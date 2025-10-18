Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO DO TEMPO

Tempo em MG: chuva intensa pode atingir BH e outras 668 cidades do estado

Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuva forte ao longo deste sábado (18/10); confira a lista de municípios afetados

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
18/10/2025 11:26 - atualizado em 18/10/2025 11:26

compartilhe

SIGA
x
Possibilidade de pancadas de chuva (20 a 30 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h
A chuva prevista para BH marcará a queda de temperaturas neste final de semana crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Belo Horizonte e outras 668 cidades de Minas Gerais podem enfrentar chuva intensa neste sábado (18/10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.

Leia Mais

De acordo com o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até as 10h de domingo (19/10).

Dessas, 374 cidades das regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudeste, Central, Metropolitana, Zona da Mata e Campo das Vertentes encontram-se sob alerta laranja de tempestade.

Nesses locais, o volume de chuva pode chegar a 100 mm por dia, com ventos de até 100 km/h e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamento.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Chuva em BH pode derrubar as temperaturas

A chuva prevista para BH marcará a queda de temperaturas neste final de semana. Apesar de registrar altas temperaturas neste sábado, a capital deve ter queda de temperaturas entre amanhã e segunda-feira (20/10).

O dia em BH deve ser de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, segundo o Inmet. A máxima pode alcançar a casa dos 34°C, enquanto a mínima, de 19°C, sofre uma ligeira elevação, comparado a sexta, em que a capital marcou 17,5°C pela manhã.

A mudança surge no domingo, quando os índices meteorológicos mostram que a temperatura na capital deve atingir, no máximo, 26°C. A mínima, por outro lado, deve ficar em torno de 20°C. Conforme o Inmet, o dia também deve ser de céu parcialmente nublado a nublado com pancada de chuva e trovoada isolada.

Como fica o tempo em Minas no final de semana?

Assim como na capital, o restante de Minas Gerais acompanha a condição climática. No sábado, a máxima pode alcançar a marca de 38°C e mínima de 15°C. Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancada de chuva e trovoada isolada nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Já nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o dia deve ser de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, com pancada de chuva isolada nas regiões Noroeste, Central, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri.

Já o domingo será marcado por extremos no estado. A previsão indica céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima estimada supera a do dia anterior e pode bater os 40°C, mas a mínima sofre declínio e fica em torno de 10°C.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quais cidades de Minas estão sob alerta?

