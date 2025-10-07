Secretaria investiga caso suspeito de intoxicação por metanol em BH

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou, na manhã desta segunda-feira (7/10), que há um caso em investigação de suspeita de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoolica em Belo Horizonte. Uma outra suspeita foi registrada em Poços de Caldas (MG), mas o caso foi descartado.

De acordo com a SES-MG, o caso investigado na capital envolve uma mulher de 48 anos, que está internada em uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade.

Conforme informado ao Estado de Minas, a Secretaria recolheu amostras dos materiais, que serão encaminhados para análise da perícia da Polícia Civil de MG, conforme protocolo estabelecido no estado. Novas informações serão divulgadas assim que os resultados das investigações forem concluídos.

O que fazer em caso de suspeita de intoxicação?

Em nota, a SES-MG recomendou que a população não ingira bebida alcoólica de procedência duvidosa. Em caso de sintomas como náusea, vômito, dor abdominal, alteração visual e sonolência, a orientação é buscar ajuda médica imediata.

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais (CIATox/MG) segue disponível 24h para orientação técnica e assistência a possíveis casos de intoxicação. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a CIATox/MG pelos números 0800- 722-6001 e (31) 3239-9308.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde sobre o caso e aguarda retorno.