INMET

Tempestade e granizo: 258 cidades de Minas estão em alerta; confira a lista

Previsão é de que as precipitações sejam acompanhadas de ventos entre 40 km/h e 60 km/h. Fora do alerta de tempestade, BH tem previsão de pancadas de chuva

Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
17/10/2025 21:05

Apesar do alerta, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos
Apesar do alerta, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos crédito: depositphotos.com / zanuckcalilus

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de "perigo potencial" para tempestade em 258 cidades em Minas Gerais (confira a lista completa abaixo). O aviso meteorológico é válido até as 10h deste sábado (18/10).

Segundo o Inmet, as cidades que constam no alerta podem ter chuva entre 20mm/h e 30mm/h ou até 50mm/dia. A previsão é de que as precipitações sejam acompanhadas de ventos fortes, oscilando entre 40 km/h e 60 km/h.

No entanto, há "baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos", pontuou o Instituto.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Apesar de Belo Horizonte estar fora do alerta de tempestade do Inmet, a Defesa Civil da capital prevê pancadas de chuva até as 8h deste sábado, além de raios e rajadas de vento em torno de 40 km/h.

O que fazer durante a chuva?

  • Evite áreas de inundação;
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199);
  • Caso perceba rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Alerta de tempestade: confira as cidades em ordem alfabética