  • Abadia dos Dourados
  • Abaeté
  • Abre Campo
  • Acaiaca
  • Açucena
  • Água Comprida
  • Aguanil
  • Aimorés
  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Albertina
  • Além Paraíba
  • Alfenas
  • Alfredo Vasconcelos
  • Alpercata
  • Alpinópolis
  • Alterosa
  • Alto Caparaó
  • Alto Jequitibá
  • Alto Rio Doce
  • Alvarenga
  • Alvinópolis
  • Alvorada de Minas
  • Amparo do Serra
  • Andradas
  • Andrelândia
  • Antônio Carlos
  • Antônio Dias
  • Antônio Prado de Minas
  • Araçaí
  • Aracitaba
  • Araguari
  • Arantina
  • Araponga
  • Araporã
  • Arapuá
  • Araújos
  • Araxá
  • Arceburgo
  • Arcos
  • Areado
  • Argirita
  • Astolfo Dutra
  • Augusto de Lima
  • Baependi
  • Baldim
  • Bambuí
  • Bandeira do Sul
  • Barão de Cocais
  • Barão de Monte Alto
  • Barbacena
  • Barra Longa
  • Barroso
  • Bela Vista de Minas
  • Belmiro Braga
  • Belo Horizonte
  • Belo Oriente
  • Belo Vale
  • Betim
  • Bias Fortes
  • Bicas
  • Biquinhas
  • Boa Esperança
  • Bocaina de Minas
  • Bocaiúva
  • Bom Despacho
  • Bom Jardim de Minas
  • Bom Jesus da Penha
  • Bom Jesus do Amparo
  • Bom Jesus do Galho
  • Bom Repouso
  • Bom Sucesso
  • Bonfim
  • Bonfinópolis de Minas
  • Borda da Mata
  • Botelhos
  • Brasilândia de Minas
  • Brás Pires
  • Braúnas
  • Brazópolis
  • Brumadinho
  • Bueno Brandão
  • Buenópolis
  • Bugre
  • Buritizeiro
  • Cabeceira Grande
  • Cabo Verde
  • Cachoeira da Prata
  • Cachoeira de Minas
  • Cachoeira Dourada
  • Caetanópolis
  • Caeté
  • Caiana
  • Cajuri
  • Caldas
  • Camacho
  • Camanducaia
  • Cambuí
  • Cambuquira
  • Campanha
  • Campestre
  • Campina Verde
  • Campo Belo
  • Campo do Meio
  • Campo Florido
  • Campos Altos
  • Campos Gerais
  • Canaã
  • Canápolis
  • Cana Verde
  • Candeias
  • Cantagalo
  • Caparaó
  • Capela Nova
  • Capetinga
  • Capim Branco
  • Capinópolis
  • Capitão Andrade
  • Capitólio
  • Caputira
  • Caranaíba
  • Carandaí
  • Carangola
  • Caratinga
  • Careaçu
  • Carmésia
  • Carmo da Cachoeira
  • Carmo da Mata
  • Carmo de Minas
  • Carmo do Cajuru
  • Carmo do Paranaíba
  • Carmo do Rio Claro
  • Carmópolis de Minas
  • Carneirinho
  • Carrancas
  • Carvalhópolis
  • Carvalhos
  • Casa Grande
  • Cascalho Rico
  • Cássia
  • Cataguases
  • Catas Altas
  • Catas Altas da Noruega
  • Caxambu
  • Cedro do Abaeté
  • Centralina
  • Chácara
  • Chalé
  • Chiador
  • Cipotânea
  • Claraval
  • Cláudio
  • Coimbra
  • Comendador Gomes
  • Conceição da Aparecida
  • Conceição da Barra de Minas
  • Conceição das Alagoas
  • Conceição das Pedras
  • Conceição de Ipanema
  • Conceição do Mato Dentro
  • Conceição do Pará
  • Conceição do Rio Verde
  • Conceição dos Ouros
  • Confins
  • Congonhal
  • Congonhas
  • Congonhas do Norte
  • Conquista
  • Conselheiro Lafaiete
  • Conselheiro Pena
  • Consolação
  • Contagem
  • Coqueiral
  • Cordisburgo
  • Cordislândia
  • Corinto
  • Coroaci
  • Coromandel
  • Coronel Fabriciano
  • Coronel Pacheco
  • Coronel Xavier Chaves
  • Córrego Danta
  • Córrego do Bom Jesus
  • Córrego Fundo
  • Córrego Novo
  • Couto de Magalhães de Minas
  • Cristais
  • Cristiano Otoni
  • Cristina
  • Crucilândia
  • Cruzeiro da Fortaleza
  • Cruzília
  • Curvelo
  • Datas
  • Delfim Moreira
  • Delfinópolis
  • Delta
  • Descoberto
  • Desterro de Entre Rios
  • Desterro do Melo
  • Diamantina
  • Diogo de Vasconcelos
  • Dionísio
  • Divinésia
  • Divino
  • Divinolândia de Minas
  • Divinópolis
  • Divisa Nova
  • Dom Bosco
  • Dom Cavati
  • Dom Joaquim
  • Dom Silvério
  • Dom Viçoso
  • Dona Eusébia
  • Dores de Campos
  • Dores de Guanhães
  • Dores do Indaiá
  • Dores do Turvo
  • Doresópolis
  • Douradoquara
  • Durandé
  • Elói Mendes
  • Engenheiro Caldas
  • Entre Folhas
  • Entre Rios de Minas
  • Ervália
  • Esmeraldas
  • Espera Feliz
  • Espírito Santo do Dourado
