, uma testemunha estava na via quando viu o Audi Q3, em alta velocidade, batendo contra o poste. Ela ajudou o motorista a sair do carro e, conforme o relato, ele apresentava sinais de confusão mental, mas não tinha ferimentos aparentes.

O condutor, um idoso de 67 anos, contou aos militares que faz uso de medicação contínua e não se alimentou antes de sair de casa. Por isso, teve um mal súbito e não se lembra do momento do acidente. Ele teve um corte no lábio inferior, mas recusou atendimento médico.