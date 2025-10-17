Assine
ITAJUBÁ

SES-MG investiga morte suspeita de intoxicação por metanol no Sul de Minas

A vítima é um homem de 48 anos, que morreu na última terça-feira (14/10)

17/10/2025 18:51

Destilados estão cada vez menos presentes nas mesas de bares e restaurantes brasileiros após os casos de intoxicação por metanol causados por bebidas adulteradas
Destilados estão cada vez menos presentes nas mesas de bares e restaurantes brasileiros depois dos casos de intoxicação por metanol causados por bebidas adulteradas crédito: Freepik

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) investiga uma morte suspeita de intoxicação por metanol em Itajubá (MG), Sul do estado. A vítima é um homem de 48 anos que morreu na última terça-feira (14/10). 

De acordo com a pasta, o homem havia feito “uso abusivo” de bebida alcoólica no último domingo (12/10). O homem apresentou um quadro de acidose metabólica refratária, quando o sangue se torna excessivamente ácido e não consegue ser corrigido por tratamentos convencionais. O paciente foi internado mas o quadro evoluiu para óbito. A data e o local de internação não foram informados. 

A SES-MG disse que considerou pertinente a investigação de possível intoxicação por metanol dada a limitação de informações a respeito da morte, gravidade do quadro clínico e  ausência de causa definida até o momento. A pasta reforçou que outras possibilidades diagnósticas estão sendo consideradas e permanecem em investigação.

