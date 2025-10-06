Prefeituras de Minas alertam sobre a contaminação por Metanol

As prefeituras de João Monlevade, Viçosa, Pompéu e Alfenas fizeram publicações no Instagram alertando a população sobre como identificar bebidas adulteradas, explicando sobre os sintomas e o que fazer em caso de intoxicação. As cidades não têm casos confirmados.

Após a comoção nacional devido a 2 mortes e 209 casos em investigação por suspeita de intoxicação por Metanol, ingerido em bebidas alcoólicas, as prefeituras de cidades mineiras têm feito comunicados de alerta à população.

Os casos, que se concentram principalmente em São Paulo, vêm se espalhando rapidamente por todo o país e as cidades estão tomando precauções para que todos saibam identificar bebidas adulteradas e os sintomas causados pela ingestão do composto químico.

Em relação à compra, as recomendações dos Procon’s de Viçosa, localizada na Zona da Mata e João Monlevade, na Grande BH, são: desconfiar de preços abaixo do mercado, verificar o lacre, rótulo e selo fiscal da garrafa, sempre exigir nota fiscal e guardar os comprovantes.

Em caso de intoxicação por Metanol os sintomas são: dor abdominal, dor de cabeça, alteração na visão, confusão mental, tontura, fraqueza, náusea e vômito, informam as publicações dos municípios de Alfenas e Pompéu, localizadas no Sul e Centro-Oeste de Minas. Em caso de suspeita, o ideal é procurar imediatamente o atendimento de saúde emergencial.

A prefeitura de João Monlevade informou que não existem casos e suspeitas de pessoas contaminadas na cidade e que post no Instagram foi feito seguindo orientações do Ministério da Saúde. A reportagem tentou contato com as outras prefeituras mas não tivemos resposta.

Os casos só aumentam

Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesse domingo (5/10), há duas mortes confirmadas de intoxicação por metanol, ambas no Estado de São Paulo.

