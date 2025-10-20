Depois de calorão, BH tem sensação térmica negativa nesta segunda (20/10)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Depois de dias de muito calor, com temperaturas máximas na casa dos 30°C, Belo Horizonte registrou sensação térmica muito abaixo de zero nesta segunda-feira (20/10). De acordo com a Defesa Civil de BH, a estação Cercadinho, na Região Oeste, marcou 11,2°C, com sensação de -10,1°C, às 6h.

A estação é localizada em uma área de mata na cidade e, por isso, registra sensações térmicas tão baixas. Na estação Mangabeiras, na Região Centro-Sul, a mínima foi de 11,4°C, às 5h45. BH está sob alerta de baixas temperaturas até sexta-feira (24/10), pelo menos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) não tem um histórico de sensações térmicas, como ocorre com o registro de temperaturas mínimas e máximas, mas, no dia 26 de setembro, a capital bateu o recorde do ano, com sensação térmica de -17°C. O meteorologista Lizandro Gemiacki explica o que gera a condição climática.

“Tem a ver com duas coisas, basicamente, que são a velocidade do vento e a umidade. Então, o vento vai retirando o ar de perto do seu corpo cada vez mais rápido. Quanto maior a velocidade, e aí a sua temperatura vai baixando, diminui a sensação térmica. E a umidade é um dos mecanismos do seu corpo para regular a temperatura. Se a umidade está muito alta, você sua e o seu suor não evapora, então a sensação térmica aumenta”, diz o meteorologista.

Conforme a previsão, o dia será de céu nublado a parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar a 25°C, com umidade relativa do ar em torno de 45%, à tarde. Apesar de frio, a mínima de hoje não entra na lista dos dias mais frios do ano em BH.

Menores temperaturas do ano

8,1 °C – 12/06/2025 às 6h40 (Centro-Sul) e 13/06/2025 às 7h00 (Cercadinho)

8,7 ºC - 30/7/2025 às 6h30 (Centro-Sul), 31/7/2025 às 6h (Centro-Sul)

8,8 °C – 15/06/2025 às 6h30 (Venda Nova)

8,9 ºC - 11/8/2025 às 6h (Cercadinho)

9,4 °C – 14/06/2025 às 5h00 (Cercadinho)

9,7 °C – 2/08/2025 às 7h00 (Cercadinho)

9,9 °C – 06/07/2025 às 6h15 (Venda Nova)

10,0 °C – 05/07/2025 às 4h20 (Mangabeiras)

10,2 °C – 09/07/2025 às 6h35 (Mangabeiras), 26/07/2025 às 6h (Cercadinho)

10,3 °C – 15/07/2025 às 5h40 (Venda Nova), 15/09/2025 às 7h00 (Pampulha), 16/07/2025 às 7h (Pampulha)

Menores temperaturas por regional em 20/10



Barreiro : 12,7°C, às 5h35.

: 12,7°C, às 5h35. Centro-Sul : 11,4°C, às 5h45.

: 11,4°C, às 5h45. Oeste : 11,2°C, com sensação térmica de -10,1°C, às 6h.

: 11,2°C, com sensação térmica de -10,1°C, às 6h. Pampulha : 14,4°C, com sensação térmica de 13,5°C, às 6h.

: 14,4°C, com sensação térmica de 13,5°C, às 6h. Venda Nova: 15,2°C, às 5h30.



Maiores velocidades do vento registradas em BH em 20/10

Oeste – 84,6 km/h às 3h

– 84,6 km/h às 3h Pampulha – 42,8 km/h às 0h

– 42,8 km/h às 0h Barreiro – 24,8 km/h às 4h35

– 24,8 km/h às 4h35 Centro-Sul – 6,1 km/h às 1h55

Por que faz tanto frio na estação Cercadinho?

A Estação Ecológica do Cercadinho é uma unidade de conservação ambiental localizada na região mais elevada de Belo Horizonte. A altitude da região varia de 936 a 1.276 metros (m), com média de 1.109m.

Essa condição dá ao local um clima mais ameno em comparação a áreas mais baixas da cidade. Em razão da posição topográfica, a estação também registra os ventos mais intensos de BH.



Como se cuidar no frio?

Hidrate-se;

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Realize atividades físicas utilizando agasalho;

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Queda nas temperaturas

Belo Horizonte enfrentou uma queda nas temperaturas nesta segunda, devido à atuação de uma massa de ar frio que atingiu a Região Sudeste do Brasil. Enquanto a capital registrou 32°C no sábado, a máxima de hoje está prevista para 25°C. O mesmo é observado na mínima, que foi de 19,5°C na sexta-feira (17/10), contra 11,2°C nesta segunda.