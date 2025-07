BH: queda de árvore complica trânsito no Padre Eustáquio

A queda de uma árvore de grande porte complica o trânsito no bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (1º/7).

A árvore caiu durante a madrugada e o trecho da Rua Padre Eustáquio entre as ruas Manhumirim e Igaí está bloqueado. O local fica em frente à Pam Padre Eustáquio.

Conforme a BHTrans, motoristas que seguem sentido Centro podem fazer o desvio pela Manhumirim, à esquerda. Na sequência, seguem à direita na Rua Camarugi, à direita na Rua Ingaí, até retornar à Rua Padre Eustáquio.

O sistema de GPS Waze indica trânsito lento nas ruas Perdões, Jacarina e Camarugi. A informação foi confirmada pela BHTrans, que segue no monitoramento do trânsito na região e orienta condutores e pedestres sobre a interdição e o desvio.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 00h55. Segundo a corporação, grandes galhos da copa atingiram a rede elétrica com a queda e a fiação elétrica se rompeu.

Como há risco de choques elétricos por causa dos fios partidos e energizados no chão, a Cemig foi acionada. A BHTrans isolou a área, que permitiu a desernegização da rede elétrica pela Cemig.

De acordo com os bombeiros, um poste de iluminação pública precisará ser substituído. A energia permanecerá desligada até a conclusão dos trabalhos de eliminação dos riscos e reparo da rede.

Procurada pela reportagem, a Cemig informou que o fornecimento de energia no bairro foi interrompido às 2h17. Ainda segundo a companhia, técnicos atuam no restabelecimento do maior número possível de clientes afetados durante esta manhã.

Nenhuma pessoa ficou ferida. A causa da queda dos galhos ainda não foi divulgada.