7 passeios incríveis para fazer em Belo Horizonte em dias de chuva

A previsão do tempo indicou chuva e você já pensou em cancelar os planos? Em Belo Horizonte, um dia cinzento não precisa ser sinônimo de tédio. A capital mineira oferece um roteiro vibrante de passeios em locais fechados, que garantem cultura, gastronomia e diversão para todos os gostos e idades, longe das gotas de chuva.

Ou seja, nada de ficar em casa. A cidade se revela de outra forma quando o tempo fecha, convidando moradores e turistas a explorarem seus museus interativos, mercados cheios de vida e centros culturais com programação intensa. Preparar um roteiro alternativo é a chave para transformar um dia chuvoso em uma oportunidade de novas descobertas.

1. Circuito Liberdade: uma maratona de cultura

Quando a chuva aperta, o Circuito Liberdade é o refúgio ideal. Trata-se de um dos maiores complexos culturais do país, localizado em uma área histórica da cidade. A maioria dos espaços tem entrada gratuita e estão a uma curta distância uns dos outros, permitindo que você passeie entre eles sem se molhar muito.

O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) sempre conta com exposições de grande porte, além de cinema e teatro. Já o MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal oferece uma experiência interativa sobre a história da mineração em Minas Gerais. O Espaço do Conhecimento UFMG, com seu planetário, é outra parada obrigatória.

2. Mercado Central: sabores e tradições de Minas

Visitar o Mercado Central é como mergulhar na alma de Minas Gerais. Totalmente coberto, o espaço reúne mais de 400 lojas que vendem de tudo um pouco: queijos artesanais, doces, cachaças, pimentas, artesanato e os ingredientes mais frescos da culinária local. É um passeio para os sentidos.

Aproveite para provar comidas e bebidas de seus bares tradicionais ou simplesmente caminhe pelos corredores observando o movimento. O mercado é um programa que pode durar horas, entre compras, degustações e a simples observação da cultura belo-horizontina em seu estado mais puro.

3. Palácio das Artes: o coração da vanguarda

O Palácio das Artes é o principal complexo cultural do estado, um verdadeiro santuário para os amantes da arte. Abrigado sob um mesmo teto, o local oferece uma programação diversificada que inclui shows no Grande Teatro, filmes de arte no Cinema Humberto Mauro e exposições nas galerias de arte.

Mesmo que você não vá assistir a um espetáculo específico, vale a pena visitar o local para conferir as exposições, que costumam ser gratuitas. A arquitetura modernista do prédio, projetada por Oscar Niemeyer, já é uma atração por si só, garantindo um passeio inspirador e protegido da chuva.

4. Mercado Novo: ponto de encontro

Se o Mercado Central representa a tradição, o Mercado Novo é o retrato da cena contemporânea de Belo Horizonte. O prédio, que por anos esteve subutilizado, foi revitalizado e hoje abriga dezenas de bares, restaurantes, lojas de design, ateliês e produtores locais em seus corredores.

O ambiente é descontraído e ideal para quem busca uma experiência diferente. Você pode passar a tarde explorando os andares, descobrindo novos sabores em uma das cozinhas ou encontrando um item de design exclusivo. É o passeio perfeito para sentir a energia inovadora da cidade.

5. Museu de Artes e Ofícios: uma viagem ao passado do trabalho

Localizado na Praça da Estação, em um prédio histórico, o Museu de Artes e Ofícios é um programa fascinante. Sua coleção é dedicada à história do trabalho e dos ofícios no Brasil pré-industrial, com um acervo de peças que contam a história de profissões que já não existem.

As ferramentas, utensílios e equipamentos são exibidos de forma didática e envolvente, em um espaço arquitetônico impressionante. É uma oportunidade única de entender a evolução da sociedade brasileira através do trabalho de seus artesãos e operários, em um passeio culturalmente rico.

6. Espaço do Conhecimento UFMG: ciência para todos

Embora faça parte do Circuito Liberdade, o Espaço do Conhecimento UFMG merece um destaque próprio, especialmente para quem viaja com crianças. O museu torna a ciência e a astronomia acessíveis e divertidas através de exposições interativas que convidam o visitante a tocar e experimentar.

A grande atração é o planetário, que exibe sessões sobre o universo em uma cúpula digital de alta tecnologia. É uma experiência imersiva que encanta tanto os pequenos quanto os adultos, tornando o dia chuvoso uma oportunidade para uma viagem pelas estrelas.

7. Sesc Palladium: cultura acessível no centro

O Sesc Palladium atualmente funciona como um importante centro cultural na avenida Augusto de Lima. Sua localização central facilita o acesso e sua programação é sempre intensa e variada.

O espaço conta com um grande teatro, cinema, galeria de arte e um café. A agenda inclui peças teatrais, shows de música, espetáculos de dança e exibições de filmes, muitas vezes com ingressos a preços populares ou gratuitos. É uma excelente opção para consumir cultura de qualidade sem se preocupar com o tempo lá fora.