Tempo em MG: chuva intensa pode atingir BH e outras 668 cidades do estado

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Belo Horizonte e outras 668 cidades de Minas Gerais podem enfrentar chuva intensa neste sábado (18/10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.

De acordo com o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até as 10h de domingo (19/10).

Dessas, 374 cidades das regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudeste, Central, Metropolitana, Zona da Mata e Campo das Vertentes encontram-se sob alerta laranja de tempestade.

Nesses locais, o volume de chuva pode chegar a 100 mm por dia, com ventos de até 100 km/h e queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamento.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Chuva em BH pode derrubar as temperaturas

A chuva prevista para BH marcará a queda de temperaturas neste final de semana. Apesar de registrar altas temperaturas neste sábado, a capital deve ter queda de temperaturas entre amanhã e segunda-feira (20/10).

O dia em BH deve ser de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, segundo o Inmet. A máxima pode alcançar a casa dos 34°C, enquanto a mínima, de 19°C, sofre uma ligeira elevação, comparado a sexta, em que a capital marcou 17,5°C pela manhã.

A mudança surge no domingo, quando os índices meteorológicos mostram que a temperatura na capital deve atingir, no máximo, 26°C. A mínima, por outro lado, deve ficar em torno de 20°C. Conforme o Inmet, o dia também deve ser de céu parcialmente nublado a nublado com pancada de chuva e trovoada isolada.

Como fica o tempo em Minas no final de semana?

Assim como na capital, o restante de Minas Gerais acompanha a condição climática. No sábado, a máxima pode alcançar a marca de 38°C e mínima de 15°C. Segundo o Inmet, o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancada de chuva e trovoada isolada nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Já nas regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce, o dia deve ser de céu parcialmente nublado. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado, com pancada de chuva isolada nas regiões Noroeste, Central, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri.

Já o domingo será marcado por extremos no estado. A previsão indica céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima estimada supera a do dia anterior e pode bater os 40°C, mas a mínima sofre declínio e fica em torno de 10°C.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quais cidades de Minas estão sob alerta?