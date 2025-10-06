Perícia confirma presença de metanol em bebidas vendidas por duas distribuidoras de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Técnico-Científica de São Paulo identificou a presença de metanol nas bebidas de duas distribuidoras do estado, disse nesta segunda-feira (6/10) o secretário de Segurança Pública do governo paulista, Guilherme Derrite. Foi formada uma força-tarefa para investigar as intoxicações pela substância na semana passada.

Ao lado de Derrite, durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que a Polícia Civil, o Procon-SP e a Vigilância Sanitária estadual realizaram fiscalizações em 17 estabelecimentos, entre eles bares e distribuidoras.

Segundo o secretário, a investigação irá agora tentar identificar se foi dessas distribuidoras onde o metanol foi identificado que saíram as bebidas que causaram as mortes registradas -duas confirmadas e 13 em investigação, no total do país.

O Governo de São Paulo vai pedir autorização da Justiça para destruir todos os produtos contaminados e apreendidos por fraude, segundo Tarcísio. "Se você não tem o problema da contaminação pelo metanol, de qualquer forma você tem o problema da fraude", completou o governador.

Mais cedo, Derrite disse que a principal linha de investigação para os casos de intoxicação por metanol é o uso da substância tóxica na produção de bebidas falsas.

"A principal suspeita da Polícia Civil é que, durante o processo de adulteração, o etanol que está sendo utilizado para fazer a adulteração em produções clandestinas seja um etanol de baixa qualidade, que já vem contaminado com metanol", afirmou.

Uma hipótese levantada anteriormente, de que criminosos teriam usado metanol para lavar garrafas, não foi totalmente descartada, mas não segue mais como principal linha de investigação.

16 casos confirmados no país

O Ministério da Saúde informou neste domingo (5) que já são 16 os casos confirmados de intoxicação por metanol no país. Outros 209 seguem em investigação.

O estado de São Paulo concentra a maioria das notificações: 192, sendo 14 casos confirmados e 178 em investigação.

Esses casos foram registrados em 12 estados -Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rondônia, São Paulo, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba e Ceará- além do Distrito Federal.

Os casos suspeitos notificados na Bahia e no Espírito Santo foram descartados, disse o Ministério da Saúde.