MG: operador de trator morre após árvore de 20m cair e esmagar cabine

Um homem de 37 anos morreu após o trator que ele operava ser atingido por uma árvore do tipo jequitibá de aproximadamente 20 metros. O acidente aconteceu na zona rural de Madre de Deus de Minas (MG), na região do Campo das Vertentes, no fim da manhã desta terça-feira (1º/7). As informações são do Corpo de Bombeiros.

Com o impacto, o homem morreu no local e ficou preso dentro da cabine, debaixo do tronco da árvore. “Foi necessário realizar o corte da árvore, um trabalho bastante complexo em decorrência da situação”, informou a corporação em comunicado. Em seguida, a guarnição fez a abertura das ferragens, que estavam bastante retorcidas.

Como não houve testemunhas, não foi possível levantar informações sobre a dinâmica do acidente.

A Polícia Civil esteve no local e, depois de concluir o trabalho preliminar de perícia, liberou o corpo, que ficou a cargo do serviço funerário.