  1. Água Comprida
  2. Aguanil
  3. Aiuruoca
  4. Alagoa
  5. Albertina
  6. Alfenas
  7. Alpinópolis
  8. Alterosa
  9. Andradas
  10. Andrelândia
  11. Araguari
  12. Arantina
  13. Araporã
  14. Araxá
  15. Arceburgo
  16. Arcos
  17. Areado
  18. Baependi
  19. Bambuí
  20. Bandeira do Sul
  21. Boa Esperança
  22. Bocaina de Minas
  23. Bom Jardim de Minas
  24. Bom Jesus da Penha
  25. Bom Repouso
  26. Bom Sucesso
  27. Borda da Mata
  28. Botelhos
  29. Brazópolis
  30. Bueno Brandão
  31. Cabo Verde
  32. Cachoeira de Minas
  33. Cachoeira Dourada
  34. Caldas
  35. Camacho
  36. Camanducaia
  37. Cambuí
  38. Cambuquira
  39. Campanha
  40. Campestre
  41. Campina Verde
  42. Campo Belo
  43. Campo do Meio
  44. Campo Florido
  45. Campos Altos
  46. Campos Gerais
  47. Canápolis
  48. Cana Verde
  49. Candeias
  50. Capetinga
  51. Capinópolis
  52. Capitólio
  53. Careaçu
  54. Carmo da Cachoeira
  55. Carmo da Mata
  56. Carmo de Minas
  57. Carmo do Rio Claro
  58. Carneirinho
  59. Carrancas
  60. Carvalhópolis
  61. Carvalhos
  62. Cascalho Rico
  63. Cássia
  64. Caxambu
  65. Centralina
  66. Claraval
  67. Comendador Gomes
  68. Conceição da Aparecida
  69. Conceição da Barra de Minas
  70. Conceição das Alagoas
  71. Conceição das Pedras
  72. Conceição do Rio Verde
  73. Conceição dos Ouros
  74. Congonhal
  75. Conquista
  76. Consolação
  77. Coqueiral
  78. Cordislândia
  79. Coromandel
  80. Córrego Danta
  81. Córrego do Bom Jesus
  82. Córrego Fundo
  83. Cristais
  84. Cristina
  85. Cruzília
  86. Delfim Moreira
  87. Delfinópolis
  88. Delta
  89. Divisa Nova
  90. Dom Viçoso
  91. Doresópolis
  92. Douradoquara
  93. Elói Mendes
  94. Espírito Santo do Dourado
  95. Estiva
  96. Estrela do Indaiá
  97. Estrela do Sul
  98. Extrema
  99. Fama
  100. Formiga
  101. Fortaleza de Minas
  102. Fronteira
  103. Frutal
  104. Gonçalves
  105. Grupiara
  106. Guapé
  107. Guaranésia
  108. Guaxupé
  109. Gurinhatã
  110. Heliodora
  111. Ibiá
  112. Ibiraci
  113. Ibitiúra de Minas
  114. Ibituruna
  115. Iguatama
  116. Ijaci
  117. Ilicínea
  118. Inconfidentes
  119. Indianópolis
  120. Ingaí
  121. Ipiaçu
  122. Ipuiúna
  123. Iraí de Minas
  124. Itajubá
  125. Itamogi
  126. Itamonte
  127. Itanhandu
  128. Itapagipe
  129. Itapecerica
  130. Itapeva
  131. Itaú de Minas
  132. Ituiutaba
  133. Itumirim
  134. Iturama
  135. Itutinga
  136. Jacuí
  137. Jacutinga
  138. Japaraíba
  139. Jesuânia
  140. Juruaia
  141. Lagoa da Prata
  142. Lambari
  143. Lavras
  144. Liberdade
  145. Lima Duarte
  146. Limeira do Oeste
  147. Luminárias
  148. Luz
  149. Machado
  150. Madre de Deus de Minas
  151. Maria da Fé
  152. Marmelópolis
  153. Medeiros
  154. Minduri
  155. Monsenhor Paulo
  156. Monte Alegre de Minas
  157. Monte Belo
  158. Monte Carmelo
  159. Monte Santo de Minas
  160. Monte Sião
  161. Munhoz
  162. Muzambinho
  163. Natércia
  164. Nazareno
  165. Nepomuceno
  166. Nova Ponte
  167. Nova Resende
  168. Olaria
  169. Olímpio Noronha
  170. Oliveira
  171. Ouro Fino
  172. Pains
  173. Paraguaçu
  174. Paraisópolis
  175. Passa Quatro
  176. Passa Vinte
  177. Passos
  178. Patrocínio
  179. Pedra do Indaiá
  180. Pedralva
  181. Pedrinópolis
  182. Perdizes
  183. Perdões
  184. Piedade do Rio Grande
  185. Pimenta
  186. Pirajuba
  187. Piranguçu
  188. Piranguinho
  189. Piumhi
  190. Planura
  191. Poço Fundo
  192. Poços de Caldas
  193. Pouso Alegre
  194. Pouso Alto
  195. Prata
  196. Pratápolis
  197. Pratinha
  198. Ribeirão Vermelho
  199. Rio Paranaíba
  200. Rio Preto
  201. Romaria
  202. Sacramento
  203. Santa Juliana
  204. Santana da Vargem
  205. Santana do Garambéu
  206. Santana do Jacaré
  207. Santa Rita de Caldas
  208. Santa Rita de Jacutinga
  209. Santa Rita do Sapucaí
  210. Santa Rosa da Serra
  211. Santa Vitória
  212. Santo Antônio do Amparo
  213. Santo Antônio do Monte
  214. São Bento Abade
  215. São Francisco de Paula
  216. São Francisco de Sales
  217. São Gonçalo do Sapucaí
  218. São João Batista do Glória
  219. São João da Mata
  220. São João del Rei
  221. São José da Barra
  222. São José do Alegre
  223. São Lourenço
  224. São Pedro da União
  225. São Roque de Minas
  226. São Sebastião da Bela Vista
  227. São Sebastião do Oeste
  228. São Sebastião do Paraíso
  229. São Sebastião do Rio Verde
  230. São Thomé das Letras
  231. São Tiago
  232. São Tomás de Aquino
  233. São Vicente de Minas
  234. Sapucaí-Mirim
  235. Senador Amaral
  236. Senador José Bento
  237. Seritinga
  238. Serra do Salitre
  239. Serrania
  240. Serranos
  241. Silvianópolis
  242. Soledade de Minas
  243. Tapira
  244. Tapiraí
  245. Tocos do Moji
  246. Toledo
  247. Três Corações
  248. Três Pontas
  249. Tupaciguara
  250. Turvolândia
  251. Uberaba
  252. Uberlândia
  253. União de Minas
  254. Vargem Bonita
  255. Varginha
  256. Veríssimo
  257. Virgínia
  258. Wenceslau Braz

