BEBIDAS ADULTERADAS

Caso suspeito de intoxicação por metanol em BH é descartado

Exames laboratoriais descartam metanol na paciente de 48 anos; outros dois casos em MG também já foram descartados pela Secretaria de Estado de Saúde

QH
Quéren Hapuque*
08/10/2025 10:52 - atualizado em 08/10/2025 10:56

O suspeito foi socorrido desmaiado ao Hospital João XXIII mas, chegando lá, a equipe médica disse que ele tinha apenas escoriações pelo corpo
A paciente apresentou sintomas como dor abdominal, náuseas, vômitos e cefaleia crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou, na manhã desta quarta-feira (8/10), que o caso investigado de intoxicação por metanol em bebida foi descartado em Belo Horizonte. Segundo a pasta, não foram detectados metanol nem ácido fórmico nas amostras de sangue.

 

O caso envolvia uma paciente de 48 anos, que estava internada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da capital. Ela apresentou sintomas como dor abdominal, náuseas, vômitos e cefaleia e foi transferida, na manhã de terça-feira (7/10), para o Hospital João XXIII, onde recebeu todos os cuidados necessários.

Amostras coletadas foram enviadas à perícia da Polícia Civil para análise, conforme o protocolo estadual, que descartaram a presença de metanol no corpo da mulher.

 

Até o momento, três casos suspeitos de intoxicação por metanol foram notificados junto ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Minas Gerais (Cievs-Minas), mas todos foram descartados.

Além da paciente de Belo Horizonte, as notificações envolveram um homem de 25 anos, residente em Poços de Caldas, e outro de 27 anos, de Visconde do Rio Branco. Atualmente, não há casos suspeitos em investigação no estado.

O que fazer em caso de suspeita de intoxicação?

A SES-MG recomenda que a população não consuma bebida alcoólica de procedência duvidosa. Em caso de sintomas como náusea, vômito, dor abdominal, alteração visual e sonolência, a orientação é buscar ajuda médica imediata. 

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais (CIATox/MG) segue disponível 24 horas para orientação técnica e assistência a possíveis casos de intoxicação. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a CIATox/MG pelos números 0800- 722-6001 e (31) 3239-9308.

bh intoxicacao-alimentar joaoxxiii metanol

