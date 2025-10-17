Tempestade e granizo: 258 cidades de Minas estão em alerta; confira a lista

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de "perigo potencial" para tempestade em 258 cidades em Minas Gerais (confira a lista completa abaixo). O aviso meteorológico é válido até as 10h deste sábado (18/10).

Segundo o Inmet, as cidades que constam no alerta podem ter chuva entre 20mm/h e 30mm/h ou até 50mm/dia. A previsão é de que as precipitações sejam acompanhadas de ventos fortes, oscilando entre 40 km/h e 60 km/h.

No entanto, há "baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos", pontuou o Instituto.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Apesar de Belo Horizonte estar fora do alerta de tempestade do Inmet, a Defesa Civil da capital prevê pancadas de chuva até as 8h deste sábado, além de raios e rajadas de vento em torno de 40 km/h.

O que fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);

Caso perceba rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Alerta de tempestade: confira as cidades em ordem alfabética