  • Estiva
  • Estrela Dalva
  • Estrela do Indaiá
  • Estrela do Sul
  • Eugenópolis
  • Ewbank da Câmara
  • Extrema
  • Fama
  • Faria Lemos
  • Felício dos Santos
  • Felixlândia
  • Fernandes Tourinho
  • Ferros
  • Fervedouro
  • Florestal
  • Formiga
  • Fortaleza de Minas
  • Fortuna de Minas
  • Francisco Dumont
  • Fronteira
  • Frutal
  • Funilândia
  • Goianá
  • Gonçalves
  • Gonzaga
  • Gouveia
  • Governador Valadares
  • Grupiara
  • Guanhães
  • Guapé
  • Guaraciaba
  • Guaranésia
  • Guarani
  • Guarará
  • Guarda-Mor
  • Guaxupé
  • Guidoval
  • Guimarânia
  • Guiricema
  • Gurinhatã
  • Heliodora
  • Iapu
  • Ibertioga
  • Ibiá
  • Ibiraci
  • Ibirité
  • Ibitiúra de Minas
  • Ibituruna
  • Igarapé
  • Igaratinga
  • Iguatama
  • Ijaci
  • Ilicínea
  • Imbé de Minas
  • Inconfidentes
  • Indianópolis
  • Ingaí
  • Inhapim
  • Inhaúma
  • Inimutaba
  • Ipaba
  • Ipanema
  • Ipatinga
  • Ipiaçu
  • Ipuiúna
  • Iraí de Minas
  • Itabira
  • Itabirito
  • Itaguara
  • Itajubá
  • Itamarati de Minas
  • Itambé do Mato Dentro
  • Itamogi
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Itanhomi
  • Itapagipe
  • Itapecerica
  • Itapeva
  • Itatiaiuçu
  • Itaú de Minas
  • Itaúna
  • Itaverava
  • Itueta
  • Ituiutaba
  • Itumirim
  • Iturama
  • Itutinga
  • Jaboticatubas
  • Jacuí
  • Jacutinga
  • Jaguaraçu
  • Japaraíba
  • Jeceaba
  • Jequeri
  • Jequitibá
  • Jesuânia
  • Joanésia
  • João Monlevade
  • João Pinheiro
  • Joaquim Felício
  • Juatuba
  • Juiz de Fora
  • Juruaia
  • Lagamar
  • Lagoa da Prata
  • Lagoa Dourada
  • Lagoa Formosa
  • Lagoa Grande
  • Lagoa Santa
  • Lajinha
  • Lambari
  • Lamim
  • Laranjal
  • Lassance
  • Lavras
  • Leandro Ferreira
  • Leopoldina
  • Liberdade
  • Lima Duarte
  • Limeira do Oeste
  • Luisburgo
  • Luminárias
  • Luz
  • Machado
  • Madre de Deus de Minas
  • Manhuaçu
  • Manhumirim
  • Maravilhas
  • Mar de Espanha
  • Maria da Fé
  • Mariana
  • Mário Campos
  • Maripá de Minas
  • Marliéria
  • Marmelópolis
  • Martinho Campos
  • Martins Soares
  • Materlândia
  • Mateus Leme
  • Matias Barbosa
  • Matipó
  • Matozinhos
  • Matutina
  • Medeiros
  • Mercês
  • Mesquita
  • Minduri
  • Miradouro
  • Miraí
  • Moeda
  • Moema
  • Monjolos
  • Monsenhor Paulo
  • Monte Alegre de Minas
  • Monte Belo
  • Monte Carmelo
  • Monte Santo de Minas
  • Monte Sião
  • Morada Nova de Minas
  • Morro da Garça
  • Morro do Pilar
  • Munhoz
  • Muriaé
  • Mutum
  • Muzambinho
  • Naque
  • Natalândia
  • Natércia
  • Nazareno
  • Nepomuceno
  • Nova Era
  • Nova Lima
  • Nova Ponte
  • Nova Resende
  • Nova Serrana
  • Nova União
  • Olaria
  • Olímpio Noronha
  • Oliveira
  • Oliveira Fortes
  • Onça de Pitangui
  • Oratórios
  • Orizânia
  • Ouro Branco
  • Ouro Fino
  • Ouro Preto
  • Paineiras
  • Pains
  • Paiva
  • Palma
  • Papagaios
  • Paracatu
  • Pará de Minas
  • Paraguaçu
  • Paraisópolis
  • Paraopeba
  • Passabém
  • Passa Quatro
  • Passa Tempo
  • Passa Vinte
  • Passos
  • Patos de Minas
  • Patrocínio
  • Patrocínio do Muriaé
  • Paula Cândido
  • Paulistas
  • Peçanha
  • Pedra Bonita
  • Pedra do Anta
  • Pedra do Indaiá
  • Pedra Dourada
  • Pedralva
  • Pedrinópolis
  • Pedro Leopoldo
  • Pedro Teixeira
  • Pequeri
  • Pequi
  • Perdigão
  • Perdizes
  • Perdões
  • Periquito
  • Piau
  • Piedade de Caratinga
  • Piedade de Ponte Nova
  • Piedade do Rio Grande
  • Piedade dos Gerais
  • Pimenta
  • Pingo d'Água
  • Piracema
  • Pirajuba
  • Piranga
  • Piranguçu
  • Piranguinho
  • Pirapetinga
  • Pirapora
  • Piraúba
  • Pitangui
  • Piumhi
  • Planura
  • Poço Fundo
  • Poços de Caldas
  • Pocrane
  • Pompéu
  • Ponte Nova
  • Porto Firme
  • Pouso Alegre
  • Pouso Alto
  • Prados
  • Prata
  • Pratápolis
  • Pratinha
  • Presidente Bernardes
  • Presidente Juscelino
  • Presidente Kubitschek
