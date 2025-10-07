Assine
overlay
Início Gerais
BEBIDAS ADULTERADAS

Secretaria investiga caso suspeito de intoxicação por metanol em BH

Mulher de 48 anos está internada em uma UPA da capital; em Minas, já foi descartada uma suspeita na cidade de Poços de Caldas

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
07/10/2025 10:57

compartilhe

SIGA
x
A mulher está internada em uma UPA da capital após ingestão de bebidas alcoólicas
A mulher está internada em uma UPA da capital após ingestão de bebidas alcoólicas crédito: EdiCase

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou, na manhã desta segunda-feira (7/10), que há um caso em investigação de suspeita de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoolica em Belo Horizonte. Uma outra suspeita foi registrada em Poços de Caldas (MG), mas o caso foi descartado.

De acordo com a SES-MG, o caso investigado na capital envolve uma mulher de 48 anos, que está internada em uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade. 

Leia Mais

Conforme informado ao Estado de Minas, a Secretaria recolheu amostras dos materiais, que serão encaminhados para análise da perícia da Polícia Civil de MG, conforme protocolo estabelecido no estado. Novas informações serão divulgadas assim que os resultados das investigações forem concluídos. 

O que fazer em caso de suspeita de intoxicação?

Em nota, a SES-MG recomendou que a população não ingira bebida alcoólica de procedência duvidosa. Em caso de sintomas como náusea, vômito, dor abdominal, alteração visual e sonolência, a orientação é buscar ajuda médica imediata. 

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais (CIATox/MG) segue disponível 24h para orientação técnica e assistência a possíveis casos de intoxicação. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a CIATox/MG pelos números 0800- 722-6001  e (31) 3239-9308.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde sobre o caso e aguarda retorno.

Tópicos relacionados:

intoxicacao intoxicacao-por-metanol metanol minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay