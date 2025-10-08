Caso suspeito de intoxicação por metanol em BH é descartado

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou, na manhã desta quarta-feira (8/10), que o caso investigado de intoxicação por metanol em bebida foi descartado em Belo Horizonte. Segundo a pasta, não foram detectados metanol nem ácido fórmico nas amostras de sangue.

O caso envolvia uma paciente de 48 anos, que estava internada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da capital. Ela apresentou sintomas como dor abdominal, náuseas, vômitos e cefaleia e foi transferida, na manhã de terça-feira (7/10), para o Hospital João XXIII, onde recebeu todos os cuidados necessários.

Amostras coletadas foram enviadas à perícia da Polícia Civil para análise, conforme o protocolo estadual, que descartaram a presença de metanol no corpo da mulher.

Até o momento, três casos suspeitos de intoxicação por metanol foram notificados junto ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Minas Gerais (Cievs-Minas), mas todos foram descartados.

Além da paciente de Belo Horizonte, as notificações envolveram um homem de 25 anos, residente em Poços de Caldas, e outro de 27 anos, de Visconde do Rio Branco. Atualmente, não há casos suspeitos em investigação no estado.

O que fazer em caso de suspeita de intoxicação?

A SES-MG recomenda que a população não consuma bebida alcoólica de procedência duvidosa. Em caso de sintomas como náusea, vômito, dor abdominal, alteração visual e sonolência, a orientação é buscar ajuda médica imediata.

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais (CIATox/MG) segue disponível 24 horas para orientação técnica e assistência a possíveis casos de intoxicação. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a CIATox/MG pelos números 0800- 722-6001 e (31) 3239-9308.