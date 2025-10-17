Tempestade e granizo: 258 cidades de Minas estão em alerta; confira a lista
Previsão é de que as precipitações sejam acompanhadas de ventos entre 40 km/h e 60 km/h. Fora do alerta de tempestade, BH tem previsão de pancadas de chuva
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de "perigo potencial" para tempestade em 258 cidades em Minas Gerais (confira a lista completa abaixo). O aviso meteorológico é válido até as 10h deste sábado (18/10).
Segundo o Inmet, as cidades que constam no alerta podem ter chuva entre 20mm/h e 30mm/h ou até 50mm/dia. A previsão é de que as precipitações sejam acompanhadas de ventos fortes, oscilando entre 40 km/h e 60 km/h.
No entanto, há "baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos", pontuou o Instituto.
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
Apesar de Belo Horizonte estar fora do alerta de tempestade do Inmet, a Defesa Civil da capital prevê pancadas de chuva até as 8h deste sábado, além de raios e rajadas de vento em torno de 40 km/h.
O que fazer durante a chuva?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
- Caso perceba rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Alerta de tempestade: confira as cidades em ordem alfabética
- Água Comprida
- Aguanil
- Aiuruoca
- Alagoa
- Albertina
- Alfenas
- Alpinópolis
- Alterosa
- Andradas
- Andrelândia
- Araguari
- Arantina
- Araporã
- Araxá
- Arceburgo
- Arcos
- Areado
- Baependi
- Bambuí
- Bandeira do Sul
- Boa Esperança
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Bom Jesus da Penha
- Bom Repouso
- Bom Sucesso
- Borda da Mata
- Botelhos
- Brazópolis
- Bueno Brandão
- Cabo Verde
- Cachoeira de Minas
- Cachoeira Dourada
- Caldas
- Camacho
- Camanducaia
- Cambuí
- Cambuquira
- Campanha
- Campestre
- Campina Verde
- Campo Belo
- Campo do Meio
- Campo Florido
- Campos Altos
- Campos Gerais
- Canápolis
- Cana Verde
- Candeias
- Capetinga
- Capinópolis
- Capitólio
- Careaçu
- Carmo da Cachoeira
- Carmo da Mata
- Carmo de Minas
- Carmo do Rio Claro
- Carneirinho
- Carrancas
- Carvalhópolis
- Carvalhos
- Cascalho Rico
- Cássia
- Caxambu
- Centralina
- Claraval
- Comendador Gomes
- Conceição da Aparecida
- Conceição da Barra de Minas
- Conceição das Alagoas
- Conceição das Pedras
- Conceição do Rio Verde
- Conceição dos Ouros
- Congonhal
- Conquista
- Consolação
- Coqueiral
- Cordislândia
- Coromandel
- Córrego Danta
- Córrego do Bom Jesus
- Córrego Fundo
- Cristais
- Cristina
- Cruzília
- Delfim Moreira
- Delfinópolis
- Delta
- Divisa Nova
- Dom Viçoso
- Doresópolis
- Douradoquara
- Elói Mendes
- Espírito Santo do Dourado
- Estiva
- Estrela do Indaiá
- Estrela do Sul
- Extrema
- Fama
- Formiga
- Fortaleza de Minas
- Fronteira
- Frutal
- Gonçalves
- Grupiara
- Guapé
- Guaranésia
- Guaxupé
- Gurinhatã
- Heliodora
- Ibiá
- Ibiraci
- Ibitiúra de Minas
- Ibituruna
- Iguatama
- Ijaci
- Ilicínea
- Inconfidentes
- Indianópolis
- Ingaí
- Ipiaçu
- Ipuiúna
- Iraí de Minas
- Itajubá
- Itamogi
- Itamonte
- Itanhandu
- Itapagipe
- Itapecerica
- Itapeva
- Itaú de Minas
- Ituiutaba
- Itumirim
- Iturama
- Itutinga
- Jacuí
- Jacutinga
- Japaraíba
- Jesuânia
- Juruaia
- Lagoa da Prata
- Lambari
- Lavras
- Liberdade
- Lima Duarte
- Limeira do Oeste
- Luminárias
- Luz
- Machado
- Madre de Deus de Minas
- Maria da Fé
- Marmelópolis
- Medeiros
- Minduri
- Monsenhor Paulo
- Monte Alegre de Minas
- Monte Belo
- Monte Carmelo
- Monte Santo de Minas
- Monte Sião
- Munhoz
- Muzambinho
- Natércia
- Nazareno
- Nepomuceno
- Nova Ponte
- Nova Resende
- Olaria
- Olímpio Noronha
- Oliveira
- Ouro Fino
- Pains
- Paraguaçu
- Paraisópolis
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Passos
- Patrocínio
- Pedra do Indaiá
- Pedralva
- Pedrinópolis
- Perdizes
- Perdões
- Piedade do Rio Grande
- Pimenta
- Pirajuba
- Piranguçu
- Piranguinho
- Piumhi
- Planura
- Poço Fundo
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Pouso Alto
- Prata
- Pratápolis
- Pratinha
- Ribeirão Vermelho
- Rio Paranaíba
- Rio Preto
- Romaria
- Sacramento
- Santa Juliana
- Santana da Vargem
- Santana do Garambéu
- Santana do Jacaré
- Santa Rita de Caldas
- Santa Rita de Jacutinga
- Santa Rita do Sapucaí
- Santa Rosa da Serra
- Santa Vitória
- Santo Antônio do Amparo
- Santo Antônio do Monte
- São Bento Abade
- São Francisco de Paula
- São Francisco de Sales
- São Gonçalo do Sapucaí
- São João Batista do Glória
- São João da Mata
- São João del Rei
- São José da Barra
- São José do Alegre
- São Lourenço
- São Pedro da União
- São Roque de Minas
- São Sebastião da Bela Vista
- São Sebastião do Oeste
- São Sebastião do Paraíso
- São Sebastião do Rio Verde
- São Thomé das Letras
- São Tiago
- São Tomás de Aquino
- São Vicente de Minas
- Sapucaí-Mirim
- Senador Amaral
- Senador José Bento
- Seritinga
- Serra do Salitre
- Serrania
- Serranos
- Silvianópolis
- Soledade de Minas
- Tapira
- Tapiraí
- Tocos do Moji
- Toledo
- Três Corações
- Três Pontas
- Tupaciguara
- Turvolândia
- Uberaba
- Uberlândia
- União de Minas
- Vargem Bonita
- Varginha
- Veríssimo
- Virgínia
- Wenceslau Braz