  • Presidente Olegário
  • Prudente de Morais
  • Quartel Geral
  • Queluzito
  • Raposos
  • Raul Soares
  • Recreio
  • Reduto
  • Resende Costa
  • Resplendor
  • Ressaquinha
  • Ribeirão das Neves
  • Ribeirão Vermelho
  • Rio Acima
  • Rio Casca
  • Rio Doce
  • Rio Espera
  • Rio Manso
  • Rio Novo
  • Rio Paranaíba
  • Rio Piracicaba
  • Rio Pomba
  • Rio Preto
  • Rio Vermelho
  • Ritápolis
  • Rochedo de Minas
  • Rodeiro
  • Romaria
  • Rosário da Limeira
  • Sabará
  • Sabinópolis
  • Sacramento
  • Santa Bárbara
  • Santa Bárbara do Leste
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santa Bárbara do Tugúrio
  • Santa Cruz de Minas
  • Santa Cruz do Escalvado
  • Santa Efigênia de Minas
  • Santa Fé de Minas
  • Santa Juliana
  • Santa Luzia
  • Santa Margarida
  • Santa Maria de Itabira
  • Santana da Vargem
  • Santana de Cataguases
  • Santana de Pirapama
  • Santana do Deserto
  • Santana do Garambéu
  • Santana do Jacaré
  • Santana do Manhuaçu
  • Santana do Paraíso
  • Santana do Riacho
  • Santana dos Montes
  • Santa Rita de Caldas
  • Santa Rita de Ibitipoca
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santa Rita de Minas
  • Santa Rita do Itueto
  • Santa Rita do Sapucaí
  • Santa Rosa da Serra
  • Santa Vitória
  • Santo Antônio do Amparo
  • Santo Antônio do Aventureiro
  • Santo Antônio do Grama
  • Santo Antônio do Itambé
  • Santo Antônio do Monte
  • Santo Antônio do Rio Abaixo
  • Santo Hipólito
  • Santos Dumont
  • São Bento Abade
  • São Brás do Suaçuí
  • São Domingos das Dores
  • São Domingos do Prata
  • São Francisco de Paula
  • São Francisco de Sales
  • São Francisco do Glória
  • São Geraldo
  • São Geraldo da Piedade
  • São Gonçalo do Abaeté
  • São Gonçalo do Pará
  • São Gonçalo do Rio Abaixo
  • São Gonçalo do Rio Preto
  • São Gonçalo do Sapucaí
  • São Gotardo
  • São João Batista do Glória
  • São João da Mata
  • São João del Rei
  • São João do Manhuaçu
  • São João do Oriente
  • São João Evangelista
  • São João Nepomuceno
  • São Joaquim de Bicas
  • São José da Barra
  • São José da Lapa
  • São José da Varginha
  • São José do Alegre
  • São José do Goiabal
  • São José do Mantimento
  • São Lourenço
  • São Miguel do Anta
  • São Pedro da União
  • São Pedro dos Ferros
  • São Pedro do Suaçuí
  • São Roque de Minas
  • São Sebastião da Bela Vista
  • São Sebastião da Vargem Alegre
  • São Sebastião do Anta
  • São Sebastião do Oeste
  • São Sebastião do Paraíso
  • São Sebastião do Rio Preto
  • São Sebastião do Rio Verde
  • São Thomé das Letras
  • São Tiago
  • São Tomás de Aquino
  • São Vicente de Minas
  • Sapucaí-Mirim
  • Sardoá
  • Sarzedo
  • Sem-Peixe
  • Senador Amaral
  • Senador Cortes
  • Senador Firmino
  • Senador José Bento
  • Senhora de Oliveira
  • Senhora do Porto
  • Senhora dos Remédios
  • Sericita
  • Seritinga
  • Serra Azul de Minas
  • Serra da Saudade
  • Serra do Salitre
  • Serrania
  • Serranos
  • Serro
  • Sete Lagoas
  • Silveirânia
  • Silvianópolis
  • Simão Pereira
  • Simonésia
  • Sobrália
  • Soledade de Minas
  • Tabuleiro
  • Taparuba
  • Tapira
  • Tapiraí
  • Taquaraçu de Minas
  • Tarumirim
  • Teixeiras
  • Timóteo
  • Tiradentes
  • Tiros
  • Tocantins
  • Tocos do Moji
  • Toledo
  • Tombos
  • Três Corações
  • Três Marias
  • Três Pontas
  • Tumiritinga
  • Tupaciguara
  • Turvolândia
  • Ubá
  • Ubaporanga
  • Uberaba
  • Uberlândia
  • Unaí
  • União de Minas
  • Urucânia
  • Vargem Alegre
  • Vargem Bonita
  • Varginha
  • Varjão de Minas
  • Várzea da Palma
  • Vazante
  • Veríssimo
  • Vermelho Novo
  • Vespasiano
  • Viçosa
  • Vieiras
  • Virgínia
  • Virginópolis
  • Visconde do Rio Branco
  • Volta Grande
  • Wenceslau Braz

Tópicos relacionados:

bh calor chuva meteorologia minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay