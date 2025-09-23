Temporal em BH deixa bairros sem luz, árvores caídas e semáforos em flash

A temporal que atingiu Belo Horizonte e a região metropolitana na da noite dessa segunda-feira (22) deixou bairros sem energia elétrica, causou destelhamentos, quedas de árvores e bloqueios no trânsito. Segundo a Cemig, a tempestade afetou partes das regiões da Pampulha, Noroeste e Nordeste da capital.

Os ventos chegaram a 95 km/h na estação Oeste, próxima ao BH Shopping, às 19h. Na Pampulha, a velocidade foi de 61,5 km/h, no Barreiro 16,6 km/h e no Centro-Sul 11,2 km/h. A intensidade do vento, combinada à chuva, provocou quedas de árvores e objetos, como partes de telhados e galhos, foram lançados contra a rede elétrica, resultando em postes quebrados, curtos-circuitos e rompimentos de cabos.

Entre os diversos estragos registrados, alguns ainda tem reflexos na manhã de terça-feira. No Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte, os efeitos da ventania, que derrubou uma árvore de grande porte sobre um carro na Rua Manhumirim, próximo à esquina com a Avenida Pedro II, ainda eram sentidos pelos moradores. A rua foi bloqueada e a população aguarda a remoção da árvore e o conserto do poste atingido. No Bairro Jardim Montanhês, uma árvore também caiu sobre a rede elétrica na Rua Vila Rica, atingindo um carro de autoescola. Ninguém se feriu.

O temporal também afetou o trânsito. Pelo menos 27 semáforos apresentaram falhas, alguns operando em modo flash e outros totalmente desativados, devido a rompimento de fios ou falta de energia. Entre os trechos mais impactados estão as avenidas Antônio Carlos, Pedro II, Amazonas, Silva Lobo, Silviano Brandão, Vilarinho, Risoleta Neves e Andradas.

Veículo bloqueou uma das faixas da via, causando engarrafamento Wellington Barbosa/Esp. EM/D.A.Press Telhado saiu de prédio e atingiu um carro e fiação elétrica da Vila Nossa Senhora de Fátima, no Aglomerado da Serra, em BH Reprodução/Redes sociais Na Rua Vila Rica, esquina com a Rua Carlos Góes, no Bairro Jardim Montanhês, mais um carro e um poste foram destruídos pela queda de uma árvore Marcos Vieira/EM/D.A.Press Rua Vila Rica, esquina com Rua Carlos Góes, Bairro Jardim Montanhês, mais um carro e um poste foram destruídos pela queda de uma árvore Marcos Vieira/EM/D.A.Press Na Rua Vila Rica, esquina com a Rua Carlos Góes, no Bairro Jardim Montanhês, mais um carro e um poste foram destruídos pela queda de uma árvore Marcos Vieira/EM/D.A.Press Queda de árvore de grande porte na Rua Manhumirim, no Bairro Carlos Prates, atingiu um carro e danificou a rede elétrica, deixando moradores sem luz Marcos Vieira/EM/D.A.Press Queda de árvore de grande porte na Rua Manhumirim, no Bairro Carlos Prates, atingiu um carro e danificou a rede elétrica, deixando moradores sem luz Marcos Vieira/EM/D.A.Press Telhado saiu de prédio e atingiu um carro e fiação elétrica da Vila Nossa Senhora de Fátima, no Aglomerado da Serra, em BH crédito: Reprodução/Redes sociais Voltar Próximo

No Aglomerado da Serra, o telhado de um prédio do condomínio na Vila Nossa Senhora de Fátima foi arrancado pela ventania, atingindo um carro e a rede elétrica. A Defesa Civil vistoriou o local e não constatou riscos estruturais nos apartamentos, mas precisou isolar a entrada principal. Os moradores tiveram que improvisar uma saída temporária.

Quanto choveu em BH?

Segundo dados da Defesa Civil, a chuva acumulada em apenas 12 horas chegou a 17,5 mm na regional do Barreiro, equivalente a 35,6% da média histórica de setembro, e totalizou 20,2 mm até a manhã desta terça-feira, ou 41,1% da média mensal. Outras regiões mais afetadas foram Oeste (7,6 mm), Centro-Sul (7,2 mm) e Noroeste (5,8 mm).

O temporal de ontem aconteceu depois da capital registrar o dia mais quente do ano, com os termômetros chegando a 34,9 °C, às 13h. A temperatura superou os 34,6 °C registrados em 14 de março, segundo a Defesa Civil.

De acordo com o meteorologista Lizandro Geminiacki, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a ventania foi provocada pela passagem de uma frente fria que avançou rapidamente pelo estado. “Essa frente fria se formou no Rio Grande do Sul, passou por São Paulo e chegou a Minas Gerais com força. Os ventos mais intensos geralmente estão associados ao desenvolvimento de tempestades”, explicou.

Qual é a previsão para hoje

A capital pode registrar ventania e pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. A Defesa Civil alerta para rajadas de vento que podem atingir diferentes pontos da cidade, acompanhadas de trovoadas. A temperatura mínima prevista é de 17,6°C, e a máxima chega a 29°C, com umidade relativa do ar em torno de 45% no período da tarde.

Segundo o Inmet, a tendência é de ventanias e pancadas de chuva que podem ser fortes até quinta-feira (25). A Defesa Civil orienta que a população permaneça atenta às condições meteorológicas, evite áreas de risco e tenha cuidado no trânsito, especialmente em locais com árvores caídas ou semáforos desligados.